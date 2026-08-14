КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ

КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ - русский писатель.

Сын еврейского пуб­ли­ци­ста Г. Ка­за­ке­ви­ча (1883-1936 годы). В 1930 году окон­чил Харь­ков­ский ма­ши­но­стро­ительный тех­ни­кум, в 1931-1938 годах ра­бо­тал в Би­ро­бид­жа­не (жур­на­ли­стом, ди­рек­то­ром мо­ло­дёж­но­го те­ат­ра, пред­се­да­те­лем кол­хо­за ). С 1938 года в Мо­ск­ве. В 1941 году доб­ро­воль­но ушёл на фронт; слу­жил в стрел­ко­вом пол­ку, в раз­вед­ке, был во­енным жур­на­ли­стом. По­сле по­бе­ды не­дол­гое вре­мя был ко­мен­дан­том немецкого города Халь­бер­штадт.

Де­бю­ти­ро­вал как пи­са­тель в 1932 году сти­ха­ми на иди­ше; пер­вая кни­га - сборник «Би­ро­бид­жан­ст­рой» («Би­ро­бид­жан­бой», 1932 год). Пе­ре­во­дил на идиш сти­хи русских клас­си­ков. Пер­вое про­из­ве­де­ние Казакевича на русском языке - по­весть о раз­вед­чи­ках «Звез­да» (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год; эк­ра­ни­за­ции 1949, 2002 годы) - при­нес­ло ему ог­ром­ную по­пу­ляр­ность.

Фрон­то­вой опыт по­ло­жен в ос­но­ву и др. со­чи­не­ний конца 1940-1950-х годов, в т. ч. ро­ма­на «Вес­на на Оде­ре» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). В 1960-х годах Казакевич об­ра­тил­ся к об­ра­зу В. И. Ле­ни­на : по­весть «Си­няя тет­радь» (1961 год), рас­сказ «Вра­ги» (1961 год), очерк «Ле­нин в Па­ри­же» (1962 год). В 1956 году ре­дак­ти­ро­вал альманах «Ли­те­ра­тур­ная Мо­ск­ва».

В цен­тре вни­ма­ния Казакевича - че­ло­век в си­туа­ции нрав­ст­вен­но­го вы­бо­ра: во мно­гих его про­из­ве­де­ни­ях встре­ча­ет­ся мо­тив из­ме­ны - во­ин­ской при­ся­ге (по­весть «Двое в сте­пи», 1948 год), ро­ди­не (ро­ман «Дом на пло­ща­ди», 1956 год), ис­то­рической па­мя­ти (рас­сказ «Ста­рые зна­ко­мые», 1950 год; по­весть «Серд­це дру­га», 1953 год), род­ст­вен­но­му дол­гу (рас­ска­зы «При све­те дня», 1961 год; «При­езд от­ца в гос­ти к сы­ну», 1962 год); пре­да­те­лям про­ти­во­пос­тав­ле­ны по­ло­жительные ге­рои, не­ред­ко об­ри­со­ван­ные в ли­ри­ко-ро­ман­тических то­нах. В по­след­ние го­ды жиз­ни Казакевич ра­бо­тал над эпическим ро­ма­ном «Но­вая зем­ля» (не за­вер­шён; опубликован во фраг­мен­тах в 1967 году).

Сочинения:

Собр. соч.: В 2 т. М., 1963;

Собр. соч.: В 3 т. М., 1985–1988