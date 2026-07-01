КАЙЕННА

КАЙЕННА - город, административный центр Гвианы.

Население 68,9 тыс. человек (в аг­ло­ме­ра­ции свыше 100 тыс. человек, 2008 год; свыше 1/2 населения Гвиа­ны). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана, на по­лу­ост­ро­ве в устье реки Кай­ен­на. Морской порт [гру­зо­обо­рот около 650 тыс. т (2006 год; вы­воз главным образом кон­сер­ви­рованных кре­ве­ток, ро­ма, ле­со­ма­те­риа­лов), кон­тей­нер­ный тер­ми­нал].

Кайенна ос­но­ва­на в 1643 году фран­цу­за­ми под названием Ла-Ра­вар­дье (La Ravardiere). В 1664 году по­сле раз­ру­ше­ния ин­дей­ца­ми от­строе­на за­но­во. Современное название и ста­тус го­ро­да с 1777 года. С 1817 года окон­ча­тель­но под вла­стью Фран­ции. В конце XVIII - 1-й половине XX веков ме­сто ссыл­ки по­ли­тических и уго­лов­ных пре­ступ­ни­ков.

Со­хра­ни­лись кре­оль­ские до­ма ко­ло­ни­аль­ной эпо­хи. Институт Пас­те­ра (1940 год), Ис­сле­до­ва­тель­ский институт Гвиа­ны (1947 год). Фи­ли­ал Ан­тиль­ско­го университета Гвиа­ны. Библиотека имени А. Фран­ко­ни (1885 год). Му­зеи: Фран­ции (1901 год), гви­ан­ской куль­ту­ры, му­ни­ци­паль­ный и др. Еже­год­но с ян­ва­ря по март в Кайенне про­хо­дит один из круп­ней­ших в ми­ре кар­на­ва­лов .

Свыще 85% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг; основной сек­тор - государственное управ­ле­ние: в Кайенне рас­по­ло­же­ны ре­зи­ден­ция пре­фек­та, ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (Ге­не­раль­ный со­вет и Ре­гио­наль­ный со­вет) и др. Кайенна - ре­гио­наль­ный тор­го­вый центр (сельскохозяйственная про­дук­ция, ры­ба), промышленность раз­ви­та сла­бо (пе­ре­ра­бот­ка кре­ве­ток, про­изводство ро­ма, ле­со­пи­ле­ние).

В 17 км от Кайенна - ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ро­шам­бо; в 50 км - Кос­мический центр и кос­мо­дром Ку­ру (1968 год; на­хо­дят­ся под юрис­дик­ци­ей Фран­ции).

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