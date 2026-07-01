КАЗАХСТАН. С ДРЕВНОСТИ ДО СЕР. XV В.

Ч. 1. Казахстан с древности до сер. XV в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Казахстан в ХХ в .

Казахстан (Республика Казахстан) — государство в Евразии (на границе Европы и Азии). Столица — Астана. Площадь — 2 717 300 кв. км. Население — 18,074 млн человек (2016).

Древнейшая история К.

Первые люди появляются на территории современного К. около 15 тыс. лет назад, а в IV—III тысячелетиях до н. э. здесь существовала древняя ботайская культура (по поселению Ботай в Сев. К.). В XVII—XVI вв. до н. э. представители андроновской культуры обладали уже весьма развитыми технологиями, в том числе и в военной сфере — использовали тяжелое вооружение и колесницы.

Первые государства на территории К. возникают около VIII—VII вв. до н. э. и относятся к так называемой сако-сарматской культуре (которую в археологии нередко рассматривают как разновидность скифской). Саки, проживавшие на территории от Зап. К. до Зап. Монголии, упоминаются в источниках как непокорные подданные персидских царей Кира и Дария , совершавших против них завоевательные походы соответственно между 545—539 и в 519 до н. э. О политической структуре саков известно мало, но, в частности, есть сведения об их «царях» и «царицах», обладавших достаточно сильной властью, в том числе и военной, а также представлявших свое государство в международных переговорах.

Гораздо больше сведений (преимущественно из китайских источников) сохранилось о державе Хунну, считавшейся первой «степной империей» Евразии. Известные с VIII—VII вв. до н. э., они основывают централизованное государство на территории Вост. К. и Монголии в конце III в. до н. э., образование которого связывается с именем вождя Маодуня (209—174 до н. э.). Во главе Хунну стояли шаньюи, обладавшие сильной военной административной и судебной властью и на равных ведшие переговоры с китайскими императорами. Китайские источники сообщают о развитой социальной структуре и системе правовых норм этого государства. Хунну преимущественно кочевали, однако у них имелись и города, являвшиеся административными и торговыми центрами, причем среди их населения было немало китайцев — торговцев и ремесленников. В результате военных походов Хунну захватывали немало рабов, которые чаще всего и занимались разной работой, тогда как сами подданные шаньюев были воинами.

Китайская империя Хань разгромила Хунну примерно в 120—110-е до н. э. и заставила шаньюев признать зависимость от китайских императоров, каковая сохранялась и в I—II вв. н. э.

Во II в. до н. э. — V в. н. э. на территории Зап. К. существовало государство Кангюй, центр которого располагался в районе р. Сырдарьи. В I в. до н. э. Кангюй активно поддерживал противников империи Хань, при этом в вассальной зависимости от него находились сарматские племена, проживавшие в Арало-Каспийском регионе. В III в. н. э. послов «царя» Кангюя принимали в Китае. Но уже в V в. это государство упоминается как одно из небольших владений в подчинении державы эфталитов .

Эпоха тюркских каганатов

В V в. формируется союз тюркских племен, правитель которых, Бумын, потомственный ягбу («князь»), в 551 провозглашается каганом Тюркского эля. Владения Бумына находились на Алтае, но уже его ближайшие преемники распространили свою власть на территорию значительной части К. и Южн. Сибири. Согласно дошедшим до нашего времени тюркским эпиграфическим памятникам, каганы обладали сильной военной властью, являлись законодателями и судьями. Свою легитимность они обосновывали волей Неба, провозглашая себя ее проводниками.

Первый Тюркский каганат просуществовал до середины VII в., однако его распад начался еще на рубеже VI—VII вв., когда внутренние распри членов правящего рода и возвышение китайского государства Суй не позволили каганам продолжать завоевания, что лишило их возможности обеспечивать верность знати посредством раздачи трофеев. В результате в начале VII в. каганат распался на западную и восточную части. И когда последние каганы вновь попытались активизировать завоевательную политику, оказалось, что у них не хватает ресурсов, и им приходилось облагать значительными налогами собственных подданных. Особое негодование тюрков вызвало то, что ключевые посты в государстве к этому времени заняли китайцы и согдийцы, которые, по мнению каганов, умели применять новые, более эффективные методы управления, нежели существовавшие в традиционном тюркском обществе. В результате, когда последний правитель тюрков Эль-каган в 630 потерпел поражение от китайцев, вассальные правители восстали, а собственные подданные просто покинули его, в результате чего Вост. Тюркский каганат вскоре был завоеван Китаем.

Западный каганат просуществовал немного дольше, до 659, когда и его последний правитель, Хэлу, потерпел поражение и попал в плен к китайцам.

Лишь в самом конце VII в. государства тюрков были восстановлены: Вост. Тюркский каганат под властью Кутлуг-Эльтериш-кагана был создан в 680-е, а на месте Зап. каганата в 699 возникло государство тюргешей под властью Уч-элика. Эти правители успешно отразили нападения своих многочисленных врагов: китайцев, киданей , енисейских киргизов и др.

Уч-элик провел административную реформу, разделив свои владения на 20 областей с тутуками во главе: каждый из наместников должен был выставить для армии кагана 7 тыс. воинов. Однако его сыновья в начале VIII в. вступили в междоусобную борьбу, и один из них обратился за помощью к восточным тюркам. Их правитель Капаган-каган вмешался в борьбу между братьями, но в 711 захватил в плен и казнил их обоих, фактически уничтожив Тюргешский каганат, который лишь четыре года спустя восстановил еще один член правящего рода тюргешей Сулук.

За короткое время восстановленное государство существенно окрепло и в 720—730-е активно противостояло арабам в их завоевании Средней Азии. Однако в конечном счете арабы нанесли поражение тюргешам, и в начале 740-х их каганат окончательно пал.

Примерно в то же время Вост. Тюркский каганат снова распался на практически независимые удельные владения и к 744 был уничтожен своими же прежними вассалами — огузами , басмылами и карлуками.

Государства на территории К. VIII — начале XIII в.

После короткого расцвета и падения тюркских каганатов на территории К. возникли менее значительные государства, уже не претендовавшие на статус «степных империй».

В VIII в. на территории Южн. К. возникло государство карлуков. В 840 их предводитель, носивший титул джагбу, провозгласил себя каганом. Этот шаг сильно обеспокоил наместников Аббасидов халифата в Средней Азии, не так давно вынужденных противостоять тюргешским каганам. Нух, правитель Мавераннахра из династии Саманидов, напал на карлуков и заставил их правителя признать свой сюзеренитет. Несмотря на то, что во многом зависимость от Саманидов у карлуков была номинальной, фактически они уже не играли значительной роли и в 940 были захвачены еще одними тюркскими правителями — Караханидами .

В Приаралье в IX в. возникло государство огузов с центром в Янгикенте (на Сырдарье). Во главе государства стояли также джабгу, под властью которых пребывали кочевники-скотоводы, а также земледельцы и ремесленники. Власть правителя ограничивал совет вождей, который формально «утверждал» нового джабгу, хотя фактически власть правителей была наследственной. По мере развития государственных институтов правящая верхушка огузов увеличивала налоги с подданных. Это вызвало недовольство населения, и одно из вассальных племен, сельджуки, в начале XI в. разгромило огузов и разрушило их столицу.

В IX—XI вв. значительную часть Зап. и Центрального К. занимало государство кимаков (см. Кимакский каганат ), после разгрома огузов захватившее и их владения. Правители кимаков претендовали на титул кагана и даже назначали «царей» вассальных племен, которых в их подчинении было 11. Однако эта практика, в конце концов, привела к падению каганата: наследственные «цари», почувствовав себя законными правителями своих подданных, со временем отказались признавать власть каганов, что способствовало развалу государства кимаков и быстрому захвату их кочевым народом кипчаков.

Кипчаки, хорошо известные в истории Древней Руси под именем половцев, проживали в степях Приазовья, на Дону и т. д. Однако на востоке кипчакские владения располагались именно на территории К., где они вскоре стали значительной политической силой. В XII в. в результате династических браков значительное число кипчаков оказалось во владениях властителей Хорезма (Хорезм-шахов), у которых они составляли основную конную силу. Благодаря их поддержке хорезмийские правители сумели подчинить своей власти земли Караханидов и другие народы Центральной Азии.

В итоге в конце XII — начале XIII в. значительная часть территории современного К. контролировалась властителями Хорезма (Хорезм-шахами). Однако около 1216 наиболее могущественный представитель этой династии Алла ад-Дин Мухаммад неблагоразумно вступил в противостояние с монгольским правителем Чингисханом, в результате чего в течение нескольких лет его держава была разрушена, и казахские земли, как и многие другие, на много веков попали под власть Чингисидов.

Казахские земли в составе Золотой Орды

В результате завоеваний Чингисхана около 1220 пала держава Хорезм-шахов, и земли К. вошли в состав Монгольской империи. При этом Зап. и Сев. К. оказались в составе владений Джучи — старшего сына Чингисхана, а Южн. К. был передан под власть его следующего по старшинству брата Джагатая (Чагатая). Таким образом, с 1220-х К. частично вошел в состав Золотой Орды ( Джучи улуса ), частично — в Джагатайский улус (Чагатайский улус), что обусловило существенные различия в политическом развитии различных казахских регионов на многие столетия.

Зап. и Сев. К. образовали «левое крыло» (восточную часть) Золотой Орды, которая стала известна в арабских и персидских источниках под названием «Синей Орды» / «Кок-Орды». В некоторых из них она ошибочно именуется «Белой Ордой» / «Ак-Ордой», хотя официально это название применялось в отношении «правого крыла» — западной части Золотой Орды с центром в Поволжье. Центром Синей Орды был город Сыгнак. В отличие от урбанизированных регионов Поволжья и Хорезма, входивших в Белую Орду, Синяя Орда являлась в большей степени кочевым регионом, и только на Сырдарье имелось несколько городов, важных в политическом и торговом отношении: Сыгнак, Сауран, Яссы (Туркестан), Отрар, Сайрам.

Первым правителем Синей Орды стал Орду-Ичен – старший сын Джучи и, соответственно, старший брат Батыя, которому он добровольно уступил верховенство в Золотой Орде. Из-за того, что Орду-Ичен и его наследники являлись представителями старшей ветви потомков Джучи, а также и в силу отдаленности от центра золотоордынских владений Синяя Орда в течение длительного времени обладала значительной автономией. Ее правители наряду с ханами Золотой Орды активно участвовали во внешней политике, вели переговоры и войны с другими государствами Чингисидов.

На рубеже XIII—XIV вв. политическая стабильность в Синей Орде была нарушена из-за того, что претензии на власть в ней предъявили несколько представителей размножившегося рода Орду-Ичена: Баян, ставший правителем вслед за своим отцом, и его троюродный брат Куйлюк. Поскольку Баяна поддержал Токта, хан Золотой Орды, то его политические противники — среднеазиатские Чингисиды Хайду и Дува приняли сторону Куйлюка, в результате чего борьба за власть в Синей Орде затянулась на десятилетие, причем после гибели Куйлюка (ок. 1305) претензии на власть предъявили его сын Кушай и Мангутай, родной брат Баяна. Только прямое вмешательство хана Токты в дела Синей Орды в 1310 положило конец смуте.

Хан Узбек (1313—1341) в 1320—1330-х предпринял попытку административной реформы в Золотой Орде с целью централизации власти и установления более жесткого контроля над регионами. Правители Синей Орды выступили против этой политики, и хану Узбеку пришлось принять решительные меры для реализации своей реформы. По некоторым сведениям, в 1337—1341 во главе Синей Орды в качестве наместника Узбека пребывал его старший сын Тинибек. Однако смерть Узбека и последующая гибель Тинибека вновь позволила потомкам местных правителей вернуть власть.

В конце 1350-х — начале 1360-х в Золотой Орде начинается многолетняя смута («замятня великая» русских летописей), и правители Синей Орды, отказавшись признать власть быстро меняющихся в Поволжье ханов, провозглашают себя независимыми и принимают ханский титул. К этому времени потомство Орду-Ичена уже сошло с политической сцены, и во главе Синей Орды встали потомки Туга-Тимура – тринадцатого сына Джучи. Наиболее значительным правителем этой династии стал хан Урус (1361—1377), который не захотел довольствоваться статусом независимого правителя Синей Орды и предпринял несколько попыток занять также и трон Золотой Орды в Сарае. Однако этого удалось добиться родственнику и сопернику Уруса — Тохтамышу (Токтамышу), который в 1378 возглавил Синюю Орду, а в 1380, разгромив временщика Мамая, стал править и в западной части Золотой Орды, наконец, объединив оба крыла Улуса Джучи под единой властью.

В начале 1390-х Токтамыш вступил в неудачную для себя войну с правителем Джагатайского улуса Амиром Тимуром (Тамерланом), в результате чего уже в 1391—1392 Синяя Орда вновь вышла из-под власти золотоордынских ханов — на этот раз уже окончательно. Ее возглавил Тимур-Кутлуг, ставленник Амира Тимура, который несколькими годами позже сверг Токтамыша с золотоордынского престола.

В начале XV в. Синяя Орда превратилась в конгломерат автономных владений отдельных представителей рода Джучидов — потомков вышеупомянутого Туга-Тимура и его брата Шибана (пятого сына Джучи). Именно Шибаниды в конце 1410-х предприняли попытку восстановить единство Синей Орды, однако их соперничество так и не позволило создать сильное и централизованное государство: ханы Юмадук (убит 1426), а затем и Абулхаир (1428—1468) в течение всего своего правления были вынуждены противостоять другим наследникам Шибана, а также потомкам Туга-Тимура, которые старались не только сохранить полноту власти над собственными уделами, но и нередко претендовали на власть над всей Синей Ордой.

В результате Синяя Орда стала уязвимой для внешних врагов – правителей Джагатайского улуса (потомков Амира Тимура) и даже ойратских правителей Зап. Монголии. В 1457 один из ойратских родоплеменных предводителей Уз-Тимур совершил поход на владения хана Абулхаира, нанес ему поражение и даже вынудил его отдать ойратам в заложники собственного внука. Эти события привели к тому, что многие прежние подданные Абулхаира отказались признавать его власть, в результате чего Синяя Орда вновь раскололась на ряд независимых владений. Во главе одного из них встали Джанибек и Гирей, потомки хана Уруса, с именами которых связывается образование самостоятельного Казахского ханства.

Казахские земли в составе Джагатайского улуса

Южн. К., в отличие от Западного и Северного, вошел в состав другого государства — Джагатайского улуса, занимавшего значительную часть современной Средней Азии. Эти земли вошли в историю под названием «Жетысу» (Семиречье).

В 1330—1340-е в Джагатайском улусе начинается длительная междоусобная борьба, и Жетысу выходит из-под контроля ханов, а вскоре, в 1347 попадает под власть Джагатаида Тоглук-Тимура, объявившего себя независимым правителем нового государства — Могулистана, в который, помимо Жетысу, также входили земли Вост. Туркестана (совр. Синьцзян). В 1360-е Тоглук-Тимур и его сын Ильяс-Ходжа пытались объединить Джагатайский улус под своей властью, однако их попытки оказались неудачными, и с 1370-х потомство Тоглук-Тимура правило уже только Могулистаном. Поражение в борьбе за Джагатайский улус подорвало авторитет ханского рода, и вскоре на власть в Могулистане стал претендовать представитель кочевого племени дуглат Камар ад-Дин, под контроль которого попало также и Жетысу.

В это же время усиливает свои позиции Амир Тимур, фактически возглавивший Джагатайский улус. Он в свою очередь предпринимает попытки завоевания Могулистана, совершив в 1370—1380-е ряд походов, в том числе и на земли Южн. К. Несмотря на то, что в самом Могулистане шла борьба потомков Тоглук-Тимура и эмира Камар ад-Дина, Амиру Тимуру так и не удалось подчинить себе это государство, где с конца 1390-х к власти пришел хан Хызр-Ходжа, сын Тоглук-Тимура.

Потомки Амира Тимура продолжили его попытки подчинить Могулистан, поэтому местным ханам пришлось искать себе союзников. В результате, когда султаны Джанибек и Гирей отказались признавать власть хана Абулхаира и откочевали от него, их охотно принял в своих владения правитель Могулистана Эсен-Буга, предоставив им места для кочевания на подвластных ему территориях Южн. К. Это произошло около 1459.