КАЗАНОВА ДЖАКОМО ДЖИРОЛАМО

Казанова (ит. Casanova), Джакомо Джироламо (02.04.1725, Венеция — 04.06.1798, Духцов, Чехия) — авантюрист, путешественник и литератор.

Родился в семье театральных актеров. Получив правовое образование в университете Падуи (1737—1742), стал церковным юристом. Приняв постриг, начал в Венеции духовную карьеру, которую продолжил в Риме, но в 1744 оказался замешан в скандале, из-за чего вынужден был уйти из клира. В 1744—1745 служил офицером в армии Венеции, затем — скрипачом в театре. В 1745 спас жизнь сенатору Дж. Брагадину, вовремя оказав ему медицинскую помощь, и был им усыновлен. В 1749 из-за обвинения в богохульстве и воровстве К. покинул Венецию и отправился в путешествие по Италии, Франции, Германии, Австрии и Чехии. Занимался литературными переводами, писал пьесы для театра. В 1753 вернулся в Венецию, где возобновил скандальный образ жизни. В 1755 был арестован по обвинению в чернокнижии и осужден на 5 лет заключения в «Свинцовой тюрьме» (Piombi), откуда бежал в 1756. Эмигрировав во Францию, К. предложил ее правительству проект государственной лотереи, стал одним из ее распорядителей и разбогател.

По заданию французского кабинета занимался также финансовыми операциями и шпионажем в Голландии. Разорившись из-за распутной жизни, К. в 1759 покинул Францию и отправился в путешествие по Европе под именем шевалье де Сенгальта. В 1760—1770 посетил ряд немецких государств, Великобританию, Австрию, Россию, Польшу, вновь Францию, Испанию, где познакомился со многими известными людьми своего времени: Фридрихом II, Екатериной II , Вольтером и др. Активно занимался литературным трудом. Вместе с тем, его пребывание в разных странах часто сопровождалось различного рода скандалами. В 1774, получив амнистию в Венеции, К. вернулся на родину, но в 1783 вновь вынужден был эмигрировать после публикации им сатирического памфлета. С 1785 и до конца жизни служил библиотекарем у графа фон Вальдштейна в Духцовском замке, где написал знаменитые мемуары «История моей жизни», ценный источник для исследователей повседневной жизни века Просвещения .

Соч.: История моей жизни. М., 2009; Histoire de ma vie. 3 vols. Paris. 2013—2015.

Лит.: Kelly I. Casanova: Actor, Lover, Priest, Spy. London, 2011. Delon M. Casanova, Histoire de sa vie. Paris, 2011. Chaussinand-Nogaret G. Casanova: les dessus et les dessous de l’Europe des Lumières. Paris, 2006; Строев А. Ф. Те, кто поправляет Фортуну: авантюристы Просвещения. М., 1998.