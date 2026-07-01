КАЙБОТТ ГЮСТАВ

КАЙБОТТ ГЮСТАВ - французский живописец и коллекционер.

Ро­дил­ся в се­мье со­стоя­тель­но­го фаб­ри­кан­та. Учил­ся в Па­ри­же у Л. Бон­на (1872-1873 годы) и в Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1873-1875 годы). По­зна­ко­мив­шись в середине 1870-х годов с Э. Де­га, сбли­зил­ся с им­прес­сио­ни­ста­ми , уча­ст­во­вал в их вы­став­ках (с 1876 по 1882 годы). Его сце­ны в ин­терь­е­ре и порт­ре­ты («Цик­лёв­щи­ки пар­ке­та», 1875 год, Му­зей Ор­се, Па­риж; «В ка­фе», 1880 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ру­ан; Ав­то­порт­рет, 1892 год, Му­зей Ор­се) близ­ки про­из­ве­де­ни­ям Де­га; в пей­за­жах и жан­ро­вых ра­бо­тах от­ра­зи­лось влия­ние Ф. Ба­зи­ля и О. Ре­нуа­ра. Соз­дал се­рии, по­свя­щён­ные жиз­ни современного ему Па­ри­жа («Мост Ев­ро­пы», 1876 год, Му­зей Пти-Па­ле, Же­не­ва; «Па­риж­ская ули­ца. Дожд­ли­вая по­го­да», 1877 год, Ху­дожественный институт, Чи­ка­го, и др.) и го­род­кам Нор­ман­дии (1880-1884 годы), а так­же изо­бра­же­ний ре­гат. Не­од­но­крат­но пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. В по­след­ние го­ды жиз­ни час­то об­ра­щал­ся к на­тюр­мор­там. Искусство Кайботта бы­ло вы­со­ко оце­не­но Э. Зо­ля и Ж. К. Гю­ис­ман­сом; его влия­ние ис­пы­та­ли П. Бон­нар и Э. Вюй­ар.

С 1876 года Кайботт сис­те­ма­ти­че­ски при­об­ре­тал про­из­ве­де­ния сво­их дру­зей-им­прес­сио­ни­стов. Свою цен­ней­шую кол­лек­цию (67 ра­бот) за­ве­щал го­су­дар­ст­ву, од­на­ко по­сле дол­гих спо­ров и про­тес­тов кон­сер­ва­тив­ных ху­дожественных кру­гов зна­чительная часть её бы­ла от­верг­ну­та как «не­дос­той­ная фран­цуз­ских му­зе­ев»; лишь 38 кар­тин бы­ли при­ня­ты и со­ста­ви­ли яд­ро со­б­рания французского им­прес­сио­низ­ма Люк­сем­бург­ско­го му­зея (ны­не - в Му­зее Ор­се в Па­ри­же).

Иллюстрация:

Г. Кай­ботт. «Цик­лёв­щи­ки пар­ке­та». 1875. Му­зей Ор­се (Па­риж). Взято с архива БРЭ.