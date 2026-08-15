КАЗАЦКИЕ ЛЕТОПИСИ

КАЗАЦКИЕ ЛЕТОПИСИ - корпус историко-литературных памятников XVII-XVIII веков.

Вклю­ча­ют т. н. Ле­то­пись Са­мо­вид­ца (конец XVII века), ле­то­пи­си Г. И. Гра­бян­ки (1710 год) и С. В. Ве­лич­ко (окон­че­на в 1720 году); по со­дер­жа­нию и сти­лю к ним при­мы­ка­ют Гус­тын­ская ле­то­пись (1-я половина XVII века), «Хро­ни­ка» Ле­он­тия Бо­бо­лин­ско­го (1699 год) и «Ис­то­рия ру­сов» (конец XVIII века).

Казацкие летописи - ти­пич­ные об­раз­цы ис­то­рио­гра­фической литературы позд­не­го украинского ба­рок­ко; ис­то­рический ма­те­ри­ал со­че­та­ет­ся в них с ху­дожественными опи­са­ния­ми ба­таль­ных сцен, по­этическими и пуб­ли­ци­стическими от­сту­п­ле­ния­ми, пе­ре­ска­зом народных пре­да­ний и т. п. Казацкими летописями ин­те­ре­со­ва­лись Н. В. Го­голь и Т. Г. Шев­чен­ко; их ис­поль­зо­ва­ли в сво­их со­чи­не­ни­ях Н. И. Кос­то­ма­ров , М. П. Стариц­кий­ и др.

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