КАЗАК ВОЛЬФГАНГ

КАЗАК ВОЛЬФГАНГ - немецкий филолог-славист, переводчик.

Сын Г. Ка­за­ка . В 1945 году по­пал на фронт в со­ста­ве са­ни­тар­но­го от­ря­да, был взят в плен и за­клю­чён в советский ла­герь для во­ен­но­плен­ных. В 1946 году вер­нул­ся в Гер­ма­нию. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в университетах Гей­дель­бер­га (1947-1951 годы) и Гёт­тин­ге­на (1951-1953 годы). Ра­бо­тал в по­соль­ст­ве ФРГ в Мо­ск­ве (1956-1960 годы). Профессор сла­ви­сти­ки Кёльн­ско­го университета (с 1968 года).

Ши­ро­кую из­вест­ность Казаку при­нёс «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь рус­ской ли­те­ра­ту­ры с 1917 го­да» («Lexikon der rus­sischen Literatur ab 1917», 1976 год, русский перевод 1988 год) - эн­цик­ло­пе­дический спра­воч­ник, со­дер­жав­ший био­гра­фические све­де­ния о русских пи­са­те­лях XX века (в т. ч. и тех, ко­то­рые по идео­ло­гическим при­чи­нам за­мал­чи­ва­лись в СССР) с крат­ки­ми и ём­ки­ми ха­рак­тери­сти­ка­ми их твор­че­ст­ва.

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний о Н. В. Го­го­ле (1957 год), К. Г. Пау­стов­ском (1971 год), Ф. М. Дос­то­ев­ском (1998 год), книг «Хри­стос в рус­ской ли­те­ра­ту­ре» («Christus in der russischen Li­teratur», 2000 год), «Смерть в рус­ской ли­те­ра­ту­ре» («Der Tod in der russischen Literatur», 2005 год) и др. Пе­ре­во­дчик про­из­ве­де­ний В. А. Ка­ве­ри­на, А. И. Сол­же­ни­цы­на, К. Г. Пау­стов­ско­го, В. С. Ро­зо­ва, В. Ф. Тен­д­ря­ко­ва.