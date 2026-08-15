«КАЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ»

«КАЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ» - памятник древнерусской литературы XVI века.

Др. на­зва­ния: «Ис­то­рия о Ка­зан­ском цар­ст­ве», «Ка­зан­ский ле­то­пи­сец», «По­весть о Ка­зан­ском цар­ст­ве», «Ска­за­ние о цар­ст­ве Ка­зан­ском»

Па­мят­ник древнерусской литературы XVI века. По­ве­ст­ву­ет о воз­ник­но­ве­нии Ка­за­ни, об ис­то­рии Ка­зан­ско­го цар­ст­ва (хан­ст­ва) и взя­тии го­ро­да вой­ска­ми Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча в 1552 году. Со­став­ле­на не­из­вест­ным ав­то­ром пред­по­ло­жи­тель­но в 1564-1566 годах на ос­но­ве ле­то­пис­ных и иных книж­ных ис­точ­ни­ков, а так­же пре­да­ний.

В «Казанской истории» встре­ча­ют­ся ост­ро­сю­жет­ные эпи­зо­ды; вы­де­ля­ет­ся сво­ей эмо­цио­наль­но­стью плач ге­рои­ни ца­ри­цы Сум­бе­ки. Для сти­ля ха­рак­тер­на ус­та­нов­ка на «ук­ра­шен­ность» и сло­вес­ную пыш­ность. Тра­диционные мо­ти­вы древнерусской во­ин­ской по­вес­ти под­верг­лись в «Казанской истории» транс­фор­ма­ции: ов­ла­де­ваю­щие Ка­за­нью русские вои­ны со­вер­ша­ют по­ступ­ки, обыч­но при­пи­сы­вае­мые вра­гам, а об­ра­зы не­при­яте­лей да­ле­ки от тра­фа­рет­ных опи­са­ний ино­пле­мен­ни­ков и ино­вер­цев. «Казанская история» - од­но из наи­бо­лее чи­тае­мых в Древ­ней Ру­си ис­то­рических со­чи­не­ний; вы­яв­ле­но 329 её спи­сков.

Издания:

Ка­зан­ская ис­то­рия / Под­гот. тек­ста, вступ. ст. и прим. Г. Н. Мои­сее­вой. М.; Л., 1954;

Полн. собр. рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2000. Т. 19:

Ис­то­рия о Ка­зан­ском цар­ст­ве (Ка­зан­ский ле­то­пи­сец); Ка­зан­ская ис­то­рия // Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2004. Т. 10.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)