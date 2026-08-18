КАВТАРАДЗЕ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Кавтарадзе, Сергей Иванович (15.08[02.07].1885, с. Зоврети, Кутаисская губ. — 17.10.1971, Тбилиси) — российский и грузинский революционер, советский государственный деятель, дипломат.

Член РСДРП с 1903. В 1912—1914 — сотрудник газеты «Правда» . Окончил Петербургский университет (1915). После Февральской революции 1917 — редактор газеты «Кавказский рабочий». Участник VI съезда РСДРП и Общекавказского партсъезда (1917). В 1917—1919 — член Кавказского краевого комитета РСДРП(б). В июне 1918 — председатель Исполкома Владикавказского совета. В августе-январе 1918 — член Народного Совета Терской Республики. В 1920—1921 — советник Полномочного представительства РСФСР в Грузии, председатель Батумского и Аджарского ревкомов. С марта 1921 — заместитель председателя Ревкома Грузии и наркомом юстиции. С 28 февраля 1922 — председатель Совета Народных Комиссаров Грузинской ССР.

В 1922 с группой грузинских большевиков выступил против И. В. Сталина по вопросу об автономизации Грузии и ее членства в Закавказской федерации. Обвинен в социал-национализме. В 1923—1924 — советник советского посольства в Анкаре. В 1924—1927 — 1-й заместитель прокурора Верховного суда СССР. В 1923 поддержал левую оппозицию , за что исключен из партии и выслан в Оренбургскую губернию (1927). В 1928 арестован в ссылке, в январе 1929 выслан в Среднюю Азию. 25 января 1929 наказание изменено на три года лишения свободы. В 1931 раскаялся в оппозиционных взглядах и освобожден. В 1931—1936 работал в редакции художественной литературы в Москве. 7 октября 1936 вновь арестован, 13 декабря 1939 освобожден, в 1940 восстановлен в партии. С 1941 — на службе в НКИД (с 1946 — МИД) СССР. В 1941—1943 — заведующий Средневосточным отделом НКИД СССР. Участник Ялтинской и Потсдамской конференций в качестве заместителя наркома иностранных дел (1945).

С 15 августа 1945 по 7 июля 1952 — посол СССР в Румынии. С июля 1952 — советник МИД СССР. С 1954 — в отставке. Делегат XXII съезда КПСС (1961).

Лит.: Асатиани В. В. Серго Кавтарадзе. Тбилиси, 1968.