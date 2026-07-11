КАЙРАГАЧ
КАЙРАГАЧ - поселение, могильник, первая половина I тысячелетия до н.э.
Раскопки Г. А. Брыкиной в 1969-1978 годы. Имела прямоугольную в плане ограду, была ориентирована углами по сторонам света, делилась стеной на 2 «площадки». Все постройки из сырцового кирпича. Западная часть нижней площадки занимал культовый комплекс из 3 прямоугольных помещений. В одном - полуовальная ниша, где были найдены 7 небольших скульптур (поясные изображения людей); нижняя часть стен и суфа (на ней предположительно стояли эти «идолы») окрашены красной краской. Это помещение соединялось со вторым (интерпретируется как святилище), почти квадратным в плане; плоское перекрытие поддерживалось 4 колоннами, стены покрыты полихромной росписью (на одной изображено дерево, другие украшены растительными мотивами), в центре - большой прямоугольный очаг. Усадьба включала также ряд помещений и обширный двор с бассейном. Скорее всего, в Кайрагаче располагался культовый центр одного из районов древней Ферганы.
Иллюстрация:
Кайрагач. Скульптуры из культового комплекса: 1 – алебастр; 2 – глина (по Г. А. Брыкиной). Архив БРЭ.