КАЗАНЛЫКСКАЯ ГРОБНИЦА

КАЗАНЛЫКСКАЯ ГРОБНИЦА - фракийский погребальный комплекс в Болгарии.

От­кры­та слу­чай­но в 1944 году, ис­сле­до­ва­ния И. Вел­ко­ва, А. Ва­силь­е­ва, Ч. Чор­бад­жий­ско­го и др. В южной час­ти на­сы­пи ог­раб­лен­но­го в древ­но­сти кур­га­на (диа­метр 40 м, высота бо­лее 7 м) Тюль­бе­ге (на­зва­ние - от рас­по­ло­жен­но­го ря­дом скле­па турецкой се­мьи Тюль­бе; XVII век) на­хо­ди­лась ку­поль­ная гроб­ни­ца (диа­метр 2,65 м, высота 3,25 м), со­еди­нён­ная дро­мо­сом (1,95×1,12 м) с пред­две­ри­ем (3,6×1,84 м), по­стро­ен­ным из кам­ня и кир­пи­ча на из­вест­ня­ко­вом рас­тво­ре; свер­ху об­ло­же­ны кам­нем, скре­п­лён­ным гли­ной.

В на­сы­пи - 2 ог­ни­ща, ме­ст­ные и греческие ке­ра­мические со­су­ды, се­реб­ря­ный кув­шин с гра­ви­ро­ван­ным по­зо­ло­чен­ным рас­тительным ор­на­мен­том. Пол гроб­ни­цы уло­жен мел­ким кам­нем (ве­ро­ят­но, для дре­на­жа), ош­ту­ка­ту­рен, вы­кра­шен в крас­ный цвет, вы­ше - бор­дюр из мра­мо­ра, 4 рас­пис­ных по­ли­хром­ных фри­за: ниж­ний - из ро­зе­ток, че­ре­дую­щих­ся с букраниями; 2 сю­жет­ных, раз­де­лён­ных мно­го­по­лос­ным ор­на­мен­таль­ным фри­зом. Ниж­ний сю­жет­ный фриз, ве­ро­ят­но, изображает за­упо­кой­ный пир: дер­жа­щие­ся за ру­ки муж­чи­на и жен­щи­на в зо­ло­тых вен­ках, си­дя­щие на крес­лах-тро­нах у сто­ли­ка с яс­т­ва­ми; сле­ва - жен­щи­на, не­су­щая им фрук­ты, ви­но­чер­пий, 2 жен­щи­ны, иг­раю­щие на тру­бе, 2 ко­ню­ха и ко­ни с бо­га­то ук­ра­шен­ным сна­ря­же­ни­ем; спра­ва - жен­щи­на с лар­цом и шка­тул­кой, не­су­щая ву­аль жен­щи­на, воз­ни­ца и 4 ко­ня, за­пря­жён­ные в двух­ко­лёс­ную ко­лес­ни­цу. На верх­нем фри­зе - со­стя­за­ние на ко­лес­ни­цах.

На по­лу Казанлыкской гробницы че­ло­ве­че­ские кос­ти (в т. ч. жен­ские), ос­тат­ки де­ре­ва и гвоз­ди (по-ви­ди­мо­му, ос­тат­ки сар­ко­фа­гов), греческая ке­ра­мическая ам­фо­ра и фраг­мен­ты ва­зы, ле­ки­фа, ари­бал­ла, ук­ра­ше­ния из кос­ти, свин­ца, зо­ло­та, по­зо­ло­чен­ной гли­ны (в основном на­шив­ки и др. де­та­ли оде­ж­ды), же­лез­ные фраг­мен­ты ме­ча, на­ко­неч­ни­ка ко­пья, удил. По сте­нам дро­мо­са - по­ли­хром­ная рос­пись, изо­бра­жаю­щая пе­ших и кон­ных, идущих и сра­жаю­щих­ся вои­нов. В его пред­две­рии - ке­рамич еская ой­но­хоя, кос­ти ко­ня. Да­ти­ров­ка Казанлыкской гробницы спор­на: конец IV века до н. э., 260-е годы до н. э. и др. Ав­то­ры рос­пи­сей вос­пи­та­ны в эл­ли­ни­стической греческой тра­ди­ции, но учи­ты­ва­ли ме­ст­ные реа­лии. Казанлыкская гробница свя­за­на с рас­по­ло­жен­ным не­да­ле­ко Сев­то­по­лем.

Иллюстрация:

Ка­зан­лык­ская гроб­ни­ца. Фраг­мент рос­пи­си. Архив БРЭ.

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