КАЗАНДЗАКИС НИКОС
КАЗАНДЗАКИС НИКОС - греческий писатель, общественный деятель.
Родился в семье землевладельца. Учился на юридическом факультете Афинского университета (1902-1906 годы), а также в Сорбонне (1907-1908 годы). В 1920-1930-е годы работал журналистом в разных странах мира, создал многочисленные путевые заметки. В 1925-1927 годах трижды посетил СССР, впечатления о поездках отразились в его книге «Москва кликнула клич» (опубликована на французском языке, 1931 год). В 1941-1944 годах жил на острове Эгина; с 1947 года - во Франции и ФРГ, сотрудничал с ЮНЕСКО.
Дебютировал новеллой «Змея и лилия» (« Ὄφις ϰαὶ ϰρίνο», 1906 год, под псевдонимом Карма Нирвами), пьесами «Светает» («Ξημερώνει», поставлена в 1907 году), «Жертвоприношение» («Θυσία», 1910 год) и др. Мировоззрение Казандзакиса нашло отражение в трактате «Аскетика» («Ἀσϰητιϰή», 1927 год), в котором буддийские мотивы соединились с идеями Ф. Ницше, А. Бергсона, а также опытом анархического социализма. Драматургия Казандзакиса 1920-1930-х годов отличается повышенной экспрессивностью, резким противопоставлением характеров; для неё характерны пафос неприятия мещанских ценностей и внимание к народной религиозности: пьесы «Никифор Фока» («Νιϰηφόρος Φωϰάς», 1927 год), «Христос» («Χριστός»), «Одиссей» («’Οδυσσέας», обе 1928 год), «Мелисса» («Μέλισσα», 1939 год), трилогия «Прометей» («Προμηθέας», все опубликованы после 1945 года) и др.
Успех снискала состоящая из 24 песен эпическая поэма «Одиссея» («’Οδύσσεια», 1938 год) на сюжеты гомеровских поэм. Свои наиболее значительное произведения Казандзакис написал в 1940-1950-х годах. Попыткой создания идеализированного греческого характера стал роман «Жизнь и похождения Алексиса Зорбы» («Βίος ϰαὶπολιτεία τοῦ Αλέξη Ζορμπά», 1943 год, русский перевод 1998 год; экранизация М. Какояниса, 1964 год), главный герой которого соединил в себе черты трикстера и отшельника. Роман «Христа распинают вновь» («‘Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», 1954 год, русский перевод 1962 год) - обличение лицемерия и жестокости на материале жизни современного греческого села. Протест против мещанской морали, пропаганда идей «героического нигилизма» и самоценности бунта отличают роман «Капитан Михалис. Свобода или смерть» («‘Ο ϰαπετάν Μιχάλης. ’Ελευτερία ἤ θάνατος», 1953 год).
Неортодоксальная трактовка сюжетов Священного Писания представлена в романе «Последнее искушение» («‘Ο τελευταῖος πειρασμός», 1952 год, русский перевод 1993 год; экранизация М. Скорсезе (смотрите Голливуд) под названием «Последнее искушение Христа», 1988 год); роман был включён католической церковью в «Индекс запрещённых книг» (1954 год); готовившемуся отлучению Казандзакиса от православной церкви воспрепятствовали патриарх Афинагор I и критский епископат.
Казандзакис - автор беллетризованной биографии Франциска Ассизского «Беднячок Божий» («̔Ο Φτωχούλης τοῦ Θεοῦ», 1953 год), автобиографического очерка «Отчёт для Эль Греко» («’Αναφορά στόν Γϰρέϰο », 1956 год, издан в 1961 году), поэтического сборника «Терцины» («Τερτσίνες», издан в 1960 году), киносценариев, рассказов для детей, трудов по истории русской литературы, публицистики, а также переводов на новогреческий язык «Илиады» и «Одиссеи» Гомера (совместно с И. Какридисом), «Божественной комедии» Данте, «Фауста» И. В. Гёте и др.
Сочинения:
Θέατρο: Είς 3 τ. Αθήνα, 1955–1956;
Грек Зорба. М., 2003
Иллюстрация:
Архив БРЭ.