КАЙЕ РЕНЕ ОГЮСТ
КАЙЕ РЕНЕ ОГЮСТ - французский путешественник, исследователь Северо-Западной Африки, этнограф.
Из семьи пекаря. В 1818-1819 годах, примкнув к британской экспедиции, посетил ряд районов Сенегамбии (Сенегала и Гамбии). В 1824-1825 годах в Сенегале жил среди берберского народа бракна, собрал богатые сведения о его социальном строе, фольклоре и быте. В марте 1827 года, выдавая себя за египтянина, предпринял путешествие из Фритауна в Тимбукту. В пути собрал сведения о народах ландума и налу (говорят на атлантических языках), фульбе, мандинго.
В апреле 1828 года Кайе добрался до Тимбукту, составил его описание и в сентябре 1828 года вышел к побережью Атлантического океана близ города Танжер. Каей первым из европейских путешественников изучил внутренние районы дельты реки Нигер, пересёк Западную Сахару, исследовал восточную окраину песчаной пустыни Эль-Джуф, плато Эль-Эглаб, Эрг-Игиди, оазисы Араван, Тауденни, Тафилалет и сообщил достоверные сведения о Тимбукту.
По возвращении во Францию при поддержке Парижского географического общества опубликовал путевые заметки «Дневник путешествия в Тимбукту и Дженне в Центральной Африке» (1830 год), был удостоен денежной премии географического общества в размере 10 тысяч франков и звания рыцаря ордена Почётного легиона, избран бургомистром родного города.
Сочинения:
Reise nach Timbuktu 1824–1828 / Hrsg. von H. Pleticha. Tüb., 2006