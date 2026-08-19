КАЙТАГ

КАЙТАГ - государственное образование в Дагестане в VI/VII - XIX веках.

Располагалось в юго-восточной час­ти Да­ге­ста­на, ме­ж­ду Дер­бен­том, Та­ба­са­ра­ном, аль-Ка­ра­хом и Тар­ков­ским шам­халь­ст­вом. На тер­ри­то­рии Кайтага на­хо­ди­лись го­ро­да-кре­по­сти Ур­це­ки (Ва­ра­чан), Шам-Ша­хар, Жа­ла­ги и др. Упо­ми­на­ет­ся у арабских ав­то­ров на­чи­ная с ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья под названием Хам­зин (Хай­зан, Хай­да, Хай­дадж, Джи­дан). С середины VII века в Кайтаг при­хо­ди­ли арабские вой­ска. За­хва­тив и раз­ру­шив Жа­ла­ги, ара­бы уби­ли Га­зан­фа­ра - пра­ви­те­ля Кайтага (1-я треть VIII века) и из­бра­ли сво­ей ре­зи­ден­ци­ей Ка­ла-Ко­рейш (кре­пость арабского пле­ме­ни ко­рей­ши­тов). С это­го вре­ме­ни здесь рас­про­стра­ни­лось му­суль­ман­ст­во, од­на­ко ещё в X веке на­ря­ду с ним на­се­ле­ние Кайтага ис­по­ве­до­ва­ло так­же хри­сти­ан­ст­во и иу­да­изм. В X веке пра­ви­тель Кайтага на­зы­вал­ся са­ли­фан, с XIV века - уц­мий (пер­вым был Сул­тан Му­хам­мад-хан, умер­ший в 1386 году).

В XI-XIII веках про­изош­ло зна­чительное уси­ление Кайтага, в его со­став вош­ли не­ко­то­рые дар­гин­ские об­щест­ва и Зи­рих­ге­ран (зем­ли, на­се­лён­ные ку­ба­чин­ца­ми). Ре­зи­ден­ция пра­ви­те­ля Кайтага бы­ла пе­ре­не­се­на в Ур­ка­рах. Раз­ви­тие Кайтага бы­ло пре­рва­но на­ше­ст­ви­ем Ти­му­ра в 1395-1396 годах. Бек-Ки­ши-хан, пра­ви­тель Кайтага, яв­лял­ся сто­рон­ни­ком Зо­ло­той Ор­ды. В 1395 году, пре­сле­дуя ха­на Тох­та­мы­ша, про­хо­див­ше­го че­рез Да­ге­стан на се­вер, Ти­мур на­пра­вил весь удар сна­ча­ла на Кайтаг, в ре­зуль­та­те че­го бы­ли раз­ру­ше­ны и со­жже­ны мно­гие сё­ла, по­гиб­ла зна­чительная часть на­се­ле­ния. По­сле раз­гро­ма Тох­та­мы­ша и по­ко­ре­ния северных рай­онов Центрального Кав­ка­за Ти­мур в 1396 году, ра­зо­рив пред­гор­ный и гор­ный Да­ге­стан, опять про­шёл че­рез Кайтаг.

По­сле это­го власть пра­ви­те­ля Кайтага в дар­гин­ских об­ще­ст­вах ос­лаб­ла, ре­зи­ден­ция бы­ла пе­ре­не­се­на в Ка­ла-Ко­рейш, за­тем в Мад­жа­лис, а впо­след­ст­вии в Баш­лы. Оп­ра­вив­шись от ра­зо­ре­ния, Кайтаг в XV веке сно­ва стал од­ним из са­мых влия­тель­ных государственных об­ра­зо­ва­ний Да­ге­ста­на. По­том­ки уц­мия Сул­та­на Му­хам­мад-ха­на пра­ви­ли в Южном Да­ге­ста­не, на­хо­ди­лись в родственных свя­зях с пра­ви­те­ля­ми Шир­ва­на и рас­по­ря­жа­лись зем­ля­ми до Тар­ков­ско­го шам­халь­ст­ва. Власть пра­ви­те­ля Кайтага бы­ла на­след­ст­вен­ной. В XVII веке уц­мий Рус­тем-хан (1601 год? - не ра­нее 1645 года) ко­ди­фи­ци­ро­вал древ­нее пра­во кай­таг­цев («По­ста­нов­ле­ния Кай­тах­ско­го Уц­мия Рус­тем-Ха­на»).

В начале XVIII века уц­ми­ем стал Ах­мед-хан (1698 или 1699 - 1749 или 1750 годы), под­чи­нив­ший ряд вла­де­ний и об­ществ Да­ге­ста­на. Он ак­тив­но уча­ст­во­вал в ан­ти­пер­сид­ском вос­ста­нии 1707-1721 годов на­ро­дов Да­ге­ста­на и Азер­бай­джа­на, ока­зал со­про­тив­ле­ние российским вой­скам во вре­мя Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722-1723 годов , но в 1725 Кайтагау при­нял российское под­дан­ст­во. Ах­мед-хан был од­ним из са­мых влия­тель­ных и ак­тив­ных ру­ко­во­ди­те­лей борь­бы на­ро­дов Да­ге­ста­на про­тив персидского На­дир-ша­ха. Ах­мед-ха­ну на­сле­до­вал его пле­мян­ник Амир-Гам­за (1750 - 1787 или 1788 годы), ко­то­рый про­во­дил ан­ти­рос­сий­скую по­ли­ти­ку. В част­но­сти, в 1774 году он за­дер­жал С. Г. Гме­ли­на (смотрите в статье Гме­ли­ны), ко­то­рый умер в Кайтаге. В том же го­ду российские вой­ска под ко­мандованием генерал-по­ру­чи­ка ба­ро­на И. Ф. фон Ме­де­ма в 16 км от Дер­бен­та, в ме­ст­но­сти Иран-Ха­раб, на­нес­ли по­ра­же­ние вой­скам уц­мия, за­ста­вив его снять оса­ду Дер­бен­та.

В конце XVIII века Кайтаг со­сто­ял из 13 «ок­руг», яв­лял­ся по­ли­эт­ническим об­ра­зо­ва­ни­ем, где про­жи­ва­ли кай­таг­цы, дар­гин­цы, ку­мы­ки, те­ре­ке­мей­цы и ев­реи. В Кайтаге на­счи­тыва­лось свыше 100 сёл, имев­ших 25 тыс. дво­ров; население - 75 тыс. человек. Пра­ви­тель Кайтага мог вы­ста­вить до 16 тыс. воо­руженных опол­чен­цев.

В конце XVIII - начале XIX веков пра­ви­те­ли Кайтага при­дер­жи­ва­лись про­рос­сий­ской ори­ен­та­ции. Од­на­ко по­сле за­клю­че­ния Гю­ли­стан­ско­го ми­ра 1813 год а ме­ж­ду Российской им­пе­ри­ей и Пер­си­ей уц­мий Адиль-хан (1809-1820 годы) стал про­во­дить ан­ти­рос­сий­скую по­ли­ти­ку. В 1819 году российские вой­ска под ко­мандованием генерал-лейтенанта князя В. Г. Ма­да­то­ва раз­би­ли опол­че­ние уц­мия. В 1820 году командующий Отдельного Кавказского кор­пу­са генерал от инфантерии А. П. Ер­мо­лов от­стра­нил от вла­сти Адиль-ха­на и ли­к­ви­ди­ро­вал ти­тул уц­мия. Кайтаг был ос­тав­лен под управ­ле­ни­ем бе­ков.

В 1838 году командир 19-й пехотной ди­ви­зии генерал-лейтенант К. К. Фе­зи вос­ста­но­вил Кай­таг­ское уц­мий­ст­во, по­ру­чив управ­ле­ние Верх­ним Кайтагом сы­ну Адиль-ха­на - Джа­мав-бе­ку. С 1843 года он стал пра­ви­те­лем все­го Кайтага (до 1857 года). По­след­ним пра­вя­щим уц­ми­ем был его сын Ах­мед-хан-бек (1857-1860 годы). В 1860 году Кайтаг вклю­чён в со­став Кай­та­го-Та­ба­са­ран­ско­го округа Да­ге­стан­ской об­лас­ти Российской им­пе­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)