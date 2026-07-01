ГЕРМАН

ГЕРМАН - русский стихотворец.

Один из бли­жай­ших спод­виж­ни­ков пат­ри­ар­ха Ни­ко­на , в мо­ло­до­сти был его ке­лей­ни­ком. Не позд­нее 1658 года по­се­лил­ся в Вос­кре­сен­ском Но­во­ие­ру­са­лим­ском монастыре (с 1680 года его ар­хи­ман­д­рит), где и по­хо­ро­нен. Ему при­над­ле­жат 14 ду­хов­ных пе­сен (са­мая из­вест­ная – «Па­мять пред­ло­жи­ти смер­ти»), две эпи­та­фии пат­ри­ар­ху Ни­ко­ну и эпи­та­фия са­мо­му се­бе (по другой вер­сии, со­чи­не­на пре­ем­ни­ком Германа, ар­химандритом Ни­ка­но­ром). Сти­хо­тво­ре­ния Германа от­ли­ча­ют­ся раз­но­об­ра­зи­ем стро­фи­ки; в не­ко­то­рых из них име­ют­ся ак­ро­сти­хи, со­дер­жа­щие био­гра­фические све­де­ния об ав­то­ре.