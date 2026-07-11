КАЙЗЛ ЙОЗЕФ

КАЙЗЛ ЙОЗЕФ - чешский экономист, политический деятель.

В 1871-1875 годах учил­ся на юри­дическом факультете Праж­ско­го университета , с 1877 года - на эко­но­мическом факультете Страс­бург­ско­го университета у профессора Г. фон Шмол­ле­ра. С 1879 года до­цент по­лит­эко­но­мии Праж­ско­го университета, по­сле его раз­де­ле­ния в 1882 году профессор Чешского университета (с 1883 года); был бли­зок с Т. Ма­са­ри­ком.

С 1885 года депутат рейхс­ра­та от пар­тии ста­ро­че­хов, вско­ре вы­шел из пар­тии и сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия де­пу­та­та. В 1891-1901 годах депутат рейхс­ра­та от мла­до­че­хов, при­над­ле­жал к их уме­рен­но­му кры­лу, при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в пар­ла­мент­ских де­ба­тах 1892 года по во­про­су о ва­лют­ной ре­фор­ме и ре­ши­тель­но вы­ска­зал­ся за пе­ре­ход к зо­ло­той ва­лю­те, внёс так­же несколько пред­ло­же­ний по ра­бо­че­му за­ко­но­да­тель­ст­ву. В 1898-1899 годах министр фи­нан­сов в ка­би­не­те Л. Ту­на. В сво­их на­учных ра­бо­тах по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вал прин­ци­пы эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма .

Сочинения:

Der Kampf um die Gewerbereform und Gewerbefreiheit in Bayern fon 1799–1868. Lpz., 1879;

Die Lehre von der Überwälzung der Steuern. Lpz., 1882;

Národní hospodářství. Pra­ha, 1883;

Finanční věda. Hustopeč, 1888;

O státoprávním programu českém. Praha, 1896.