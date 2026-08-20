КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, в Поволжье.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом 18(29).12.1708 года на тер­ри­то­рии, под­чи­няв­шей­ся ра­нее Ка­зан­ско­го двор­ца при­ка­зу. Админситративный центр - город Ка­зань. Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да: Ас­т­ра­хань, Ца­ри­цын, Са­ра­тов, Уфа, Са­ма­ра, Сим­бирск, Сви­яжск, Ца­рё­во­кок­шайск (с 1928 года Йош­кар-Ола), Ниж­ний Нов­го­род, Че­бок­са­ры, Му­ром. В 1714 году из со­ста­ва Казанской губернии вы­де­ле­на Ниже­го­род­ская гу­бер­ния­ (воз­вра­ще­на в со­став Казанской губернии в 1717 году, в 1719 году вновь вы­де­ле­на в са­мо­сто­ятельную гу­бер­нию), в 1717 году - Аст­ра­хан­ская гу­бер­ния. С 1719 года Казанская губерния де­ли­лась на про­вин­ции: Ка­зан­скую, Пен­зен­скую, Свияж­скую, а так­же Уфим­скую (до 1728 года и в 1731-1734 годах). В 1727 году в со­став Казанской губернии пе­ре­да­ны Вят­ская и Соль-Кам­ская (пе­реи­ме­но­ва­на в Перм­скую) про­вин­ции Си­бир­ской губернии. В 1737 году в Казанской губернии об­ра­зо­ва­на Сим­бир­ская провинция. При про­ве­де­нии гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года из северной ча­сти Казанской губернии 11(22).09.1780 года об­ра­зо­ва­на Вят­ская гу­бер­ния (до 1796 года Вят­ское на­мест­ни­чест­во), а из южной ча­сти 15(26).09.1780 года - Сим­бир­ская гу­бер­ния (до 1796 года Сим­бир­ское на­мест­ни­чест­во), часть тер­ри­то­рии Казанской губернии во­шла в со­став Пен­зен­ской гу­бер­нии (до 1796 года Пен­зен­ское на­мест­ни­чест­во). 28.09(09.10).1781 года Казанская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Ка­зан­ское на­мест­ни­чест­во.

Де­ли­лось на уез­ды: Ар­ский, Ка­зан­ский, Козь­мо­демь­ян­ский, Лаи­шев­ский, Ма­ма­дыш­ский, Сви­яж­ский, Спас­ский, Те­тюш­ский, Ца­рё­во­кок­шай­ский, Ци­виль­ский, Че­бок­сар­ский, Чис­то­поль­ский, Яд­рин­ский. 12(23).12.1796 года Ка­зан­ское на­ме­ст­ни­чест­во пе­реи­ме­но­ва­но в Казанскую губернию, лик­ви­ди­ро­ва­ны Ар­ский, Спас­ский и Те­тюш­ский уез­ды (в 1802 году два по­след­них вос­ста­нов­ле­ны).

Площадь 63,6 тыс. км2 (1897 год). Население 2,8 млн. человек (1913 год), в т. ч. рус­ские (38,9%), та­та­ры (31,2%), чу­ва­ши (22,8%), ма­рий­цы (5,1%), морд­ва (1,2%). Основные за­ня­тия на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие, ого­род­ни­че­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из де­ре­ва, смо­ло­ку­рен­ный, бон­дар­ный и по­таш­ный про­мыс­лы, ле­со­за­го­тов­ки (с середины XVIII века по­став­ки ду­бо­вой дре­ве­си­ны для Бал­тий­ско­го, Чер­но­мор­ско­го и др. фло­тов), от­хо­жие про­мыс­лы, бур­ла­че­ст­во по ре­кам Вол­га и Ка­ма.

В XVIII-XIX веках на тер­ри­то­рии Казанской губернии по­лучи­ла ши­ро­кое раз­ви­тие яр­ма­роч­ная тор­гов­ля (наи­бо­лее круп­ные яр­мар­ки - в Ка­за­ни, Козь­мо­демь­ян­ске, Лаи­ше­ве), ко­то­рой бла­го­при­ят­ст­во­ва­ло на­ли­чие об­шир­ных вод­ных пу­тей по ре­кам Вол­га и Ка­ма (с при­то­ка­ми). В середине XIX века уста­нов­ле­но ре­гу­ляр­ное па­ро­ход­ное со­об­ще­ние по ним. В 1893-1894 годах по тер­ри­то­рии Казанской губернии про­шли ли­нии Са­со­во - Сви­яжск и Ка­зань - Зе­лё­ный Дол Мо­с­ков­ско-Ка­зан­ской железной дороги. К 1913 году в Казанской губернии дейст­во­ва­ло 423 промышленных пред­при­ятия, наи­бо­лее круп­ные: тор­го­во-промышленное общество Ала­фу­зов­ских фаб­рик и за­во­дов (ос­но­ва­но в 1894 году Л. А., Н. И. и Н. Н. Ала­фу­зо­вы­ми), вла­дев­шее льно­пря­диль­ной и ткац­кой фаб­ри­ка­ми, кож­но-юф­те­вы­ми за­во­да­ми и др., ко­же­вен­ные за­во­ды братьев А. М., Г. М. и Р. М. Гольд­берг, а так­же А. А. Жу­ли­на в Ка­зан­ском у. и др.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в конце 1917 - начале 1918 года в Казанской губернии бы­ла уста­нов­ле­на советская власть. В этот пе­ри­од ли­де­ра­ми татарского национального дви­же­ния (М. Сад­ри, Г. Ша­раф и др.) об­суж­дал­ся про­ект соз­да­ния на тер­ри­то­рии Казанской губернии и при­ле­гаю­щих к ней об­ла­стей национального го­су­дар­ст­ва - Ура­ло-Волж­ско­го шта­та (или Волж­ско-Ураль­ской советской рес­пуб­ли­ки), ко­то­рый не был осу­щест­влён. В кон­це февраля 1918 года бы­ло про­воз­гла­ше­но соз­да­ние Ка­зан­ской советской ра­бо­че-кре­стьян­ской рес­пуб­ли­ки, 16.05.1918 года рес­пуб­ли­ка бы­ла уп­разд­не­на, её пол­но­мо­чия бы­ли пе­ре­да­ны Ка­зан­ско­му со­ве­ту ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. Ле­том 1918 года в Казанской губернии уста­но­ви­лась власть Коми­те­та чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го соб­рания­, на тер­ри­то­рии Казанской губернии в сентябре 1918 года раз­вер­ну­лись упор­ные бои меж­ду си­ла­ми РККА, с од­ной сто­ро­ны, и На­род­ной ар­ми­ей Ко­му­ча и ча­стя­ми Че­хославацкого кор­пу­са - с дру­гой, за­вер­шив­шие­ся вос­ста­нов­ле­ни­ем советской вла­сти в Казанской губернии. В феврале 1919 года Ца­рё­во­кок­шай­ский уезд пе­реи­ме­но­ван в Крас­но­кок­шай­ский уезд 27.03.1919 года в со­став Казанской губернии вклю­чён Ела­буж­ский уезд Вят­ской губернии По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК от 27.05.1920 года б. ч. Казанской губернии об­ра­зо­вы­ва­ла тер­ри­то­рию Татарской АССР (смотрите Та­тар­стан); 18.06.1920 года Козь­мо­демь­ян­ский, Че­бо­ксар­ский, Ци­виль­ский, Яд­рин­ский уез­ды пе­ре­да­ны в со­став Ни­же­го­род­ской губернии, Крас­но­кок­шай­ский и Ела­буж­ский уез­ды - в со­став Вят­ской губернии.

Иллюстрация:

Герб Казанской губернии. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)