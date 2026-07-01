КАЙЗЕР ГЕОРГ
КАЙЗЕР ГЕОРГ - немецкий писатель.
Родился в семье коммерсанта. Занимался конторской работой в Аргентине и Германии. Дебютировал в литературе в начале 1900-х годов. Раннее творчество Кайзера, в котором воплотился протест против буржуазной бездуховности и общепринятой морали, отразило влияние драматургии Ф. Ведекинда, идей Ф. Ницше: комедии «Ректор Клейст» («Rektor Kleist», 1905 год), «Иудейская вдова» («Die jüdische Witwe», 1911 год) и др.
Широкую известность Кайзеру принесла драма на исторический сюжет «Граждане Кале» («Die Bürger von Calais», 1914 год), в духе экспрессионизма утверждавшая идею «нового человека», способного на героическое самопожертвование во имя высших нравственных ценностей. Конфликт духа и плоти, живого и механистичного - в центре пьес Кайзера: «Спасённый Алкивиад» («Der gerettete Alkibiades», 1920 год), «С утра до полуночи» («Von morgens bis mitternachts», 1916 год, экранизирована в 1920 году), трилогии «Коралл» («Die Koralle», 1917 год, русский перевод 1923 год), «Газ I» («Gas I», 1918 год), «Газ II» («Gas II», 1920 год, обе - русский перевод 1922 год) - вершинных достижений драмы экспрессионизма.
Крушение иллюзий относительно возможности создания на земле царства всеобщего братства, основанного на законе жертвенной любви к ближнему, знаменует отход Кайзера от острой социальности: в середине 1920-х годов от «драмы мысли» он обращается к развлекательной и психологической драме: «Бульварщина» («Kolportage», 1924 год, в русском переводе «Кинороман», 1925 год), «Октябрьский день» («Oktobertag», 1928 год), «Миссисипи» («Mississippi», 1930 год) и др.
Кайзер был знаком с виднейшими представителями немецкой сцены - Э. Толлером, К. Вайлем, Л. Ленья, Б. Брехтом; его пьесы ставили А. Хельмер, Э. Пискатор, Б. Фиртель, Г. Грюндгенс. С приходом к власти нацистов (1933 год) (смотрите Адольф Гитлер) пьесы Кайзера исчезают из репертуара театров, книги публично сжигают. В 1938 году он эмигрировал в Швейцарию, где были созданы антимилитаристская драма «Солдат Танака» («Der Soldat Tanaka», 1940 год), трагедия «возвращения с войны» «Музыкальная шкатулка» («Die Spieldose», 1942 год), драматическая трилогия на мифологическиесюжеты (опубликована посмертно в 1948 году): «Дважды Амфитрион» («Zweimal Amphitryon»), «Пигмалион» («Pygmalion»), «Беллерофон» («Bellerophon»). Среди др. произведений Кайзера: стихи, одноактные комедии, рассказы, романы; статьи по теории драмы и эстетике экспрессионизма.
Сочинения:
Драмы / Вступ. ст. А. В. Луначарского. М.; П., 1923;
Werke. Fr./M. u. a., 1970–1972. Bd 1–6