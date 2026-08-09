КАЗАНЬ, КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Национальный культурный центр « Казань » создан на базе казанского филиала Центрального музея В.И. Ленина в 1991 году.

За этот период первоначально созданный Городской культурный центр «Казань» превратился в сложное структурное целое, состоящее из музейного комплекса, включающего Музей национальной культуры (в том числе Музей 1000-летия Казани), Музей Баки Урманче, Музей А.Н. Мазитова, галерею-студию Ильдара Зарипова, Mузей Константина Васильева, а также Казанской городской филармонии и огромной инфраструктурой сервиса с выставочным комплексом, учебными аудиториями, киноконцертным залом, залом приемов, кафе-баром.

Иллюстрации:

Национальный культурный центр «Казань».