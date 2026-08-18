КАВАЙЕ-КОЛЬ АРИСТИД
КАВАЙЕ-КОЛЬ АРИСТИД - французский органный мастер, изобретатель, акустик.
Представитель известной с XVIII века династии органостроителей. В 1833 году переехал в Париж, где выиграл конкурс на реконструкцию органа в церкви Сен-Дени. Кавайе-Коль значительно усовершенствовал конструкцию органа (например, впервые применил пневматический рычаг Ч. Баркера), объединив свойства французских, испанских и немецких инструментов.
Создал новый тип инструмента - т. н. большой симфонический орган, обладающий богатыми динамическими и тембровыми возможностями за счёт использования новых регистров. Инструменты работы Кавайе-Коль (всего около 500) установлены во Франции (собор Парижской Богоматери, парижские церкви Сен-Сюльпис, Сент-Клотильд, Орлеанский собор), Бельгии (Брюссельская консерватория), Нидерландах («Консертгебау»), Испании, Канаде, Алжире, Боливии, Индии и др. странах. Одним из последних инструментов, созданных Кавайе-Коль (1899 год), стал орган, установленный в Большом зале Московской консерватории в 1901 году. Автор трудов по акустике, органостроению.
Сочинения:
Études expérimentales sur les tuyaux d’orgues. P., 1849;
De la détermination du ton normal, ou du diapason pour l’accord des instruments de musique. P., 1859;
Grand orgue de l’ ́Eglise métropolitaine Notre-Dame de Paris. P., 1868;
Complete theoretical works. 2nd ed. Buren, 1981