КАЙСЕРИ
КАЙСЕРИ - город в центральной части Турции.
Население 730,3 тыс. человек (2008 год). Расположен у северного подножия вулкана Эрджияс, на высоте 1050 м. Транспортный узел. Международный аэропорт Эркилет.
Первые поселения на месте Кайсери возникли в III-м тысячелетии до н. э. В древности именовался Мазака, позднее Кесария Каппадокийская (греческий Καισάρεια ); служил резиденцией царям Каппадокии, был важным экономическим центром. Кесария была частично разрушена в 260 году н. э. сасанидским шахиншахом Шапуром I после его победы над римским императором Валерианом. В 370-х годах епископом в Кайсери был святой Василий Великий; при византийском императоре Юстиниане I город был сильно укреплён. В 1064 году захвачен сельджукским султаном Алп-Арсланом и стал одним из важнейших центров Конийского (Румского) султаната. В 1243 году взят монголами, в 1515 году вошёл в состав Османской империи.
Древняя часть города обнесена византийскими стенами (VI век, перестроены в сельджукский и османский периоды). В её северном углу - цитадель с двойными стенами (перестроена в 1220 году). В центре города, на площади - бедестан (1497 год) и ранняя сельджукская мечеть Данишменд-Улу-джами (1140 год; купол над предмихрабной частью; верх минарета перестроен в османское время). К югу от мечети - медресе Хатуние (XIII век).
За пределами городских стен - руины медресе Шифайе (1206 год), мечеть Кюлюк-джами (1210-1211 годы), медицинский центр Гевхер-Несибе (больница, 1204-1206 годы; Чифте-медресе, 1192-1196 годы, 1206-1210 годы; ныне Институт медицинской истории), комплекс Хунат-хатун (включает мечеть, 1237-1238 годы; медресе, больницу, мавзолей), медресе Сахибие (1267 год), мечеть Хаджи-Кылыч с медресе (1275 год); мавзолеи - Дёнер-кюмбет (1276 год; 12-гранная башня с коническим куполом; рельеф с изображением древа жизни), Сырчалы-кюмбет (1349 год, 8-гранная башня с коническим куполом), Чифте-кюмбет; мечеть Куршунлу-джами (1585 год, приписывается архитектору К. М. Синану, крупнейшая в Кайсери), армянская церковь Святого Григория (1856 год).
Музеи: городской (1930 год), археологический (1969 год; собрание ассирийских сосудов в форме животных, хеттской скульптуры), этнографический (в особняке османской эпохи, 1419 год). Университет Эрджияс (1978 год; современное название с 1982 года), Высшая школа (1893 год). Футбольный клуб «Эржийесспор» (стадион «Ататюрк», около 26 тыс. мест) - финалист Кубка Турции (2007 год).
Кайсери - центр сельскохохяйственного региона (зерновые, сахарная свёкла, хлопчатник, крупный рогатый скот, овцеводство, птицеводство). Предприятия машиностроения (в т. ч. производство запасных частей для самолётов и автомобилей; бытовая техника), металлургической (алюминиевый профиль, стальные трубы), электротехнической (кабель, батарейки, оптическое волокно), пищевой (в т. ч. сахарной), текстильной (хлопчатобумажные ткани), деревообрабатывающей, мебельной, цементной промышленности. Традиционно развито изготовление ковров и килимов (один из главных центров страны), золотых ювелирных изделий. Центр туризма (горнолыжный спорт, альпинизм, пеший туризм, рафтинг).
Близ Кайсери - руины древнего города Каниш (ныне Кюль-Тепе), византийские памятники Каппадокии, мавзолей Мелика Тази (XII век, фигурная кладка); сельджукские Великая мечеть и мавзолеи в Девели, караван-сарай Султанхан (начало XIII века).
Иллюстрация:
Кайсери. Мавзолей Дёнер-кюмбет. 1276. Архив БРЭ.