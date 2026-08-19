КАЙТАГ
КАЙТАГ - государственное образование в Дагестане в VI/VII - XIX веках.
Располагалось в юго-восточной части Дагестана, между Дербентом, Табасараном, аль-Карахом и Тарковским шамхальством. На территории Кайтага находились города-крепости Урцеки (Варачан), Шам-Шахар, Жалаги и др. Упоминается у арабских авторов начиная с раннего Средневековья под названием Хамзин (Хайзан, Хайда, Хайдадж, Джидан). С середины VII века в Кайтаг приходили арабские войска. Захватив и разрушив Жалаги, арабы убили Газанфара - правителя Кайтага (1-я треть VIII века) и избрали своей резиденцией Кала-Корейш (крепость арабского племени корейшитов). С этого времени здесь распространилось мусульманство, однако ещё в X веке наряду с ним население Кайтага исповедовало также христианство и иудаизм. В X веке правитель Кайтага назывался салифан, с XIV века - уцмий (первым был Султан Мухаммад-хан, умерший в 1386 году).
В XI-XIII веках произошло значительное усиление Кайтага, в его состав вошли некоторые даргинские общества и Зирихгеран (земли, населённые кубачинцами). Резиденция правителя Кайтага была перенесена в Уркарах. Развитие Кайтага было прервано нашествием Тимура в 1395-1396 годах. Бек-Киши-хан, правитель Кайтага, являлся сторонником Золотой Орды. В 1395 году, преследуя хана Тохтамыша, проходившего через Дагестан на север, Тимур направил весь удар сначала на Кайтаг, в результате чего были разрушены и сожжены многие сёла, погибла значительная часть населения. После разгрома Тохтамыша и покорения северных районов Центрального Кавказа Тимур в 1396 году, разорив предгорный и горный Дагестан, опять прошёл через Кайтаг.
После этого власть правителя Кайтага в даргинских обществах ослабла, резиденция была перенесена в Кала-Корейш, затем в Маджалис, а впоследствии в Башлы. Оправившись от разорения, Кайтаг в XV веке снова стал одним из самых влиятельных государственных образований Дагестана. Потомки уцмия Султана Мухаммад-хана правили в Южном Дагестане, находились в родственных связях с правителями Ширвана и распоряжались землями до Тарковского шамхальства. Власть правителя Кайтага была наследственной. В XVII веке уцмий Рустем-хан (1601 год? - не ранее 1645 года) кодифицировал древнее право кайтагцев («Постановления Кайтахского Уцмия Рустем-Хана»).
В начале XVIII века уцмием стал Ахмед-хан (1698 или 1699 - 1749 или 1750 годы), подчинивший ряд владений и обществ Дагестана. Он активно участвовал в антиперсидском восстании 1707-1721 годов народов Дагестана и Азербайджана, оказал сопротивление российским войскам во время Персидского похода 1722-1723 годов, но в 1725 Кайтагау принял российское подданство. Ахмед-хан был одним из самых влиятельных и активных руководителей борьбы народов Дагестана против персидского Надир-шаха. Ахмед-хану наследовал его племянник Амир-Гамза (1750 - 1787 или 1788 годы), который проводил антироссийскую политику. В частности, в 1774 году он задержал С. Г. Гмелина (смотрите в статье Гмелины), который умер в Кайтаге. В том же году российские войска под командованием генерал-поручика барона И. Ф. фон Медема в 16 км от Дербента, в местности Иран-Хараб, нанесли поражение войскам уцмия, заставив его снять осаду Дербента.
В конце XVIII века Кайтаг состоял из 13 «округ», являлся полиэтническим образованием, где проживали кайтагцы, даргинцы, кумыки, терекемейцы и евреи. В Кайтаге насчитывалось свыше 100 сёл, имевших 25 тыс. дворов; население - 75 тыс. человек. Правитель Кайтага мог выставить до 16 тыс. вооруженных ополченцев.
В конце XVIII - начале XIX веков правители Кайтага придерживались пророссийской ориентации. Однако после заключения Гюлистанского мира 1813 года между Российской империей и Персией уцмий Адиль-хан (1809-1820 годы) стал проводить антироссийскую политику. В 1819 году российские войска под командованием генерал-лейтенанта князя В. Г. Мадатова разбили ополчение уцмия. В 1820 году командующий Отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии А. П. Ермолов отстранил от власти Адиль-хана и ликвидировал титул уцмия. Кайтаг был оставлен под управлением беков.
В 1838 году командир 19-й пехотной дивизии генерал-лейтенант К. К. Фези восстановил Кайтагское уцмийство, поручив управление Верхним Кайтагом сыну Адиль-хана - Джамав-беку. С 1843 года он стал правителем всего Кайтага (до 1857 года). Последним правящим уцмием был его сын Ахмед-хан-бек (1857-1860 годы). В 1860 году Кайтаг включён в состав Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской области Российской империи.