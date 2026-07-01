КАЙСЕРИ

КАЙСЕРИ - город в центральной части Турции.

Население 730,3 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен у северного под­но­жия вул­ка­на Эрд­жи­яс, на высоте 1050 м. Транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Эр­ки­лет.

Пер­вые по­се­ле­ния на мес­те Кайсери воз­ник­ли в III-м тысячелетии до н. э. В древ­но­сти име­но­вал­ся Ма­за­ка, позд­нее Ке­са­рия Кап­па­до­кий­ская (греческий Καισάρεια ); слу­жил ре­зи­ден­ци­ей ца­рям Кап­па­до­кии, был важ­ным эко­но­мическим цен­тром. Ке­са­рия бы­ла час­тич­но раз­ру­ше­на в 260 году н. э. са­са­нид­ским ша­хин­ша­хом Ша­пу­ром I по­сле его по­бе­ды над римским императором Ва­ле­риа­ном. В 370-х годах епископом в Кайсери был святой Ва­си­лий Ве­ли­кий; при ви­зантийском императоре Юс­ти­ниа­не I го­род был силь­но ук­ре­п­лён. В 1064 году за­хва­чен сель­джук­ским сул­та­ном Алп-Арс­ла­ном и стал од­ним из важ­ней­ших цен­тров Ко­ний­ско­го (Рум­ско­го) сул­та­на­та. В 1243 году взят мон­го­ла­ми, в 1515 году во­шёл в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии.

Древ­няя часть города об­не­се­на ви­зантийскими сте­на­ми (VI век, пе­ре­строе­ны в сель­джук­ский и ос­ман­ский пе­рио­ды). В её северном уг­лу - ци­та­дель с двой­ны­ми сте­на­ми (пе­ре­строе­на в 1220 году). В цен­тре го­ро­да, на пло­ща­ди - бе­де­стан (1497 год) и ран­няя сель­джук­ская ме­четь Да­ниш­менд-Улу-джа­ми (1140 год; ку­пол над пред­мих­раб­ной ча­стью; верх ми­на­ре­та пе­ре­стро­ен в ос­ман­ское вре­мя). К югу от ме­че­ти - мед­ре­се Ха­ту­ние (XIII век).

За пре­де­ла­ми городских стен - руи­ны мед­ре­се Ши­файе (1206 год), ме­четь Кю­люк-джа­ми (1210-1211 годы), медицинский центр Гев­хер-Не­си­бе (боль­ни­ца, 1204-1206 годы; Чиф­те-мед­ре­се, 1192-1196 годы, 1206-1210 годы; ны­не Институт медицинской ис­то­рии), ком­плекс Ху­нат-ха­тун (вклю­ча­ет ме­четь, 1237-1238 годы; мед­ре­се, боль­ни­цу, мав­зо­лей), мед­ре­се Са­хи­бие (1267 год), ме­четь Хад­жи-Кы­лыч с мед­ре­се (1275 год); мав­зо­леи - Дё­нер-кюм­бет (1276 год; 12-гран­ная баш­ня с ко­ническим ку­по­лом; рель­еф с изо­бра­же­ни­ем дре­ва жиз­ни), Сыр­ча­лы-кюм­бет (1349 год, 8-гран­ная баш­ня с ко­ническим ку­по­лом), Чиф­те-кюм­бет; ме­четь Кур­шун­лу-джа­ми (1585 год, при­пи­сы­ва­ет­ся архитектору К. М. Си­на­ну, круп­ней­шая в Кайсери), армянская церковь Святого Гри­го­рия (1856 год).

Му­зеи: го­род­ской (1930 год), ар­хео­ло­ги­че­ский (1969 год; со­б­ра­ние ас­сирийских со­су­дов в фор­ме жи­вот­ных, хетт­ской скульп­ту­ры), эт­но­гра­фи­че­ский (в особ­ня­ке ос­ман­ской эпо­хи, 1419 год). Университет Эрд­жи­яс (1978 год; современное название с 1982 года), Выс­шая шко­ла (1893 год). Фут­боль­ный клуб «Эр­жий­ес­спор» (ста­ди­он «Ата­тюрк», около 26 тыс. мест) - фи­на­лист Куб­ка Тур­ции (2007 год).

Кайсери - центр сельскохохяйственного ре­гио­на (зер­но­вые, са­хар­ная свёк­ла, хлоп­чат­ник, круп­ный ро­га­тый скот, ов­це­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (в т. ч. про­изводство за­пас­ных час­тей для са­мо­лё­тов и ав­то­мо­би­лей; бы­то­вая тех­ни­ка), ме­тал­лур­ги­че­ской (алю­ми­ние­вый про­филь, сталь­ные тру­бы), элек­тро­тех­ни­че­ской (ка­бель, ба­та­рей­ки, оп­тическое во­лок­но), пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ной), тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной, це­мент­ной промышленности. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то из­го­тов­ле­ние ков­ров и ки­ли­мов (один из главных цен­тров стра­ны), зо­ло­тых юве­лир­ных из­де­лий. Центр ту­риз­ма (гор­но­лыж­ный спорт, аль­пи­низм, пе­ший ту­ризм, раф­тинг).

Близ Кайсери - руи­ны древ­не­го города Ка­ниш (ны­не Кюль-Те­пе), ви­зантийские па­мят­ни­ки Кап­па­до­кии, мав­зо­лей Ме­ли­ка Та­зи (XII век, фи­гур­ная клад­ка); сельд­жук­ские Ве­ли­кая ме­четь и мав­зо­леи в Де­ве­ли, ка­ра­ван-са­рай Сул­тан­хан (начало XIII века).

Иллюстрация:

Кай­се­ри. Мав­зо­лей Дё­нер-кюм­бет. 1276. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)