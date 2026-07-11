КАЙЗЕР РАЙНХАРД
КАЙЗЕР РАЙНХАРД - немецкий композитор.
Из семьи органиста. В 1685-1692 годах учился в Школе при церкви Святого Фомы в Лейпциге. С 1694 года придворный камер-композитор в Брауншвайге, где поставил несколько своих опер. Не позднее 1697 года перебрался в Гамбург, в 1703-1709 годах был одним из руководителей Гамбургского оперного театра (смотрите Гамбургская государственная опера), для которого создал большинство опер, в т. ч. «Клавдий» (1703 год), «Навуходоносор» (1704 год). В 1700-1701 годах капельмейстер организованных им «Зимних концертов», игравших заметную роль в музыкальной жизни Гамбурга.
После финансового краха гамбургского театра (1718 год) Кайзер работал в Штутгарте, написал несколько опер для Копенгагена (получил титул датского королевского капельмейстера). В 1723 году вернулся в Гамбург, где в 1728 году сменил своего друга И. Маттезона на посту кантора городского собора. В 1731 году посетил Россию, где написал «Русские песни с вариациями» для 2 скрипок и баса.
Кайзер - виднейший немецкий оперный композитор эпохи барокко, автор около 70 опер (при его жизни не публиковались). Ранние оперы («Адонис», 1697 год, и др.) близки операм Ж. Б. Люлли, И. З. Куссера и А. Стеффани, с 1700-х годов складывался самобытный оперный стиль Кайзера («Римские волнения, или Великодушная Октавия», 1705 год; «Высокомерный, поверженный и вновь возвысившийся Крёз», 1711 год).
В своём творчестве Кайзер объединил немецкую традицию с лучшими достижениями оперного искусства Италии и Франции. Оперы Кайзера были популярны благодаря мелодическому дару композитора (Маттезон называл Кайзера «царём пения»), мастерству речитатива, искусной оркестровке, сценичности. «Великодушная Тамирис» (1717 год) - ранний образец оперы-сериа (без побочной комедийной интриги).
Хотя большинство его опер написано на мифологические и историко-легендарные сюжеты, Кайзер первым из немецких оперных композиторов обратился к народно-бытовой тематике («Гамбургская ярмарка, или Счастливый обман», 1725 год, и др.). Комическая опера «Забавный принц Йоделет» (1726 год) положила начало национальной традиции в этом жанре. Художественные находки Кайзера оказали непосредственное воздействие на творчество Г. Ф. Генделя и предвосхитили достижения И. А. Хассе, К. В. Глюка и В. А. Моцарта. Среди др. сочинений - «Нравственная забава» («Gemüths-Ergötzung», 7 кантат, 1698 год), 9 кантат (1713 год), «Музыкальное земное удовольствие, моральные кантаты» (1714 год); оратории, мессы, псалмы.