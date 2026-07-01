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ГЕРМАН
ГЕРМАН - русский стихотворец.
Один из ближайших сподвижников патриарха Никона, в молодости был его келейником. Не позднее 1658 года поселился в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре (с 1680 года его архимандрит), где и похоронен. Ему принадлежат 14 духовных песен (самая известная – «Память предложити смерти»), две эпитафии патриарху Никону и эпитафия самому себе (по другой версии, сочинена преемником Германа, архимандритом Никанором). Стихотворения Германа отличаются разнообразием строфики; в некоторых из них имеются акростихи, содержащие биографические сведения об авторе.
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