КАЙРАГАЧ

КАЙРАГАЧ - поселение, могильник , первая половина I тысячелетия до н.э.

Рас­коп­ки Г. А. Бры­ки­ной в 1969-1978 годы. Име­ла пря­мо­уголь­ную в пла­не ог­ра­ду, бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на уг­ла­ми по сто­ро­нам све­та, де­ли­лась сте­ной на 2 «пло­щад­ки». Все по­строй­ки из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. Западная часть ниж­ней пло­щад­ки за­ни­мал куль­то­вый ком­плекс из 3 пря­мо­уголь­ных по­ме­ще­ний. В од­ном - по­лу­оваль­ная ни­ша, где бы­ли най­де­ны 7 не­боль­ших скульп­тур (по­яс­ные изо­бра­же­ния лю­дей); ниж­няя часть стен и су­фа (на ней пред­по­ло­жи­тель­но стоя­ли эти «идо­лы») ок­ра­ше­ны крас­ной крас­кой . Это по­ме­ще­ние со­еди­ня­лось со вто­рым (ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся как свя­ти­ли­ще), поч­ти квад­рат­ным в пла­не; плос­кое пе­ре­кры­тие под­дер­жи­ва­лось 4 ко­лон­на­ми, сте­ны по­кры­ты по­ли­хром­ной рос­пи­сью (на од­ной изо­бра­же­но де­ре­во, дру­гие ук­ра­ше­ны рас­тительными мо­ти­ва­ми), в цен­тре - боль­шой пря­мо­уголь­ный очаг. Усадь­ба вклю­ча­ла так­же ряд по­ме­ще­ний и об­шир­ный двор с бас­сей­ном. Ско­рее все­го, в Кайрагаче рас­по­ла­гал­ся куль­то­вый центр од­но­го из рай­онов древ­ней Фер­га­ны.

Иллюстрация:

Кай­ра­гач. Скульп­ту­ры из куль­то­во­го комп­лек­са: 1 – але­бастр; 2 – гли­на (по Г. А. Бры­ки­ной). Архив БРЭ.

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