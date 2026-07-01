КАЗАНОВИЧ БОРИС ИЛЬИЧ

Военная карьера в Российской империи

Происходил из дворян, окончил классическую гимназию в Могилеве. В 1892 г. окончил военно-училищные курсы при юнкерском училище в Москве. Служил в 5-м Туркестанском линейном батальоне. В 1899 г. прошел курс Николаевской академии Генерального штаба. Принимал участие в русско-японской войне, где служил при штабе 10-го армейского корпуса, а затем при командующем войсками Приамурского военного округа. После войны вернулся в Туркестанский военный округ, продолжил штабную службу. С 30 апреля 1912 до 19 августа 1913 г. во главе штаба 11-й пехотной дивизии. Во время Первой мировой войны командовал 127-м пехотным Путивльским полком (03.12.1914 — 22.03.1916), в 1915 г. был награждён Георгиевским оружием начальником штаба 31-й пехотной дивизии. С марта 1916 г. начальник штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии, с мая 1917 г. во главе дивизии. В декабре 1916 г. за отличие по службе произведен в чин генерал-майора.

После революции

После событий Октябрьской революции вступил в Добровольческую армию, в качестве рядового принял участие в Первом Кубанском походе. В марте 1918 г. стал командиром Партизанского полка и был тяжело ранен во время штурма Екатеринодара. Также ранение получил С.Г. Улагай. Находился в госпитале, в мае-июне 1918 г. по секретному поручению М.В. Алексеева и А.И. Деникина находился в Москве, пытаясь получить финансовую помощь для белого движения. После возвращения стал начальником 1-й пехотной дивизии, участвовавшей во Втором Кубанском походе. В ноябре 1918 г. за боевые отличия произведен в чин генерал-лейтенанта и назначен командиром 1-го армейского корпуса. С января по октябрь 1919 г. не участвовал из-за болезни в боевых действиях. После выздоровления командовал войсками Закаспийской области. Во время сражения при Казанджике 3 декабря 1919 г. получил ранения, но смог отвести войска к Красноводску, где организовал их эвакуацию в Дагестан. Летом 1920 г. участвовал в провалившемся десанте генерала С. Г. Улагая на Кубань. После поражения белых в Крыму, находился в лагере Галлиполи , затем переехал в Королевство СХС в небольшой словенский городок Мурска-Собота. Оттуда перебрался в Белград, в котором возглавил несколько российский военных обществ. В 1931 г. создал Общество изучения гражданской войны. Скончался в русском госпитале, находившемся в г. Панчево. Похоронен на русском участке Нового кладбища г. Белград.