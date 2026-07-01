КАЗАКОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ (I)

Русский архитектор, один из основоположников классицизма в русской архитектуре XVIII в.

Детские годы

Матвей Федорович Казаков родился в 1738 г. в Москве. Отец Матвея – Федор Казаков – трудился в московском интендантстве, сумев дослужиться до подканцеляриста Главного комиссариата. Мать – Федосья Семеновна Казакова.

Семейство проживало неподалеку от Кремля, в районе Боровицкого моста. После смерти Федора Казакова в 1749 г. или начале 1750 г. мать решила отдать Матвея в архитектурную школу к известному на тот момент зодчему Д.В. Ухтомскому. В ней Матвей обучался с марта 1751 г. и вплоть до 1760 г. Обучение строилось как на теории, так и на практике. Ученики направлялись на различные стройки, руководство которыми осуществлял сам Д.В. Ухтомский. В школе М.Ф. Казаков познакомился с сочинениями современных французских зодчих и архитектурными трактатами Витрувия, Палладио и других мастеров прошлого.

Главный архитектор Москвы

Окончив в 1761 г. школу в чине «архитектурии прапорщик» Матвей Казаков получил назначение в мастерскую главного «городового архитектора» Москвы П.Р. Никитина.

После сильнейшего пожара в мае 1763 г. дотла сгорела Тверь. В нее была направлена группа архитекторов во главе с П.Р. Никитиным. В числе архитекторов был и М.Ф. Казаков. Он пробыл в Твери пять лет, участвуя в разработке генерального плана города, а также составлении проектов отдельных зданий. По поручению П.Р. Никитина подготовил проект Тверского дворца, который потом сам же реализовал. Здание было закончено в 1767 г. и принесло его автору широкую известность.

С 1768 г. Матвей Казаков приступил к работе в Экспедиции кремлевского строения, оказавшись в подчинении В.И. Баженова. Принимал участие в создании в 1768 – 1773 гг. Большого Кремлевского дворца, в 1775 г. – в оформлении праздничных увеселительных павильонов на Ходынском поле.

Звание архитектора М.Ф. Казаков получил в 1775 г.

Последовали и частные заказы. С ростом заказов Матвей Казаков обзавелся учениками и помощниками. С конца 1770-х гг. он фактически стал главным архитектором Москвы.

М.Ф. Казаков работал как над частными, так и государственными заказами. Ездил в Екатеринослав, чтобы организовать застройку центральной части города, в Калугу, Коломну и ее округу.

Последним творением М.Ф. Казакова стала больница на Калужской улице. После окончания ее строительства архитектор ушел в отставку.

Когда наполеоновские войска находились на подступах к Москве, семья увезла Матвея Казакова в Рязань. Здесь он узнал о пожаре, уничтожившем почти все его московские труды. 26 октября (7 ноября) 1812 г. зодчий скончался и был похоронен на кладбище Рязанского Троицкого монастыря.

Творения М.Ф. Казакова

Матвей Казаков воздвиг огромное количество строений. Его авторству, среди прочих, принадлежат такие общественные здания в Москве, как Московский университет, присутственные места, дворец в Царицыне и здание «Нового Комиссариата».

Особое место среди архитектурных ансамблей 1770 – 1780-х гг., созданных М.Ф. Казаковым, принадлежит усадьбе в Петровском (владелец Демидов) – сложно скомпанованному ансамблю, состоящему из церкви с отдельно стоящей колокольней, парка с многочисленными скульптурами и отдельных зданий хозяйственного назначения.

В 1783 г. М.Ф. Казаков руководил строительством мавзолея для Барышникова в Николо-Погорелом Смоленской области.

По заказу Голицына в 1796 г. соорудил больницу на Калужской улице, ставшую лебединой песнью мастера.

Казаков – педагог

Матвей Казаков оставил после себя наследие: это не только величественные здания, но и его ученики. При Экспедиции кремлевского строения он организовал архитектурную школу. Обучал таких известных в будущем архитекторов, как И.В. Еготов, А.Н. Бакарев, О.И. Бове и И.Г. Таманский. В 1805 г. школа стала Архитектурным училищем.