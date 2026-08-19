КАЗАЧЬИ СОЮЗЫ
КАЗАЧЬИ СОЮЗЫ - военно-политические организации, объединявшие казачество различных казачьих войск в России и за рубежом.
Первый казачий союз - Союз казачьих войск, создан после Февральской революции 1917 года в Петрограде по решению 1-го общеказачьего съезда [23-29.03(05-11.04).1917 года]. Объединял все казачьи войска. Деятельностью Союза руководил его совет (первоначально - Временный совет). Он издавал газету «Вестник Союза Казачьих Войск» (позднее - «Вольность казачья»). Активно участвовал в политической жизни Петрограда, выступил за участие России в 1-й мировой войне до победного конца, в поддержку курса Временного правительства и за созыв Учредительного собрания. Провёл в июне 1917 года 2-й общеказачий съезд. В ходе Корнилова выступления 1917 года занял позицию нейтралитета, однако до этого выступления и после него поддерживал генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова. Выступал в поддержку атамана Донского казачьего войска генерала от кавалерии А. М. Каледина. После Октябрьской революции 1917 года влияние совета Союза упало, в начале декабря 1917 года совет и типография издававшейся им газеты были разгромлены большевиками. Председатели совета Союза: депутат Государственной думы А. П. Савватеев (с марта/апреля), войсковой старшина (с сентября 1917 года - полковник) А. И. Дутов (с июня), есаул А. И. Аникеев (с октября).
Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей, создан 20.10 (02.11).1917 года во Владикавказе для борьбы против большевиков и для противодействия анархии. В состав вошли Астраханское, Донское, Кубанское, Оренбургское, Терское и Уральское казачьи войска, а также Союз объединённых горцев Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии (смотрите в статье Горские правительства). Участники Союза сформировали Объединённое правительство (председатель - В. А. Харламов), находившееся в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Союз предпринял попытки создания единых вооруженных сил, оказавшиеся неудачными. К февралю 1918 года Союз прекратил существование в связи с установлением советской власти на территории Донского, Кубанского и Терского казачьих войск.
В период Гражданской войны 1917-1922 годов на территориях, где отсутствовала советская власть, продолжались попытки организации новых союзов. В частности, генерал-лейтенант П. Н. Краснов предложил в июле 1918 года создать Доно-Кавказский казачий союз; руководители Оренбургского, Уральского, Сибирского, Семиреченского, Енисейского и Иркутского казачьих войск в сентябре 1918 года провели переговорыосоздании Восточного (Юго-Восточного) союза казачьих войск. Однако эти инициативы не были реализованы.
В 1920-х годах и позднее в среде русской эмиграции создано много казачьих организаций; они оказывали материальную помощь своим членам и содействовали им в устройстве на работу, вели просветительную деятельность. В случае интервенции на территорию СССР эмигрантские казачьи союзы должны были стать центрами создания антисоветских вооруженных формирований. Большинство из казачьих союзов русской эмиграции были небольшими [например, Союз казаков Болгарии (с 1922 года), Общеказачий союз в Сан-Франциско (с 1951 года)]. Крупными были следующие союзы.
Восточный казачий союз, образован в 1923 году в Харбине. Стремился к объединению с казачьим союзом в Париже. После оккупации Маньчжурии японскими войсками члены Восточного казачьего союза вошли в состав Союза казаков на Дальнем Востоке (1933 год). Председатели правления и совета Союза: полковник Г. В. Енборисов (1923 год), полковник Е. П. Березовский (с мая 1923 года), генерал-лейтенант Е. Г. Сычёв (с апреля 1933 года).
Казачий союз в Париже, образован в 1924 году. Издавал журналы «Вестник Казачьего союза» (1925-1928 годы) и «Родимый край» (1929-1931 годы). К конца 1920-х годов в Союз входили 188 казачьих организаций в 18 странах, в т. ч. практически все казачьи объединения в Европе. Прекратил существование в 1934 году в связи со смертью его организатора и последнего председателя правления - атамана Донского казачьего войска генерал-лейтенанта А. П. Богаевского. Председатели правления: бывший председатель Войскового правительства Донского казачьего войска Н. М. Мельников (с 1924 года), Богаевский (с 1933 года).
Казачий союз в Шанхае, организован в 1925 году видными казачьими общественными деятелями А. Г. Грызовым и И. Н. Шендриковым (председатель). К 1929 году объединял 10 казачьих станиц и около 700 членов. Упразднён после окончания 2-й мировой войны.
Союз казаков на Дальнем Востоке, создан в Маньчжурии в 1933 году генерал-лейтенантом Г. М. Семёновым при поддержке Японии. Одной из задач Союза была борьба за «освобождение России из-под власти Коминтерна». При поддержке японских властей было установлено обязательное членство в Союзе для всех казаков, проживавших в Маньчжурии. В конце 1930-х - начале 1940-х годов Союз объединял 27 станиц и до 20 тыс. членов. Упразднён после окончания 2-й мировой войны. Председатели: Семёнов (с 1933 года), генерал-майор А. В. Зуев (с 1938 года), генерал-лейтенант А. П. Бакшеев (с 1940 года).
В 1990-2000-х годах в РФ, Украине и Казахстане в ходе возрождения казачества казачьи союзы стали создаваться вновь (например, Союз казачьих войск России и зарубежья, Крымский казачий союз и др.).