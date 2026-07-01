КАЗАНОВА ДАНИЕЛЬ

КАЗАНОВА ДАНИЕЛЬ - героиня французского Движения Сопротивления .

Настоящее имя и фамилия Вин­чен­тел­ла Пе­ри­ни, Vincentella Perini.Из се­мьи учи­те­ля. В 1927 году прие­ха­ла в Па­риж изу­чать ме­ди­ци­ну. При­ни­ма­ла ак­тив­ное уча­стие в сту­денческом дви­же­нии. В 1932 году бы­ла из­бра­на членом ЦК организации Ком­му­ни­стическая мо­ло­дёжь.

В 1933 году всту­пи­ла во Фран­цуз­скую ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию, в 1936 году воз­гла­ви­ла Со­юз де­ву­шек Фран­ции. В 1935 году при­ни­ма­ла уча­стие в кон­грес­се Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла мо­ло­дё­жи в Мо­ск­ве, из­бра­на членом его ис­пол­ко­ма. По­сле ок­ку­па­ции Фран­ции гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей (ле­то 1940 года) один из ор­га­ни­за­то­ров Со­про­тив­ле­ния.

Уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии под­поль­ных бое­вых ор­га­ни­за­ций «ба­таль­о­ны мо­ло­дё­жи» и от­ря­дов пар­ти­зан. В феврале 1942 года аре­сто­ва­на гес­та­по . Скон­ча­лась от ти­фа в конц­ла­ге­ре. Её име­нем на­зва­ны ули­ца Па­ри­жа, морской пас­са­жир­ский лай­нер.