КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ - в 1797-1921 годах одно из четырёх высших богословских учебных заведений Русской православной церкви.
Предшественницей КДА была Казанская архиерейская славяно-латинская школа, основанная в 1723 году и преобразованная в 1733 году в семинарию. В 1797 году Казанской и Санкт-Петербургской духовным семинариям именным указом императора Павла I был присвоен статус академий. В 1818 году закрыта с целью проведения ревизии, после которой Святейший Синод оставил в Казани только семинарию, сделав её подотчётной Московской академии. В 1842 году семинария вновь преобразована в академию.
Важнейшую особенность КДА, которая находилась в центре областей с иноверческим населением, составляло её миссионерское отделение, открытое в 1854 году. Здесь преподавались арабский, турецкий, татарский, монгольский и калмыцкий языки, этнография, история и обличение ислама и ламаизма, история распространения христианства среди народов Востока, миссионерская педагогика. В середине 1850-х годов в академию передано рукописное собрание Соловецкого Преображенского монастыря.
В 1917 году под угрозой прекращения существования КДА её совет пытался преобразовать академию в богословский факультет Казанского университета, однако большевистские власти не допустили слияния КДА с университетом. В 1921 году занятия в Казанской академии прекратились. В марте 1921 года ряд преподавателей академии за нарушение декрета об отделении церкви от государства были арестованы. В ноябре того же года академическая корпорация организовала Богословский институт, однако он просуществовал менее года.
В КДА во 2-й половине XIX - начале XX веков сложились научные школы исламоведения (Н. И. Ильминский, Е. А. Малов, М. А. Машанов, Н. Ф. Катанов), буддологии (А. А. Бобровников, В. В. Миротворцев), церковного права (А. С. Павлов, И. С. Бердников, П. Д. Лапин), русской церковной истории (А. П. Щапов, П. В. Знаменский, И. М. Покровский, Ф. В. Благовидов и др.), филологии (И. Я. Порфирьев, А. А. Царевский), догматического богословия (Е. А. Будрин, П. П. Пономарёв), Священного Писания (П. А. Юнгеров, М. И. Богословский), философии (В. А. Снегирёв, В. И. Несмелов), библейской истории (Я. А. Богородский), церковной археологии (Н. Ф. Красносельцев, А. А. Дмитриевский, В. А. Нарбеков). КДА издавались журналы «Православный собеседник» (с 1855 года); «Известия по Казанской епархии» (с 1867 года), «Инородческое обозрение» (1912-1916 годы).
В 1997 году воссоздана Казанская духовная семинария.