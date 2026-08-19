КАВЕНЬЯК ЛУИ ЭЖЕН

Кавеньяк(фр. Cavaignac), Луи Эжен (15.10.1802, Париж — 28.10.1857, Урн, деп. Сарт) — французский военачальник и политический деятель, умеренный республиканец, глава исполнительной власти (июнь — декабрь 1848), младший брат Ж.-Л. Кавеньяка .

Учился в Политехнической школе в Париже и в артиллерийском училище в Меце. Службу начинал в инженерных частях. Приветствовал Июльскую революцию 1830 , но вскоре стал высказываться в пользу республики, за что в 1831 был переведен в армейский резерв. В 1832 капитан К. восстановился на действительной службе и отправился в Алжир, где неоднократно отличился в боевых операциях против повстанцев, дважды был ранен. Быстро продвигался по служебной лестнице и в 1844 получил звание бригадного генерала. Временное правительство, сформированное после Февральской революции 1848 , одним из первых своих решений присвоило К. чин дивизионного генерала и назначило его губернатором Алжира (февраль — апрель 1848). 23 мая 1848 К. был избран в Учредительное собрание от двух департаментов — Сена и Лот. После неоднократных предложений он согласился занять пост военного министра.

В результате волнений, организованных в Париже революционными клубами 15 мая, К. становится членом так называемой комиссии исполнительной власти, а в ходе нового революционного выступления, вспыхнувшего в столице ( Июньское восстание 1848 ), генерал К. назначается главой исполнительной власти с диктаторскими полномочиями. Жестокое подавление восстания сделало К. центральной фигурой французской политической жизни. Конституция Франции, принятая в начале ноября 1848, вводила пост президента республики. К., выдвинувший свою кандидатуру, считался фаворитом в развернувшейся избирательной кампании, однако на состоявшихся 10 декабря президентских выборах неожиданно потерпел сокрушительное поражение. К. собрал лишь 1 448 000 голосов — почти в пять раз меньше, чем его основной противник, вождь бонапартистов принц Луи-Наполеон Бонапарт ( Наполеон III ), получивший 5 434 000 голосов избирателей. В дальнейшем К. находился в жесткой оппозиции, отказавшись признать как бонапартистский переворот 2 декабря 1851, так и учреждение Второй империи 2 декабря 1852. В 1852 он был избран депутатом Законодательного корпуса от Парижа. Незадолго до смерти был переизбран в парламент.

Лит.: Benoît Y. (dir.). Premiеrs ministres et présidents du Conseil. Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernement en France (1815—2007). Paris, 2007. Deschamps A. Eugène Cavaignac. Paris, 1870. Givaudon P. Chronique des Cavaignac. Paris, 2010. Ibos P. Le Général Cavaignac: Un dictateur républicain. Paris, Hachette, 1930. Luna F. A. de. The French Republic under Cavaignac. Princeton (N.J.), 1969.