КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА (война на Кавказе)

Вооруженная борьба России за присоединение горных территорий Северного Кавказа в 1817-1864 гг.

Российское влияние на Кавказе возрастало в XVI-XVIII вв. В 1801-1813 гг. Россия присоединила ряд территорий в Закавказье (части современных Грузии, Дагестана и Азербайджана) (см. Картли-Кахетинское царство, Мингрелия, Имеретия, Гурия, Гюлистанский мирный договор ), но путь туда шел через Кавказ, населенный воинственными племенами, в большинстве своем исповедующими ислам . Они производили набеги на российские территории и коммуникации (Военно-грузинскую дорогу и др.). Это вызывало конфликты подданных России с жителями горных районов (горцами), прежде всего в Черкесии, Чечне и Дагестане (часть из которых при этом формально приняла российское подданство). Для защиты предгорий Северного Кавказа с XVIII в. формировалась Кавказская линия. С опорой на нее под руководством А. Ермолова русские войска начали систематическое продвижение в горные районы Северного Кавказа. Непокорные районы окружались укреплениями, враждебные аулы уничтожались вместе с населением. Часть населения насильственно переселялось на равнину. В 1818 г. в Чечне была заложенная крепость Грозная, призванная контролировать регион. Шло продвижение в Дагестан. Были «усмирены» Абхазия (1824) и Кабарда (1825). Было подавлено Чеченское восстание 1825-1826 гг. Однако, как правило, усмирение не было надежным, и внешне лояльные горцы могли в дальнейшем действовать против российских войск и поселенцев. Продвижение России на юг способствовало государственно-религиозной консолидации части горцев. Получил распространение мюридизм .

В 1827 г. командующим Отдельным кавказским корпусом (создан в 1820 г.) стал генерал И. Паскевич. Он продолжил прорубку просек, прокладку дорог, переселение непокорных горцев на плоскогорье, строительство укреплений. В 1829 г. по Адрианопольскому мирному договору к России перешло черноморское побережье Кавказа, и Османская империя отказалась от территорий на Северном Кавказе. На некоторое время сопротивление продвижению России осталось без турецкой поддержки. Чтобы предотвратить внешние сношения горцев (включая торговлю невольниками), с 1834 г. стала возводиться линия укреплений вдоль Черного моря за Кубанью. С 1840 г. активизировались нападения адыгов на крепости побережья. В 1828 г. в Чечне и горном Дагестане сложился имамат на Кавказе, который начал газават против России. В 1834 г. его возглавил Шамиль . Он занял горные районы Чечни и почти всю Аварию. Даже взятие Ахульго в 1839 г. не привело к гибели имамата. Воевали также адыгейские племена, нападавшие на русские укрепления на Черном море. В 1841-1843 гг. Шамиль расширил имамат более чем вдвое, горцы одержали ряд побед, в том числе в Ичкеринском сражении 1842 г. Новый командующий М. Воронцов предпринял экспедицию на Дарго в 1845 г., понес большие потери и вернулся к тактике сжатия имамата кольцом укреплений. Шамиль вторгался в Кабарду (1846) и Кахетию (1849), но был оттеснен. Русская армия продолжала систематическое вытеснение Шамиля в горы. Новый виток сопротивления горцев пришелся на период Крымской войны 1853-1856 гг . Шамиль пытался опереться на помощь Османской империи и Великобритании. В 1856 г. русские сосредоточили на Кавказе 200-тысячную армию. Их силы стали более подготовленными и мобильными, командиры хорошо знали театр войны. Население Северного Кавказа было разорено и уже не поддерживало борьбу. Уставшие от войны соратники стали покидать имама. С остатками своих отрядов он отступил в Гуниб, где в 26.8.1859 г. сдался А. Барятинскому. Силы русской армии сконцентрировались в Адыгее. 21 мая 1864 г. ее поход завершился капитуляцией убыхов в урочище Кбаада (ныне Красная поляна). Хотя отдельные очаги сопротивления сохранялись до 1884 г., покорение Кавказа было завершено.

Исторические источники:

Документальная история образования многонационального государства Российского. Кн. 1. Россия и Северный Кавказ в XVI – XIX вв. М.. 1998.

Автор статьи: Шубин А.В.