КАЗАНОВА ДЖОВАННИ
КАЗАНОВА ДЖОВАННИ ДЖАКОМО ДЖИРОЛАМО, ШЕВАЛЬЕ ДЕ СЕНГАЛЬТ - итальянский писатель.
Писал на французском и итальянском языках. Окончил Падуанский университет (1742 год). Принял постриг (1743 год); отказавшись от церковной карьеры, покинул Венецию и странствовал по Европе, испробовав множество профессий и занятий: военного, скрипача, финансиста, тайного агента, осведомителя инквизиции, театрального антрепренёра. В 1750 году посвящён в масоны.
Был знаком со многими знаменитостями - от королей и сенаторов до Вольтера и А. фон Галлера, графов Сен-Жермена и Калиостро. Неоднократно подвергался преследованиям и тюремному заключению по обвинению в дуэлях, чернокнижии и богохульстве. В 1755-1756 годах находился в венецианской тюрьме Пьомби, затем бежал и перебрался в Париж (1757 год). В 1760 году получил от папы Римского Климента ХIII звание папского протонотария. В 1764-1765 годах находился в России, трижды встречался в Санкт-Петербурге с Екатериной II. В 1780-1781 годах издавал ряд периодических сборников и журналов: «Вестник Талии» («Le messager de Thalie») и др. В 1785 году стал библиотекарем графа Вальдштейна в замке Дукс (Духцов).
Автор ряда литературных сочинений: комедии «Молуккеида» («La Moluccheide», 1753 год), трактата «История смуты в Польше» («Istoria delle turbolenze della Polonia», т. 1-3, 1774-1775 годы), утопического романа «Икозамерон» («Icosameron», т. 1-5, 1788 год) и т. д., а также переводов, в т. ч. «Илиады» Гомера (1775-1778 годы).
Наиболее известное сочинение Казановы - написанная на французском языке. «История моей жизни» («Histoire de ma vie»), сочетавшая панораму жизни самых широких слоёв европейского общества с описанием многочисленных приключений и любовных авантюр Казановы. Книга, принёсшая Казанове посмертную славу и превратившая его в одну из легенд мировой культуры, была впервые издана в сокращении в 1822-1828 годах (на немецком языке); в 1826-1838 годах вышло её французское издание в обработке Ж. Лафорга. Казанове, часто уподобляемому Дон Жуану, посвящены романы (Р. Олдингтон), пьесы (А. Шницлер, М. И. Цветаева), многочисленные эссе (С. Цвейг, Р. Вайян, Ф. Соллерс) и кинофильмы, в т. ч. «Казанова» Ф. Феллини (1976 год).
На русский язык глава из мемуаров Казановы была впервые напечатана в журнале «Сын отечества» (1823 год); в 1861 году журнал «Время» напечатал ещё одну главу (с предисловием Ф. М. Достоевского); отдельное сокращённое издание вышло в 1887 году.
Иллюстрация:
Дж. Казанова. Портрет работы его младшего брата Ф. Казановы. Ок. 1750. Исторический музей (Москва). Архив БРЭ.
Сочинения:
Histoire de ma vie. Wiesbaden, 1960–1962. Vol. 1–12;
Histoire de ma vie. P., 1993. Vol. 1–3;
История моей жизни: В 2 кн. М., 1997.