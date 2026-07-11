КАЙИБАНДА ГРЕГУАР

Кайибанда (фр. Kayibanda), Грегуар (01.05.1924, с. Тар, Руанда-Урунди — 15.12.1976) — политический деятель Руанды.

Из социальной группы хуту. Один из авторов Манифеста бахуту (1957) и создателей националистической партии ПАРМЕХУТУ (1959). С 1960 — премьер-министр Руанды, с 1961 — президент. Установил однопартийный авторитарный режим. Проводил политику дискриминации тутси. Ориентировался на Францию и другие страны Запада. Был смещен 5 июля 1973 в результате военного переворота и приговорен к пожизненному тюремному заключению.