КАЗАНЛЫКСКАЯ ГРОБНИЦА
КАЗАНЛЫКСКАЯ ГРОБНИЦА - фракийский погребальный комплекс в Болгарии.
Открыта случайно в 1944 году, исследования И. Велкова, А. Васильева, Ч. Чорбаджийского и др. В южной части насыпи ограбленного в древности кургана (диаметр 40 м, высота более 7 м) Тюльбеге (название - от расположенного рядом склепа турецкой семьи Тюльбе; XVII век) находилась купольная гробница (диаметр 2,65 м, высота 3,25 м), соединённая дромосом (1,95×1,12 м) с преддверием (3,6×1,84 м), построенным из камня и кирпича на известняковом растворе; сверху обложены камнем, скреплённым глиной.
В насыпи - 2 огнища, местные и греческие керамические сосуды, серебряный кувшин с гравированным позолоченным растительным орнаментом. Пол гробницы уложен мелким камнем (вероятно, для дренажа), оштукатурен, выкрашен в красный цвет, выше - бордюр из мрамора, 4 расписных полихромных фриза: нижний - из розеток, чередующихся с букраниями; 2 сюжетных, разделённых многополосным орнаментальным фризом. Нижний сюжетный фриз, вероятно, изображает заупокойный пир: держащиеся за руки мужчина и женщина в золотых венках, сидящие на креслах-тронах у столика с яствами; слева - женщина, несущая им фрукты, виночерпий, 2 женщины, играющие на трубе, 2 конюха и кони с богато украшенным снаряжением; справа - женщина с ларцом и шкатулкой, несущая вуаль женщина, возница и 4 коня, запряжённые в двухколёсную колесницу. На верхнем фризе - состязание на колесницах.
На полу Казанлыкской гробницы человеческие кости (в т. ч. женские), остатки дерева и гвозди (по-видимому, остатки саркофагов), греческая керамическая амфора и фрагменты вазы, лекифа, арибалла, украшения из кости, свинца, золота, позолоченной глины (в основном нашивки и др. детали одежды), железные фрагменты меча, наконечника копья, удил. По стенам дромоса - полихромная роспись, изображающая пеших и конных, идущих и сражающихся воинов. В его преддверии - керамическая ойнохоя, кости коня. Датировка Казанлыкской гробницы спорна: конец IV века до н. э., 260-е годы до н. э. и др. Авторы росписей воспитаны в эллинистической греческой традиции, но учитывали местные реалии. Казанлыкская гробница связана с расположенным недалеко Севтополем.
Иллюстрация:
Казанлыкская гробница. Фрагмент росписи. Архив БРЭ.