КАЙЕННА
КАЙЕННА - город, административный центр Гвианы.
Население 68,9 тыс. человек (в агломерации свыше 100 тыс. человек, 2008 год; свыше 1/2 населения Гвианы). Расположен на побережье Атлантического океана, на полуострове в устье реки Кайенна. Морской порт [грузооборот около 650 тыс. т (2006 год; вывоз главным образом консервированных креветок, рома, лесоматериалов), контейнерный терминал].
Кайенна основана в 1643 году французами под названием Ла-Равардье (La Ravardiere). В 1664 году после разрушения индейцами отстроена заново. Современное название и статус города с 1777 года. С 1817 года окончательно под властью Франции. В конце XVIII - 1-й половине XX веков место ссылки политических и уголовных преступников.
Сохранились креольские дома колониальной эпохи. Институт Пастера (1940 год), Исследовательский институт Гвианы (1947 год). Филиал Антильского университета Гвианы. Библиотека имени А. Франкони (1885 год). Музеи: Франции (1901 год), гвианской культуры, муниципальный и др. Ежегодно с января по март в Кайенне проходит один из крупнейших в мире карнавалов.
Свыще 85% работающих занято в сфере услуг; основной сектор - государственное управление: в Кайенне расположены резиденция префекта, органы местного самоуправления (Генеральный совет и Региональный совет) и др. Кайенна - региональный торговый центр (сельскохозяйственная продукция, рыба), промышленность развита слабо (переработка креветок, производство рома, лесопиление).
В 17 км от Кайенна - международный аэропорт Рошамбо; в 50 км - Космический центр и космодром Куру (1968 год; находятся под юрисдикцией Франции).