КАЙГОРОДОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 9.8.1870 поступил в 1-е военное Павловское училище. 27.8.1870 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 10.8.1873 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 2-ю батарею 3-й конно-артиллерийской бригады. 11.11.1875 переведен в 11-ю конно-артиллерийскую батарею. 9.12.1876 произведен в поручики. 1.10.1877 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 29.3.1880 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 1.4.1880 окончил академию и назначен на службу в штаб Финляндского военного округа. 9.8.1880 переведен в Петербургский военный округ. 14.10.1880 назначен помощником старшего адъютанта штаба войск гвардии и Петербургского военного округа с переводом в Ген. штаб. 28.3.1882 произведен в капитаны. 1.1.1889 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для особых поручений при штабе 1 армейского корпуса. 9.12.1890 назначен старшим адъютантом штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. С 15.10.1892 по 21.10.1893 прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку для цензового командования батальоном. 30.8.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 29.10.1893 назначен начальником штаба 37-й пехотной дивизии. С 6.4.1899 по 16.10.1899 и. д. начальника штаба Финляндского военного округа. 2.4.1900 назначен командиром 2-го Финляндского стрелкового полка. 25.02.1901 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением нюландским губернатором. 7.5.1905 назначен иркутским губернатором. 13.1.1906 уволен от должности по прошению с причислением к Министерству внутренних дел. 18.3.1906 прикомандирован к Главному штабу. 5.5.1906 назначен командиром 2-й бригады 2-й гренадерской дивизии. 9.11.1907 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником 26-й пехотной дивизии. 23.8.1913 назначен комендантом Гродненской крепости. 6.12.1913 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. С 16.8.1915 по 20.8.1915 команд. Гродненским отрядом (1-й армейский и Осовецкий корпуса) с которым оборонял Гродненский укрепленный участок, а после эвакуации крепости левый берег р. Неман. 10.7.1916 назначен в резерв чинов при штабе Минского воен. округа. 1.4.1918 уволен со службы по предельному возрасту. Проживал в Москве. Арестован органами ВЧК и расстрелян.

Жена (2-я): вдова коллежского асессора Варвара Александровна (в 1-м браке Данилевская). Дети: Наталья (род. 7.2.1889), Александр (род. 25.3.1891), Сергей (род. 27.5.1893).