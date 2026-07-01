КАЙБОТТ ГЮСТАВ
КАЙБОТТ ГЮСТАВ - французский живописец и коллекционер.
Родился в семье состоятельного фабриканта. Учился в Париже у Л. Бонна (1872-1873 годы) и в Школе изящных искусств (1873-1875 годы). Познакомившись в середине 1870-х годов с Э. Дега, сблизился с импрессионистами, участвовал в их выставках (с 1876 по 1882 годы). Его сцены в интерьере и портреты («Циклёвщики паркета», 1875 год, Музей Орсе, Париж; «В кафе», 1880 год, Музей изящных искусств, Руан; Автопортрет, 1892 год, Музей Орсе) близки произведениям Дега; в пейзажах и жанровых работах отразилось влияние Ф. Базиля и О. Ренуара. Создал серии, посвящённые жизни современного ему Парижа («Мост Европы», 1876 год, Музей Пти-Пале, Женева; «Парижская улица. Дождливая погода», 1877 год, Художественный институт, Чикаго, и др.) и городкам Нормандии (1880-1884 годы), а также изображений регат. Неоднократно путешествовал по Европе. В последние годы жизни часто обращался к натюрмортам. Искусство Кайботта было высоко оценено Э. Золя и Ж. К. Гюисмансом; его влияние испытали П. Боннар и Э. Вюйар.
С 1876 года Кайботт систематически приобретал произведения своих друзей-импрессионистов. Свою ценнейшую коллекцию (67 работ) завещал государству, однако после долгих споров и протестов консервативных художественных кругов значительная часть её была отвергнута как «недостойная французских музеев»; лишь 38 картин были приняты и составили ядро собрания французского импрессионизма Люксембургского музея (ныне - в Музее Орсе в Париже).
Иллюстрация:
Г. Кайботт. «Циклёвщики паркета». 1875. Музей Орсе (Париж). Взято с архива БРЭ.