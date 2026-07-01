КАЗАДЕЗЮС РОБЕР

КАЗАДЕЗЮС РОБЕР (РОБЕР МАРСЕЛЬ) - пиа­нист, пе­да­гог , ком­по­зи­тор.

Учил­ся в Па­риж­ской консерватории у Л. Дье­ме­ра (класс фортепиано), К. Ле­ру и Фран­суа Ка­за­де­зю­са (класс ком­по­зи­ции). С 1920 года га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы (в 1929, 1930, 1932 и 1936 годах в СССР), в США (жил здесь в 1940-1945 годах), Латинской Аме­ри­ке, Аф­ри­ке, Япо­нии. С 1935 года про­фессор, с 1946 года ди­рек­тор Американской консерватории в Фон­тенб­ло. С 1939 года до кон­ца жиз­ни иг­рал в ан­самб­ле со скри­па­чом З. Фран­чес­кат­ти.

В ре­пер­туа­ре зна­чительное ме­сто от­во­дил французской му­зы­ке. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ау­дио­за­пи­сей - пол­ное со­б­ра­ние фортепианных со­чи­не­ний М. Ра­ве­ля (1941 год; по­ны­не счи­та­ет­ся об­раз­цо­вой), про­из­ве­де­ния К. Де­бюс­си, ряд кла­вир­ных кон­цер­тов В. А. Мо­цар­та (с Клив­ленд­ским ор­ке­ст­ром , ди­ри­жёр Дж. Селл). Со­чи­нял пре­имущественно для фортепиано, сре­ди круп­ных про­из­ве­де­ний - 7 сим­фо­ний и 9 кон­цер­тов для раз­ных ин­стру­мен­тов.