КАЙСИНТО

Кайсинто — название двух японских политических партий:

1) Риккэн К. (Партия конституционных реформ) создана под руководством С. Окума 16 апреля 1882 как умеренное крыло «движения за свободу и народные права». Выступала за создание конституционной монархии, двухпалатного парламента и кабинета министров британского образца, расширение местного самоуправления. 16 февраля 1896 распущена и стала основой Симпото.

2) Создана 8 февраля 1952 путем слияния ряда партий и группировок, оппозиционных правительству С. Ёсида ; 13 июня 1952 председателем К. избран М. Сигэмицу. Выступала за экономические реформы и развитие кооперации. 24 ноября 1954 распущена и стала основой Нихон минсюто (Японская демократическая партия).