КАЙРУАН

КАЙРУАН - город на востоке Туниса.

Административный центр ви­лай­е­та Кай­ру­ан. Население 123,3 тыс. человек (2008 год). Транс­порт­ный узел.

Ос­но­ван в 670 году арабским вое­на­чаль­ни­ком Ок­бой ибн На­фи как во­енный ла­герь. В VIII веке ре­зи­ден­ция ха­лиф­ских на­ме­ст­ни­ков в Северо-Западной Аф­ри­ке (Маг­ри­бе), два­ж­ды ста­но­вил­ся цен­тром вос­ста­ний ха­рид­жи­тов. Со вре­мён ран­них ха­ли­фов-Аб­ба­си­дов (середина VIII - начало IX веков) важ­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр Иф­ри­кии. В 800-909 годах сто­ли­ца государства Аг­ла­би­дов. В 909 году за­воё­ван Фа­ти­ми­да­ми; по­сле пе­ре­но­са ими сто­ли­цы в Мах­дию (921 год) по­ли­тическое зна­че­ние Кайруана ста­ло сни­жать­ся, од­на­ко на про­тя­же­нии все­го Сред­не­ве­ко­вья и Но­во­го вре­ме­ни он про­дол­жал иг­рать роль ре­ли­ги­оз­но-бо­го­слов­ско­го и на­учного цен­тра Ту­ни­са, а так­же цен­тра па­лом­ни­чест­ва к гроб­ни­це Си­ди-Ок­ба. В 1057 году опус­то­шён ара­вий­ски­ми бе­дуи­на­ми (смотрите Хи­ла­лий­ское на­ше­ст­вие), в XIII веке вос­ста­нов­лен Хаф­си­да­ми. В 1881-1956 годах в со­ста­ве ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний Фран­ции.

Ста­рый го­род за­стро­ен тра­диционными до­ма­ми с внутренними дво­ри­ка­ми, с глу­хи­ми внеш­ни­ми сте­на­ми и пло­ски­ми кры­ша­ми, и ок­ру­жён кир­пич­ны­ми сте­на­ми (761 год, во­зоб­нов­ля­лись в конце XI, XIII начале XVIII веков). В нём со­хра­ни­лись зна­чительные па­мят­ни­ки мав­ри­тан­ской ар­хи­тек­ту­ры: Боль­шая ме­четь (Джа­ма-Си­ди-Ок­ба, ос­но­ва­на в 670 году, пе­ре­строе­на в 836-863 годах, с XI века мно­го­крат­но до­пол­ня­лась и рес­тав­ри­ро­ва­лась, во­ро­та Лал­ла-Ри­ха­на - 1294 год) дво­ро­во­го ти­па с мно­го­столп­ным (бо­лее 400 ко­лонн, боль­шин­ст­во из древнеримских и ви­зантийских па­мят­ни­ков Кар­фа­ге­на, Гад­ру­ме­та и Эль-Дже­ма) 17-не­фным мо­лит­вен­ным за­лом, дво­ром с ар­ка­да­ми и квад­рат­ным в пла­не ми­на­ре­том (один из древ­ней­ших сре­ди со­хра­нив­ших­ся, ниж­няя часть - 724-728 годы); «Ме­четь трёх две­рей» (Джа­ма-Тле­та-Би­бан, 866 год, кре­сто­вые сво­ды на 4 ан­тич­ных ко­лон­нах, ми­на­рет - 1440-1441 годы); за­вия (стран­но­при­им­ный дом) Си­ди-аль-Га­риа­ни (XIV век). Ста­рый го­род вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Вне городских стен: ка­мен­ный во­до­ём Аг­ла­би­дов (IX век, 128 м в по­пе­реч­ни­ке), за­вия Си­ди-Са­хиб («Ме­четь ци­рюль­ни­ка», XIV век, пе­ре­строе­на в XVII веке, рез­ной де­кор), за­вия Си­ди-Амр-Аб­ба­са (XIX век; ны­не Му­зей народных тра­ди­ций и ис­кусств).

Уни­вер­си­тет (1984 год); в его со­став вхо­дят факультет ли­те­ра­тур и гу­ма­ни­тар­ных на­ук и 7 ин­сти­ту­тов (в Кайруан и др. го­ро­дах Ту­ни­са), в т. ч.: ис­кусств и ре­мё­сел, управ­ле­ния и ме­недж­мен­та, пра­ва и по­ли­ти­ки, при­клад­ных на­ук и тех­но­ло­гии, при­клад­ной ма­те­ма­ти­ки и ин­фор­ма­ти­ки. Центр изу­че­ния ис­ла­ма . Дво­рец ков­ров. Па­мят­ник ков­ру (1999 год, Х. Мок­да­ди). Фут­боль­ный клуб «Же­несс» (ста­ди­он «Али Зуа­уи», 15 тыс. мест) - чем­пи­он Ту­ни­са (1977 год).

Главный центр ков­ро­де­лия Ту­ни­са. Центр ху­дожественных ре­мё­сел (со сред­них ве­ков из­вес­тен из­го­тов­ле­ни­ем ху­дожественных из­де­лий из стек­ла и ме­тал­ла, ков­ров и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное про­изводство. Тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но, шерсть).

Близ Кайруана - ос­тат­ки ре­зи­ден­ций пра­ви­те­лей: Каср-аль-Ка­дим (Аб­ба­сия, 801 год; дво­рец, ба­за­ры, баш­ни), Рак­ка­да (876 год; двор­цы, во­до­ёмы, са­ды; во двор­це - Национальный му­зей ис­лам­ских ис­кусств, 1986 год), Саб­ра-Ман­су­рия (круг­лая в пла­не; ос­но­ва­на в 947-948 годах, раз­руше­на в XI веке).

Иллюстрация:

Кай­ру­ан. Боль­шая ме­четь. Ос­но­ва­на в 670. Пе­ре­строе­на в 836–863. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)