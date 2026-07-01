КАЗАНОВА ДАНИЕЛЬ
КАЗАНОВА ДАНИЕЛЬ - героиня французского Движения Сопротивления.
Настоящее имя и фамилия Винчентелла Перини, Vincentella Perini.Из семьи учителя. В 1927 году приехала в Париж изучать медицину. Принимала активное участие в студенческом движении. В 1932 году была избрана членом ЦК организации Коммунистическая молодёжь.
В 1933 году вступила во Французскую коммунистическую партию, в 1936 году возглавила Союз девушек Франции. В 1935 году принимала участие в конгрессе Коммунистического интернационала молодёжи в Москве, избрана членом его исполкома. После оккупации Франции гитлеровской Германией (лето 1940 года) один из организаторов Сопротивления.
Участвовала в формировании подпольных боевых организаций «батальоны молодёжи» и отрядов партизан. В феврале 1942 года арестована гестапо. Скончалась от тифа в концлагере. Её именем названы улица Парижа, морской пассажирский лайнер.