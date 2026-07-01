КАЗАДЕЗЮС РОБЕР
КАЗАДЕЗЮС РОБЕР (РОБЕР МАРСЕЛЬ) - пианист, педагог, композитор.
Учился в Парижской консерватории у Л. Дьемера (класс фортепиано), К. Леру и Франсуа Казадезюса (класс композиции). С 1920 года гастролировал в странах Европы (в 1929, 1930, 1932 и 1936 годах в СССР), в США (жил здесь в 1940-1945 годах), Латинской Америке, Африке, Японии. С 1935 года профессор, с 1946 года директор Американской консерватории в Фонтенбло. С 1939 года до конца жизни играл в ансамбле со скрипачом З. Франческатти.
В репертуаре значительное место отводил французской музыке. Среди наиболее известных аудиозаписей - полное собрание фортепианных сочинений М. Равеля (1941 год; поныне считается образцовой), произведения К. Дебюсси, ряд клавирных концертов В. А. Моцарта (с Кливлендским оркестром, дирижёр Дж. Селл). Сочинял преимущественно для фортепиано, среди крупных произведений - 7 симфоний и 9 концертов для разных инструментов.