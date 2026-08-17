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КАЗАКОВ Владимир Петрович
Родился в 1951 г. Окончил Университет Дружбы народов.
Кандидатская диссертация: Буржуазно-демократическое движение 1890-1893 гг. в Аргентине (ИВИ АН СССР, 1987).
Докторская диссертация: Радикалы в истории Аргентины: поиски модели национального развития (ИВИ РАН, 2009)
Ведущий научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: Новая и новейшая история Аргентины.
Сочинения: Общенациональный кризис 1890-1893 гг. в Аргентине: истоки и последствия. М., 1989;
История Латинской Америки. Т. 2-4 М., 1995-1997 (чл. авт. кол.).
Радикалы в истории Аргентины. Поиски модели национального развития. М., «Наука», 2008.
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