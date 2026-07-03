КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА

КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА - русская поэтесса .

Из се­мьи во­ен­но­го. По­сле окон­ча­ния ис­то­рического факультета ЛГУ (1954 год) уеха­ла на Даль­ний Вос­ток, ра­бо­та­ла лек­то­ром, пре­по­да­ва­те­лем. С 1960 года в Мо­ск­ве. Окон­чи­ла Выс­шие литературные кур­сы при Союзе писателей (1964 год). С 1999 года 1-й сек­ре­тарь Союза писателей Мо­ск­вы.

Пер­вая кни­га - по­этический сборник «Встре­тим­ся на Вос­то­ке» (1958 год), за ко­то­рым по­сле­до­ва­ли сборники: «В тай­ге не пла­чут» (1965 год), «Пом­ню» (1974 год), «На­бе­ло» (1977 год), «Стра­на Лю­бовь» (1980 год), «Сой­ди с хол­ма» (1984 год), «Воз­лю­би» (1996 год), «На­пе­ре­кор» (2003 год) и многие др. По­эзия Казаковой тра­ди­ци­он­на по фор­ме; из кру­га ха­рак­тер­ных тем (друж­ба, лю­бовь, ма­те­рин­ст­во, раз­лу­ка и др.) как сквоз­ная вы­де­ля­ет­ся те­ма со­чув­ст­вия, со­пе­ре­жи­ва­ния че­ло­ве­че­ско­му стра­да­нию.

Ин­тим­но-лю­бов­ную ли­ри­ку Казаковой от­ли­ча­ют сдер­жан­ность, со­сре­до­то­чен­ность: её ли­рическая ге­рои­ня стес­няет­ся собственной стра­ст­но­сти (сти­хо­тво­ре­ния «Осень», «Лю­би ме­ня!..» из книги «Там, где ты», 1960 год), бо­ит­ся вы­ра­зить свои чув­ст­ва сло­ва­ми [«27 ию­ля 1987» («Не пи­шу те­бе пи­сем, бо­юсь…»), 1987 год]. В сти­хах 1990-2000-х годах Казаковой час­то об­ра­ща­ет­ся к ак­ту­аль­ным об­щественно-по­ли­тическим те­мам. Не­ко­то­рые сти­хо­тво­ре­ния Казаковой ста­ли по­пу­ляр­ны­ми пес­ня­ми (в т. ч. «Не­на­гляд­ный мой», музыка А. Н. Пах­му­то­вой, 1970 год). За­ни­ма­лась по­этическим пе­ре­во­да­ми с язы­ков на­ро­дов СССР .