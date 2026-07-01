КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА, КАЙМАН ОСТРОВА

Каймановы острова, Кайман острова — заморская территория Великобритании в западной части Карибского моря, в 240 км к югу от Кубы, в 269 км к северо-западу от Ямайки.

Включает о-ва Большой Кайман, Малый Кайман, Кайман-Брак. Административный центр — Джорджтаун. Площадь — 259 кв. км. Население — 54 397 человек (2010), из которых 96 % проживают на о. Большой Кайман, около 68 % — протестанты, более 14 % — католики. Около 60 % смешанного происхождения, 20 % — белые, 20 % — чернокожие. До 40 % населения — граждане других государств, в первую очередь Ямайки, Великобритании, США, Канады, Гондураса.

Необитаемый архипелаг открыл Х. Колумб 10 мая 1503 и дал ему название Лас-Тортугас (от исп. «черепаха»). Название К. о. (от кариб. «кайман» — вид крокодила) встречается уже в 1530. В 1586 К. о. посетил Ф. Дрейк . В 1670 по Мадридскому договору перешли от Испании к Великобритании. Первое постоянное поселение основано в 1733, начало заселения о-вов Малый Кайман и Кайман-Брак относится к 1833. В 1774 рабы составляли примерно половину из примерно 400 жителей Большого Каймана в 1802 — 545 человек из 933. С 1863 — в составе британской колонии Ямайка. В 1959 как коронная колония вошли в состав Вест-Индской конфедерации. С 1962 — под непосредственным управлением Великобритании (жители К. о. не хотели независимости), хотя вплоть до 1972 имела хождение ямайская валюта, а не британский фунт.

С конца 1970-х складывается современная экономика К. о., основанная на туризме (круизные лайнеры) и финансах (К. о. — один из крупнейших офшоров, число зарегистрированных компаний превышает численность население). По уровню ВВП на душу населения К. о. вошли в число богатейших стран мира.

12 сентября 2004 К. о. стали жертвой шторма «Иван», на ликвидацию разрушительных последствий которого потребовалось несколько лет.

Лит.: Williams N. A History of the Cayman Islands. Grand Cayman, 1970; Ramos A. G., Rivera Ortíz A. I. Islands at the Crossroads: Politics in the Non-Independent Caribbean. Kingston (Jamaica), 2001; Bodden J. A. The Cayman Islands in Transition: The Politics, History, and Sociology of a Changing Society. Kingston (Jamaica), 2007.