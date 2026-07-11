КАЙЗЕР РАЙНХАРД

КАЙЗЕР РАЙНХАРД - немецкий композитор.

Из се­мьи ор­га­ни­ста . В 1685-1692 годах учил­ся в Шко­ле при церкви Святого Фо­мы в Лейп­ци­ге. С 1694 года при­двор­ный ка­мер-ком­по­зи­тор в Бра­ун­швай­ге, где по­ста­вил несколько сво­их опер. Не по­зд­нее 1697 года пе­ре­брал­ся в Гам­бург, в 1703-1709 годах был од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Гам­бург­ско­го опер­но­го те­ат­ра (смотрите Гам­бург­ская го­су­дар­ст­вен­ная опе­ра ), для ко­то­ро­го соз­дал боль­шин­ство опер, в т. ч. «Клав­дий» (1703 год), «На­ву­хо­до­но­сор» (1704 год). В 1700-1701 годах ка­пель­мей­стер ор­га­ни­зо­ван­ных им «Зим­них кон­цер­тов», иг­рав­ших за­мет­ную роль в музыкальной жиз­ни Гам­бур­га.

Пос­ле фи­нан­со­во­го кра­ха гам­бург­ско­го те­ат­ра (1718 год) Кайзер ра­бо­тал в Штут­гар­те, на­пи­сал несколько опер для Ко­пен­га­ге­на (по­лу­чил ти­тул дат­ско­го ко­ро­лев­ско­го ка­пель­мей­сте­ра). В 1723 году вер­нул­ся в Гам­бург, где в 1728 году сме­нил сво­его дру­га И. Мат­те­зо­на на по­сту кан­то­ра городского со­бо­ра. В 1731 году по­се­тил Рос­сию, где на­пи­сал «Рус­ские пес­ни с ва­риа­ция­ми» для 2 скри­пок и ба­са.

Кайзер - вид­ней­ший немецкий опер­ный ком­по­зи­тор эпо­хи ба­рок­ко, ав­тор около 70 опер (при его жиз­ни не пуб­ли­ко­ва­лись). Ран­ние опе­ры («Адо­нис», 1697 год, и др.) близ­ки опе­рам Ж. Б. Люл­ли , И. З. Кус­се­ра и А. Стеф­фа­ни, с 1700-х годов скла­ды­вал­ся са­мо­быт­ный опер­ный стиль Кайзера («Рим­ские вол­не­ния, или Ве­ли­ко­душ­ная Ок­та­вия», 1705 год; «Вы­со­ко­мер­ный, по­вер­жен­ный и вновь воз­вы­сив­ший­ся Крёз», 1711 год).

В сво­ём твор­че­ст­ве Кайзер объ­еди­нил немецкую тра­ди­цию с луч­ши­ми до­сти­же­ния­ми опер­но­го ис­кус­ст­ва Ита­лии и Фран­ции. Опе­ры Кайзера бы­ли по­пу­ляр­ны бла­го­да­ря ме­ло­дическому да­ру ком­по­зи­то­ра (Мат­те­зон на­зы­вал Кайзера «ца­рём пе­ния»), мас­тер­ст­ву ре­чи­та­ти­ва, ис­кус­ной ор­ке­ст­ров­ке, сце­нич­но­сти. «Ве­ли­ко­душ­ная Та­ми­рис» (1717 год) - ран­ний об­ра­зец опе­ры-се­риа (без по­боч­ной ко­ме­дий­ной ин­три­ги).

Хо­тя боль­шин­ст­во его опер на­пи­са­но на ми­фо­ло­гические и ис­то­ри­ко-ле­ген­дар­ные сю­же­ты, Кайзер пер­вым из немецких опер­ных ком­по­зи­то­ров об­ра­тил­ся к народно-бы­то­вой те­ма­ти­ке («Гам­бург­ская яр­мар­ка, или Сча­ст­ли­вый об­ман», 1725 год, и др.). Ко­мическая опе­ра «За­бав­ный принц Йо­де­лет» (1726 год) по­ло­жи­ла на­ча­ло национальной тра­ди­ции в этом жан­ре. Ху­дожественные на­ход­ки Кайзера ока­за­ли не­по­средственное воз­дей­ст­вие на твор­че­ст­во Г. Ф. Ген­де­ля и пред­вос­хи­ти­ли дос­ти­же­ния И. А. Хас­се, К. В. Глю­ка и В. А. Мо­цар­та . Сре­ди др. со­чи­не­ний - «Нрав­ст­вен­ная за­ба­ва» («Ge­müths-Ergöt­zung», 7 кан­тат, 1698 год), 9 кан­тат (1713 год), «Му­зы­каль­ное зем­ное удо­воль­ст­вие, мо­раль­ные кан­та­ты» (1714 год); ора­то­рии, мес­сы, псал­мы.