КАЗАКОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ
КАЗАКОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский архитектор, один из крупнейших мастеров раннего и зрелого русского классицизма.
Его постройки во многом определили облик допожарной Москвы. Учился у Д. В. Ухтомского, одновременно изучая европейские трактаты по архитектуре и увражи. В 1754 году получил чин сержанта архитектуры.
В 1763-1767 годах участвовал в послепожарной реконструкции Твери в качестве помощника архитектора П. Р. Никитина (начал строительство Путевого дворца, завершённое впоследствии К. И. Росси). В 1768-1774 годах был помощником В. И. Баженова в Москве (участвовал в проектировании Большого Кремлёвского дворца, в создании временных архитектурных декораций для празднования Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года на Ходынском поле), который оказал решающее влияние на становление его как архитектора.
Ориентируясь на образцы Баженова, Казаков создал более строгий и рациональный вариант классицизма. В 1775 году получил звание архитектора и начал самостоятельную деятельность. Возвёл Петровский подъездной дворец (1775-1783 годы) с использованием элементов средневекового готического замка (валы, рвы) и форм древнерусского зодчества в наружном декоре, которые сочетались с классицистическим планом. В более поздних постройках Казакова также присутствуют предромантические черты (проект перестройки дворца в Царицыне, 1786-1793 годы; здание Бутырского тюремного замка, 1784-1792 годы; несохранившийся собор Зачатьевского монастыря и др.).
При проектировании здания Сената в Московском Кремле (1776-1787 годы) Казаков, используя фрагмент проекта В. И. Баженова для Большого Кремлёвского дворца, разработал регулярный план для участка неправильной формы и гармонично вписал классицистическое здание в ансамбль старых построек Кремля и Красной площади. Здание Сената построено по плану в форме треугольника со срезанными углами, разделённого внутренними корпусами на три двора, с купольной ротондой Круглого зала, составляющей центр композиции.
Другие крупные общественные сооружения Казакова имеют градостроительное значение, организуя целые кварталы. Здание Московского университета (1782-1793 годы, перестроено Д. И. Жилярди) создано по образцам усадебных композиций, имеет П-образный план с парадным двором, полуротонду Актового зала и малые купольные помещения в торцах крыльев. Голицынская больница (1796-1801 годы) также имеет в центре церковь в форме купольной ротонды, от которой расходятся Г-образные корпуса. Здесь, как и в Павловской больнице (1802-1807 годы), применена рациональная планировка помещений, отвечающая практическому назначению зданий. Казаков перестроил дом Дворянского собрания, добавив к уже существовавшему зданию прямоугольный Колонный зал (1784 год), украшенный по периметру коринфской колоннадой, и угловую ротонду (1793-1801 годы).
Казаковым были спроектированы многочисленные особняки и дворцы, определявшие тип жилой застройки Москвы в этот период. Наряду с традиционными для Москвы усадьбами, в которых главный дом отодвинут в глубь П-образного двора (усадьба Барышниковых на Мясницкой улице, 1797-1802 годы), Казаков создаёт новый тип городской усадьбы, подчинённый идее единства и регулярности городской среды, с домом, выдвинутым на красную линию улицы и выходящим на неё фасадом с колонным портиком (дом М. П. Губина, на улице Петровка, 1790-е годы). При этом служебные постройки либо выносились на задний двор, либо выстраивались в один ряд с главным объёмом здания. С подчёркнуто строгими и лаконичными формами наружной архитектуры контрастировало пышное убранство интерьеров, в которых ордерные элементы сочетаются с лепниной, резьбой, позолотой и живописью («Золотые комнаты» дома Демидова в Гороховском переулке, 1789-1791 годы). Многие дома Казакова утратили свой первоначальный облик в процессе перестройки Москвы после пожара 1812 года.
В церковном зодчестве Казакова разрабатывал тип центричного храма. В церквах, построенных по проектам Казакова (Филиппа Митрополита, 1777-1788 годы; Вознесения Господня на Гороховом поле, 1788-1793 годы; Косьмы и Дамиана на Маросейке, 1791-1793 годы; Иоанна Предтечи на Земляном валу, 1794-1806 годы), основном объём имеет форму ротонды, перекрытой куполом.
В 1800-1804 годах Казаков руководил составлением генерального и «фасадического» («с птичьего полёта») планов Москвы и созданием серии из 13 архитектурных альбомов (1797-1802 годы), получивших название «Казаковские альбомы», куда вошли наиболее значительные московские здания, воздвигнутые как самим Казаковым, так и др. зодчими. В 1792 году Казаков организовал архитектурную школу при Экспедиции кремлёвского строения; среди учеников - И. В. Еготов, А. Н. Бакарев, И. Г. Таманский, М. М. Казаков, Р. Р. Казаков, О. И. Бове, также сыновья Казакова (все - архитекторы) - Василий (1772 год - после 1817 год), Матвей (1781-1819 годы) и Павел (1783 года - после 1810 года).
Иллюстрации:
Фото А. И. Нагаева. М. Ф. Казаков. Здание Сената в Московском Кремле. 1776–87.
Фото А. И. Нагаева. М. Ф. Казаков. Петровский подъездной дворец в Москве. 1775–83.