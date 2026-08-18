КАЙРУАН
КАЙРУАН - город на востоке Туниса.
Административный центр вилайета Кайруан. Население 123,3 тыс. человек (2008 год). Транспортный узел.
Основан в 670 году арабским военачальником Окбой ибн Нафи как военный лагерь. В VIII веке резиденция халифских наместников в Северо-Западной Африке (Магрибе), дважды становился центром восстаний хариджитов. Со времён ранних халифов-Аббасидов (середина VIII - начало IX веков) важный торгово-ремесленный центр Ифрикии. В 800-909 годах столица государства Аглабидов. В 909 году завоёван Фатимидами; после переноса ими столицы в Махдию (921 год) политическое значение Кайруана стало снижаться, однако на протяжении всего Средневековья и Нового времени он продолжал играть роль религиозно-богословского и научного центра Туниса, а также центра паломничества к гробнице Сиди-Окба. В 1057 году опустошён аравийскими бедуинами (смотрите Хилалийское нашествие), в XIII веке восстановлен Хафсидами. В 1881-1956 годах в составе колониальных владений Франции.
Старый город застроен традиционными домами с внутренними двориками, с глухими внешними стенами и плоскими крышами, и окружён кирпичными стенами (761 год, возобновлялись в конце XI, XIII начале XVIII веков). В нём сохранились значительные памятники мавританской архитектуры: Большая мечеть (Джама-Сиди-Окба, основана в 670 году, перестроена в 836-863 годах, с XI века многократно дополнялась и реставрировалась, ворота Лалла-Рихана - 1294 год) дворового типа с многостолпным (более 400 колонн, большинство из древнеримских и византийских памятников Карфагена, Гадрумета и Эль-Джема) 17-нефным молитвенным залом, двором с аркадами и квадратным в плане минаретом (один из древнейших среди сохранившихся, нижняя часть - 724-728 годы); «Мечеть трёх дверей» (Джама-Тлета-Бибан, 866 год, крестовые своды на 4 античных колоннах, минарет - 1440-1441 годы); завия (странноприимный дом) Сиди-аль-Гариани (XIV век). Старый город включён в список Всемирного наследия. Вне городских стен: каменный водоём Аглабидов (IX век, 128 м в поперечнике), завия Сиди-Сахиб («Мечеть цирюльника», XIV век, перестроена в XVII веке, резной декор), завия Сиди-Амр-Аббаса (XIX век; ныне Музей народных традиций и искусств).
Университет (1984 год); в его состав входят факультет литератур и гуманитарных наук и 7 институтов (в Кайруан и др. городах Туниса), в т. ч.: искусств и ремёсел, управления и менеджмента, права и политики, прикладных наук и технологии, прикладной математики и информатики. Центр изучения ислама. Дворец ковров. Памятник ковру (1999 год, Х. Мокдади). Футбольный клуб «Женесс» (стадион «Али Зуауи», 15 тыс. мест) - чемпион Туниса (1977 год).
Главный центр ковроделия Туниса. Центр художественных ремёсел (со средних веков известен изготовлением художественных изделий из стекла и металла, ковров и др.). Предприятия пищевой промышленности, целлюлозно-бумажное производство. Торговый центр сельскохозяйственного района (зерно, шерсть).
Близ Кайруана - остатки резиденций правителей: Каср-аль-Кадим (Аббасия, 801 год; дворец, базары, башни), Раккада (876 год; дворцы, водоёмы, сады; во дворце - Национальный музей исламских искусств, 1986 год), Сабра-Мансурия (круглая в плане; основана в 947-948 годах, разрушена в XI веке).
Иллюстрация:
Кайруан. Большая мечеть. Основана в 670. Перестроена в 836–863. Архив БРЭ.