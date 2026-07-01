КАЗАКИ
КАЗАКИ - этносословные группы в России.
Среди казаков доминировали русские, украинцев было много среди донских, кубанских, оренбургских и сибирских казаков. В состав казаков входили также группы белорусов, южных славян, татар, мордвы, башкир, калмыков, ногайцев, кумыков, чеченцев, армян, туркмен, бурят и др. Отдельные этнические группы казаков часто сохраняли обособленность, особенности языка и культуры. Происхождение и сословное положение казаков отразились на их самосознании с характерными представлениями о личной свободе и воинском долге, вере в Бога, коллективизме, противопоставлении казаков крестьянству («мужикам») и неказачьему населению («иногородним») в пределах расселения казачьих войск.
Основеым занятием казаков были товарные скотоводство (лошади, овцы, у уральских казаков - верблюды) и промысел проходной рыбы (у донских, астраханских, уральских, сибирских казаков), с конца XIX века - пчеловодство, добыча соли. Были развиты производство сукна и войлока, вязание пуховых платков (у оренбургских казаков), извозный промысел (у уральских, оренбургских, сибирских, амурских казаков). С XVIII-XIX веков распространяется залежное земледелие.
Традиционные поселения по размеру были намного больше крестьянских сёл; первоначально имели круговую планировку, укреплялись валами и рвами. В XVIII-XIX веках создавались военно-оборонительные линии казачьих поселений, особенно во время военных кампаний на юге и востоке России. Правительственным распоряжениями регламентировались типы поселений (станицы, крепости, форпосты, реданки, пикеты), расстояние между ними, типы застройки (вводилась улично-квартальная планировка, строго соблюдалась фасадная линия), укреплений и т. д. Станицы могли растягиваться вдоль рек до 15-20 км. В центре станицы находились церковь, школа, станичное правление, торговые лавки и т. п. Станичные окраины имели свои названия, их жители могли различаться этнически или по социальному признаку. Усадьбы были обнесены высокими оградами с глухими воротами, дом был обращён к улице глухой стеной или располагался в глубине двора. Кроме переднего («чистого») двора в усадьбе было обычно несколько задних (хозяйственных) дворов. Существовали временные поселения (хутора, коши, выселки) на пастбищах, местах промыслов, пашнях. Их рост в XVIII-XIX веках (местами - превращение в постоянные посёлки) связан с распространением земледелия.
Жилище в основном каркасно-турлучное, саманное, глинобитное, были распространены землянки и полуземлянки. Тип жилища отражал происхождение данной группы казаков. Преобладали 2- и 3-раздельные дома (изба - сени и изба - сени - изба). Внутренняяпланировка избы (хаты) в основном украинского типа (печь у входа, обращена устьем к боковой стене), у оренбургских казаков встречалась среднерусская планировка (печь обращена устьем к передней стене). Стены украшали оружием и конской сбруей, портретами атаманов и членов царской семьи, батальными лубками; у терских казаков под влиянием горских народов лавки накрывались коврами. Со второй половины XIX века распространяются многокомнатные и двухэтажные дома с балконами, галереями и т. п.
Традиционная одежда у мужчин - рубаха (первоначально туникообразная с прямым разрезом, с конца XIX века - косоворотка и с кокеткой - талейкой) и штаны (шаровары) с широким шагом; характерен обычай заправлять рубаху в штаны (уральские казаки на промысле заправляли и полы верхней одежды). В первой половине XIX века сформировался комплекс военного костюма (гимнастёрка, китель, брюки) в сочетании с элементами одежды восточных и горских народов (бешмет, чекмень, черкеска, бурка, папаха, башлык, у уральских казаков - малахай, сапоги-ичиги и т. д.). Основная обувь - сапоги, поршни, зимой - валенки; лаптей не носили. Женская одежда - рубаха (у донских казаков - туникообразная, у астраханских, уральских, оренбургских и сибирских - с прямыми поликами; со второй половины XIX века у кубанских и особенно донских казаков распространилась рубаха с талейкой; рукава донской рубахи расширялись с помощью вставных клиньев, украшались красным тканым узором, уральской - галуном, золотым шитьём) и подпоясанный сарафан (преимущественно распашной косоклинный, у астраханских кзаков - также прямой на лямках), расшитый галуном и кружевом; у донских казаков были распространены понёва и распашное платье (кубелёк), у кубанских и астраханских - шерстяная полосатая или клетчатая юбка. С конца XIX века повсеместно распространились юбка с кофтой одного цвета («парочка») или разных цветов; украшались лентами, шнуром, кружевом, стеклярусом и др. Характерны «донские шубы» донских, кубанских и терских казаков - с глубоким запахом, крытые сукном, шёлком, штофом, атласом. Головные уборы у девушек - венок на твёрдой основе или в виде широкой ленты, украшенной вышивкой, жемчугом и бисером, на Кавказе - из искусственных цветов, у астраханских казкков - высокий вязаный колпак; повсеместно голову повязывали платком. Замужние женщины носили кокошник и кику, донские казаки - рогатую кику и шёлковый или хлопчатобумажный колпак с платком; с серелины XIX века среди донских и кубанских казаков распространилась круглая шапочка типа повойника (шлычка).
У казаков доминируют традиции русской кухни с влиянием украинской, кавказской, поволжской, среднеазиатской и сибирской (замораживание рыбы, мяса, пельменей, молока, сушка творога, овощей, фруктов и ягод, употребление кукурузы, фасоли, бахчевых, черёмухи у забайкальских казаков, дикорастущих фруктов, пряных приправ и др.). Разнообразные молочные (топлёные сливки каймак; сыры - мягкий сюзбе, сушёный курт и др.) и рыбные (уха, жарина, тельное, заливное, фаршированная рыба, котлеты из икры, сушёная, копчёная, вяленая рыба - балык и др.) блюда, супы (у кубанских, терских, донских казаков - борщ, у уральских казаков - щи, у донских, уральских, оренбургских, сибирских, забайкальских казаков - окрошка и тёртая редька с квасом и др.), блюда из баклажанов, томатов и перца (кубанские и терские казаки). Напитки - квас, компот (узвар), разведённое кислое молоко (арян), медовое сыто, буза из корня солодки, молодое виноградное вино (брага, чихирь, кислушка), самогон (горилка); со второй половины XIX века у всех казаков, кроме старообрядцев, распространился чай (у забайкальских казаков - «с забелой» из молока, масла, яиц, пшеничной муки и конопляного семени).
До начала XX века сохранялась большая 3-4-поколенная семья, насчитывавшая до 30 человек. Браки с «иногородними» и представителями соседних народов были крайне редки и по закону 1835 года официально запрещены. При главенствующей роли старшего в семье мужчины, женщины и молодёжь пользовались относительной свободой сравнительно с крестьянскими семьями. Были распространены традиции взаимопомощи (совместный выпас скота, объединение рабочего скота, транспорта и орудий на время полевых работ и рыболовного промысла и т. п.), общественных трапез по случаю окончания работ, проводов или возвращения с воинской службы. Как войсковой праздник отмечался день святого покровителя войска. Праздники сопровождались состязаниями в стрельбе, рубке, джигитовке, «гулебными» военными играми; у донских казаков на Масленицу выбранный «ватажный атаман» «ходил со знаменем» по домам станичников, принимая от них угощение. При рождении мальчика гости приносили «на зубок» стрелы, патроны, ружьё, при крещении его «посвящали в казаки»: надевали на него саблю и сажали на коня.
Устное творчество
Основа русской казачьей песенной традиции, сложившейся в XVI-XVIII веках на Дону, - мужское хоровое многоголосие (женские голоса «встраиваются» в общее звучание хора) со сложными формами подголосочной и контрастной полифонии. Характерны лирико-эпические песни о воинской судьбе, былины и былинные песни, песни исторические (походные и беседные), протяжные, хороводные, плясовые, романсы, частушки под гармонику. Стилевая основа казачьих песен - южнорусская, однако у разных групп казаков - донских, кубанских, терских, запорожских, уральских, сибирских, волжских - существуют особенности в распевах, системе жанров и др. Особая ветвь - традиция казаков-некрасовцев, сохранившая старинные черты и обогащённая ориентальными элементами; особенно интересны духовные стихи и песенные былины (одноголосные и многоголосные) с развёрнутыми сюжетами и более архаичной стилистикой, чем донские. Наиболее ранние нотные записи фольклора уральских и сибирских казаков содержит рукописный сборник Кирши Данилова (XVIII век). Войсковое начальство поощряло занятие хоровым пением, создавая хоры, организуя сбор старинных песен и издание сборников текстов с нотами. Первые записи донских казачьих песен (на фонограф) сделаны в конце XIX века А. М. Листопадовым. Живая песенная традиция поддерживается многочисленными аутентичными и самодеятельными ансамблями в сёлах и городах России, среди них - «Станица» (1981, Волгоград), «Казачий круг» (1986, Москва). Проводятся фестивали казачьей культуры. Функционирует государственный Кубанский казачий хор. Известен Хор донских казаков под управлением С. А. Жарова, работавший за рубежом (1921 - конец 1970-х годов).
С 1989 года создавались организации (союзы казаков, землячества, историко-культурные общества и съезды), провозглашавшие целью возрождение казачества, самоуправления, общинного землепользования и военной организации. Возобновилась традиция ношения военной формы, бороды как знаков принадлежности к казачеству. Ныне к казачеству относят себя 140 тысяч человек (2002, перепись), из них 87,5 тысяч человек живут в Ростовской области, 20,6 тысяч человек - в Волгоградской области, 17,5 тысяч человек - в Краснодарском крае, 3,9 тысяч человек - в Ставропольском крае, 2,5 тысячи человек - в Карачаево-Черкесии. Говорят на русском языке, сохраняются донской, уральский, оренбургский и др. диалекты. Верующие - православные, среди донских, уральских, терских, оренбургских, сибирских и др. казаков много старообрядцев.
Иллюстрация:
Донские казаки хутора Мироново Хопёрского округа. Фото начала XX века. Архив Ф. М. Кумсковой.