КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА
КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА - русская поэтесса.
Из семьи военного. После окончания исторического факультета ЛГУ (1954 год) уехала на Дальний Восток, работала лектором, преподавателем. С 1960 года в Москве. Окончила Высшие литературные курсы при Союзе писателей (1964 год). С 1999 года 1-й секретарь Союза писателей Москвы.
Первая книга - поэтический сборник «Встретимся на Востоке» (1958 год), за которым последовали сборники: «В тайге не плачут» (1965 год), «Помню» (1974 год), «Набело» (1977 год), «Страна Любовь» (1980 год), «Сойди с холма» (1984 год), «Возлюби» (1996 год), «Наперекор» (2003 год) и многие др. Поэзия Казаковой традиционна по форме; из круга характерных тем (дружба, любовь, материнство, разлука и др.) как сквозная выделяется тема сочувствия, сопереживания человеческому страданию.
Интимно-любовную лирику Казаковой отличают сдержанность, сосредоточенность: её лирическая героиня стесняется собственной страстности (стихотворения «Осень», «Люби меня!..» из книги «Там, где ты», 1960 год), боится выразить свои чувства словами [«27 июля 1987» («Не пишу тебе писем, боюсь…»), 1987 год]. В стихах 1990-2000-х годах Казаковой часто обращается к актуальным общественно-политическим темам. Некоторые стихотворения Казаковой стали популярными песнями (в т. ч. «Ненаглядный мой», музыка А. Н. Пахмутовой, 1970 год). Занималась поэтическим переводами с языков народов СССР.