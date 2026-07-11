КАЙЗЛ ЙОЗЕФ
КАЙЗЛ ЙОЗЕФ - чешский экономист, политический деятель.
В 1871-1875 годах учился на юридическом факультете Пражского университета, с 1877 года - на экономическом факультете Страсбургского университета у профессора Г. фон Шмоллера. С 1879 года доцент политэкономии Пражского университета, после его разделения в 1882 году профессор Чешского университета (с 1883 года); был близок с Т. Масариком.
С 1885 года депутат рейхсрата от партии старочехов, вскоре вышел из партии и сложил с себя полномочия депутата. В 1891-1901 годах депутат рейхсрата от младочехов, принадлежал к их умеренному крылу, принимал активное участие в парламентских дебатах 1892 года по вопросу о валютной реформе и решительно высказался за переход к золотой валюте, внёс также несколько предложений по рабочему законодательству. В 1898-1899 годах министр финансов в кабинете Л. Туна. В своих научных работах последовательно отстаивал принципы экономического либерализма.
Сочинения:
Der Kampf um die Gewerbereform und Gewerbefreiheit in Bayern fon 1799–1868. Lpz., 1879;
Die Lehre von der Überwälzung der Steuern. Lpz., 1882;
Národní hospodářství. Praha, 1883;
Finanční věda. Hustopeč, 1888;
O státoprávním programu českém. Praha, 1896.