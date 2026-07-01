КАЙЗЕР ГЕОРГ

КАЙЗЕР ГЕОРГ - немецкий писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ком­мер­сан­та. За­ни­мал­ся кон­тор­ской ра­бо­той в Ар­ген­ти­не и Гер­ма­нии. Де­бю­ти­ро­вал в литературе в начале 1900-х годов. Ран­нее твор­че­ст­во Кайзера, в ко­то­ром во­пло­тил­ся про­тест про­тив бур­жу­аз­ной без­ду­хов­но­сти и об­ще­при­ня­той мо­ра­ли, от­ра­зи­ло влия­ние дра­ма­тур­гии Ф. Ве­де­кин­да, идей Ф. Ниц­ше : ко­ме­дии «Рек­тор Клейст» («Rektor Kleist», 1905 год), «Иу­дей­ская вдо­ва» («Die jüdische Witwe», 1911 год) и др.

Ши­ро­кую из­вест­ность Кайзеру при­нес­ла дра­ма на ис­то­рический сю­жет «Гра­ж­да­не Ка­ле» («Die Bürger von Calais», 1914 год), в ду­хе экс­прес­сио­низ­ма ут­вер­ждав­шая идею «но­во­го че­ло­ве­ка», спо­соб­но­го на ге­ро­ическое са­мо­по­жерт­во­ва­ние во имя выс­ших нрав­ст­вен­ных цен­но­стей. Кон­фликт ду­ха и пло­ти, жи­во­го и ме­ха­ни­стич­но­го - в цен­тре пьес Кайзера: «Спа­сён­ный Ал­ки­ви­ад» («Der geret­tete Alkibiades», 1920 год), «С ут­ра до по­лу­но­чи» («Von morgens bis mitternachts», 1916 год, эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1920 году), три­ло­гии «Ко­ралл» («Die Ko­ralle», 1917 год, русский перевод 1923 год), «Газ I» («Gas I», 1918 год), «Газ II» («Gas II», 1920 год, обе - русский перевод 1922 год) - вер­шин­ных дос­ти­же­ний дра­мы экс­прес­сио­низ­ма.

Кру­ше­ние ил­лю­зий от­но­си­тель­но воз­мож­но­сти соз­да­ния на зем­ле цар­ст­ва все­об­ще­го брат­ст­ва, ос­но­ван­но­го на за­ко­не жерт­вен­ной люб­ви к ближ­не­му, зна­ме­ну­ет от­ход Кайзера от ост­рой со­ци­аль­но­сти: в середине 1920-х годов от «дра­мы мыс­ли» он об­ра­ща­ет­ся к раз­вле­кательной и пси­хо­ло­гической дра­ме: «Буль­варщи­на» («Kol­por­tage», 1924 год, в русском переводе «Ки­но­ро­ман», 1925 год), «Ок­тябрь­ский день» («Okto­ber­tag», 1928 год), «Мис­си­си­пи» («Mississippi», 1930 год) и др.

Кайзер был зна­ком с вид­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми немецкой сце­ны - Э. Тол­ле­ром, К. Вай­лем, Л. Ле­нья, Б. Брех­том; его пье­сы ста­ви­ли А. Хель­мер, Э. Пис­ка­тор, Б. Фир­тель, Г. Грюнд­генс. С при­хо­дом к вла­сти на­цис­тов (1933 год) (смотрите Адольф Гитлер ) пье­сы Кайзера ис­че­за­ют из ре­пер­туа­ра те­ат­ров, кни­ги пуб­лич­но сжи­га­ют. В 1938 году он эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию, где бы­ли соз­да­ны ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ская дра­ма «Сол­дат Та­на­ка» («Der Soldat Tanaka», 1940 год), тра­ге­дия «воз­вра­ще­ния с вой­ны» «Му­зы­каль­ная шка­тул­ка» («Die Spieldose», 1942 год), дра­ма­тическая три­ло­гия на ми­фо­ло­гическиесю­же­ты (опубликована по­смерт­но в 1948 году): «Два­ж­ды Ам­фит­ри­он» («Zweimal Am­phitryon»), «Пиг­ма­ли­он» («Pygma­li­on»), «Бел­ле­ро­фон» («Bellerophon»). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Кайзера: сти­хи, од­но­акт­ные ко­ме­дии, рас­ска­зы, ро­ма­ны; ста­тьи по тео­рии дра­мы и эс­те­ти­ке экс­прес­сио­низ­ма.

Сочинения:

Дра­мы / Вступ. ст. А. В. Лу­на­чар­ско­го. М.; П., 1923;

Werke. Fr./M. u. a., 1970–1972. Bd 1–6