КАЙЕ РЕНЕ ОГЮСТ

КАЙЕ РЕНЕ ОГЮСТ - французский путешественник, исследователь Северо-Западной Африки, этнограф.

Из се­мьи пе­ка­ря. В 1818-1819 годах, примк­нув к британской экс­пе­ди­ции, по­се­тил ряд рай­онов Се­не­гам­бии (Се­нега­ла и Гам­бии). В 1824-1825 годах в Се­не­га­ле жил сре­ди бер­бер­ско­го на­ро­да брак­на, со­брал бо­га­тые све­де­ния о его со­ци­аль­ном строе, фольк­ло­ре и бы­те. В мар­те 1827 года, вы­да­вая се­бя за егип­тя­ни­на, пред­при­нял пу­те­ше­ст­вие из Фри­тау­на в Тим­бук­ту. В пу­ти со­брал све­де­ния о на­ро­дах лан­ду­ма и на­лу (го­во­рят на ат­лан­ти­че­ских язы­ках), фуль­бе, ман­дин­го.

В апреле 1828 года Кайе до­б­рал­ся до Тим­бук­ту, со­ста­вил его опи­са­ние и в сентябре 1828 года вы­шел к по­бе­ре­жью Ат­лан­ти­че­ско­го океана близ города Тан­жер. Каей пер­вым из ев­ропейских пу­те­ше­ст­вен­ни­ков изу­чил внутренние рай­оны дель­ты реки Ни­гер, пе­ре­сёк Западную Са­ха­ру, ис­сле­довал восточную ок­раи­ну пес­ча­ной пус­ты­ни Эль-Джуф, пла­то Эль-Эг­лаб, Эрг-Иги­ди, оа­зи­сы Ара­ван, Тау­ден­ни, Та­фи­ла­лет и со­об­щил дос­то­вер­ные све­де­ния о Тим­бук­ту.

По воз­вра­ще­нии во Фран­цию при под­держ­ке Па­риж­ско­го гео­гра­фического общества опуб­ли­ко­вал пу­те­вые за­мет­ки «Днев­ник пу­те­ше­ст­вия в Тим­бук­ту и Джен­не в Цен­траль­ной Аф­ри­ке» (1830 год), был удо­сто­ен де­неж­ной пре­мии гео­гра­фического общества в раз­ме­ре 10 тысяч франков и зва­ния ры­ца­ря ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на , из­бран бур­го­ми­ст­ром род­но­го го­ро­да.

Сочинения:

Reise nach Timbuktu 1824–1828 / Hrsg. von H. Pleticha. Tüb., 2006