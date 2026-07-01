КАЗАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (МАРШАЛ АРТИЛЛЕРИИ)

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1955), начальник ПВО СВ ВС СССР в 1958-1965 годах.

Биография

Василий Иванович Казаков родился 6 (по новому стилю — 18) июля 1898 года в деревне Филиппово (ныне — Бутурлиновский район Нижегородской области) в семье крестьянина. После окончания церковно-приходской школы уехал в Санкт-Петербург, работал на различных городских предприятиях и в учреждениях.

В мае 1916 года Казаков был мобилизован в Российскую императорскую армию. Службу начинал рядовым солдатом в 1890-м запасном пехотном полку, затем в 1-м запасном дивизионе. В ноябре 1916 года был направлен на Северный фронт, служил в составе 433-го Новгородского пехотного полка. Принимал участие в событиях Февральской революции 1917 года .

В 1918 году Казаков добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Окончил 2-е Петроградские артиллерийские командные курсы. Участвовал в боях Гражданской войны , будучи командиром артиллерийской батареи на Северном и Западном фронтах. В послевоенное время продолжал службу в Красной Армии. В 1925 году он окончил Военную артиллерийскую школу, в 1929 году — артиллерийские курсы усовершенствования командного состава (АКУКС), в 1934 году — Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе, в 1936 году повторно окончил АКУКС.

Великая Отечественная война

Начало Великой Отечественной войны генерал-майор артиллерии Казаков встретил в должности начальника артиллерии механизированного корпуса. С июля 1941 года командовал артиллерией 16-й армии Западного фронта. Руководил созданием противотанковых рубежей, в значительной степени способствовавших остановке наступления немецких танковых частей на Москву. Казаков являлся одним из ведущих организаторов действий артиллерии во время оборонительного и наступательного этапов битвы за Москву. Только на Волоколамском направлении артиллерия 16-й армии уничтожила до 120 танков, сбила до 20 самолётов врага.

В июле 1942 года Казаков стал начальником артиллерии сначала Брянского, а с октября того же года — Донского фронтов. Под его руководством фронтовые артиллерийские части исключительно успешно проявили себя в ходе разгрома гитлеровских войск под Сталинградом . В феврале 1943 года Казаков был назначен командующим артиллерией Центрального фронта. Внёс колоссальный вклад в подготовку артиллерии к решающей летней кампании, большое внимание уделял артиллерийской разведке всеми доступными средствами. Лично инспектируя боевые части вместе со своим штабом, он правильно распределял артиллерию, организовывал её наилучшее взаимодействие с другими родами войск. Благодаря этому во время Курской битвы артиллерийские части надёжно прикрывали своим огнём стыки армий и фронта, создав жёсткую противотанковую оборону. 5 июля 1943 года, когда были получены сведения о готовящемся наступлении вермахта, по приказу Казакова силами фронтовой артиллерии была проведена массированная контрартподготовка, в результате которой противник понёс значительные потери — до 90 артиллерийских и миномётных батарей, крупные силы пехоты. Эти действия коренным образом повлияли на ход операций на Орловско-Курском направлении. Вермахт ввёл на данном участке 7 танковых, 7 пехотных и 1 мотострелковую дивизии, 200 самолётов, однако так и не сумел добиться значительных успехов в соответствии с планом «Цитадель». Основная тяжесть борьбы легла на артиллерию, руководимую Казаковым. За восемь дней непрерывных ожесточённых боёв враг потерял до 1650 танков, до 400 артиллерийских и миномётных батарей, до 86 тысяч солдат и офицеров.

Во второй половине июля 1943 года фронтовая артиллерия в кратчайшие сроки произвела стопроцентную перегруппировку всех сил со средствами усиления на расстояния 60-250 километров. Несмотря на тяжёлые условия, Казакову удалось организовать бесперебойное снабжение боеприпасами, избежав снарядного голода. Во многом усилиями командующего фронтовой артиллерией и его подчинённых удалось взломать тактическую глубину немецкой обороны и повести дальнейшее наступление на Украине. Успешно действовала артиллерия Центрального фронта и в период битвы за Днепр .

В дальнейшем Казаков командовал артиллерией Белорусского фронта, впоследствии преобразованного в 1-й Белорусский. Организовывал действия артиллерийских и миномётных частей в ходе освобождения Белорусской ССР и Польши, боях в Германии. Во время Бобруйской операции им был впервые в Красной Армии применён метод двойного огневого вала. В ходе Висло-Одерской операции благодаря действиям артиллерии 1-й Белорусский фронт сумел прорвать мощную немецкую оборону и повести наступление на Познань. В ходе ожесточённых боёв за этот город Казаков лично руководил действиями артиллерийских частей. 2 марта 1945 года командующим 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков представил Казакова к званию Героя Советского Союза.

Послевоенная карьера

В послевоенное время Казаков на протяжении пяти лет командовал артиллерией Группы советских войск в Германии. В марте 1950 года вернулся в СССР, служил заместителем, первым заместителем, командующим артиллерией Советской Армии. 11 марта 1955 года Казакову было присвоено звание Маршала артиллерии. Руководил созданием Противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооружённых Сил СССР, и в 1958 году стал его первым начальником. В 1965 году Казаков был переведён в Группу генеральных инспектором Министерства обороны СССР. Опубликовал ряд научных трудов и воспоминания. Умер 25 мая 1968 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 6).