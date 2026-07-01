КАЙРОЛИ БЕНЕДЕТТО

Кайроли (ит. Cairoli), Бенедетто (28.01.1825, Павия — 08.08.1889, Неаполь) — итальянский политик, деятель Рисорджименто, представитель Левой партии.

Премьер-министр в 1878 и 1879—1881. Участвовал в Миланском восстании 1848 и в «Походе Тысячи» Гарибальди в 1860. Авторитет первого кабинета К. оказался подорван неудачным для Италии исходом Берлинского конгресса, хотя поводом для отставки стало покушение на короля Умберто I 17 ноября 1878 (при котором пострадал, в частности, сам К.). Второй кабинет К. был отправлен в отставку после захвата Францией Туниса, что воспринималось как провал итальянской внешней политики.

Лит.: Серова О. В. От Тройственного союза к Антанте. Итальянская внешняя политика и дипломатия в конце XIX — начале ХХ века. М. 1983. De Paoli G.. E. Benedetto Cairoli: la formazione etico-politica di un protagonista del Risorgimento. Pavia, 1989.