КАЗАНОВА ДАНИЭЛЬ

Казанова (ит. Casanova), Даниэль (в девичестве Винчентелла Перини) (09.01.1909, Аяччо, Корсика — 09.05.1943, Освенцим) — героиня французского Сопротивления движения .

Происходила из многодетной учительской семьи. Училась в Париже на врача-дантиста. Там же включилась в левое студенческое движение. В 1928 вступила в организацию коммунистической молодежи, а в начале 1930-х вошла в состав ее руководства. Первое время совмещала политическую работу с врачебной практикой. С 1933 — член Французской коммунистической партии (ФКП). Ее муж, Л. Казанова, в конце 1930-х был секретарем лидера французских коммунистов М. Тореза. В 1935 на конгрессе Коммунистического Интернационала молодежи в Москве К. была избрана членом его исполкома. В 1936 по заданию ФКП создала на идейной платформе пацифизма и антифашизма Союз девушек Франции. Пользовалась высоким авторитетом среди молодежи, придерживавшейся левых убеждений. Играла важную роль в организации гуманитарной помощи республиканцам в завершающий период Гражданской войны в Испании . После запрета ФКП в сентябре 1939 перешла на нелегальное положение, а с лета 1941 активно участвовала в организации диверсионных операций против германских оккупантов и коллаборационистов.

В феврале 1942 была арестована, подверглась тюремному заключению, в январе 1943 отправлена в концлагерь Освенцим , где помогала заключенным как врач. Умерла от тифа. Посмертно награждена орденом Почетного легиона. Память о К. увековечена в названии улиц многих французских городов, названиях морских судов, в память о ней выпускались почтовые марки, в 2012 была отчеканена серебряная монета достоинством 10 евро с изображением К. и ее родины — Корсики.

Лит.: Delbo Ch. Le Convoi du 24 janvier. Paris, 2002. Durand P. Danielle Casanova: l’indomptable. Paris, 1990.