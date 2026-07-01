КАВАСАКИ

КАВАСАКИ - го­род в Япо­нии, пре­фек­ту­ра Ка­на­га­ва, вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию То­кио.

Население 1363 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юге центральной час­ти острова Хон­сю, на западном по­бе­ре­жье То­кий­ско­го залива, в устье реки Та­ма. Транс­порт­ный узел. Че­рез Кавасаки про­хо­дит ли­ния «То­кай­до - Санъё» (То­кио - Фу­куо­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен» и ско­ро­ст­ная ав­то­трас­са «То­мей» (То­кио - На­гоя). Важ­ный морской порт (гру­зо­обо­рот 91,4 млн. т, из них внеш­не­тор­го­вые гру­зы со­став­ля­ют 57,6 млн. т, ка­бо­таж - 33,8 млн. т; 2006 год). В 2006 году вве­зе­но 50,6 млн. т внеш­не­тор­го­вых гру­зов (в т. ч. сы­рая нефть 41,2%, сжи­жен­ный при­род­ный газ 19,8%, же­лез­ная ру­да 13,7%, ка­мен­ный уголь 10,3%), от­прав­ле­но 7 млн. т (в т. ч. ав­то­мо­би­ли 44,5%, ма­зут 15,7%, др. неф­те­про­дук­ты 9,5%, хи­ми­ка­ты 12%, ме­талл 7,8%). Пор­то­вый ло­ги­стический центр «Kawasaki Foreign Access Zone» (1995 год). Со­еди­нён с городом Ки­са­рад­зу на восточном бе­ре­гу То­кий­ско­го залива ис­кусственным транс­порт­ным со­ору­же­ни­ем «Ак­ва­лайн» [1989-1997 годы; вклю­ча­ет 2 на­сып­ных ост­ро­ва, са­мый длин­ный в ми­ре ав­то­мо­биль­ный под­вод­ный тон­нель (9,5 км) и мост (4,4 км); про­пу­ск­ная спо­соб­ность около 23 тыс. ав­то­мо­би­лей в су­тки].

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в XVII веке как се­ле­ние, рас­по­ло­жен­ное на до­ро­ге из Кио­то в Эдо (ны­не То­кио). Название «Кавасаки» в пе­ре­во­де оз­на­ча­ет «пункт на ре­ке». С начала XX века важ­ный промышленный центр. Го­род с 1924 года. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны был прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен в ре­зуль­та­те бом­бар­ди­ро­вок американской авиа­ции. С 1972 года име­ет ста­тус го­ро­да центрального под­чи­не­ния. В 1976 году зна­чи­тель­но по­стра­дал от по­жа­ра.

Буд­дий­ский храм Хей­кенд­зи (или Ка­ва­са­ки-дай­си, 1127 год; центр мас­со­во­го па­лом­ни­че­ст­ва, 2-3 млн. человек еже­год­но), син­тои­ст­ский храм Ва­ка­мия-Ха­ти­ман. Уни­вер­си­те­ты: му­зы­каль­ные - Сэнд­зо­ку Га­ку­эн (1924 год) и Сё­ва (1984 год), университет Дэн-эн Тё­фу (2002 год), медицинский факультет то­кий­ско­го университета Святой Ма­ри­ан­ны (1971 год).

Му­зеи: го­род­ской (1988 год); ху­до­же­ст­вен­ный имени Та­ро Ока­мо­то (1999 год); же­лез­ных до­рог и ав­то­бу­сов; на­учный му­зей ком­па­нии «Toshiba»; ми­ра; дет­ский ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный (с пла­не­та­ри­ем). Зоо­парк. В пар­ке Ику­та - эт­но­гра­фический му­зей под от­кры­тым не­бом (со­б­ра­но 25 тра­дицтонных кре­сть­ян­ских по­стро­ек из раз­ных рай­онов Япо­нии). В пар­ке Дай­си - круп­ней­ший в Япо­нии ланд­шафт­ный сад в китайском сти­ле «Син­сю-Эн» (1987 год). Ко­рей­ский квар­тал («Korea­town»; по чис­лен­но­сти коренного на­се­ле­ния Кавасаки за­ни­ма­ет 2-е ме­сто, по­сле Оса­ки, сре­ди японских го­ро­дов). Еже­год­ный ки­но­фес­ти­валь «Kawasaki Shin-Yuri».

Фут­боль­ный клуб «Ка­ва­са­ки Фрон­та­ле» (ста­ди­он «То­до­ро­ки», 25 тыс. мест) - 2-й при­зёр чем­пио­на­та Япо­нии (2006 год). В 1969-2001 годах в Кавасаки так­же ба­зи­ро­вал­ся фут­боль­ный клуб «Вер­ди Ка­ва­са­ки» (до 1993 года на­зы­вал­ся «Иомиу­ри») - мно­го­крат­ный чем­пи­он Япо­нии (1983-1984, 1987, 1991-1994 годы), об­ла­да­тель Куб­ка ази­атских чем­пио­нов (1988 год), в 2001 году был пе­ре­ве­дён в То­кио и пе­ре­име­но­ван в «То­кио Вер­ди». В 2007 году в Кавасаки про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по американскому фут­бо­лу.

Кавасаки -один из круп­ней­ших в Япо­нии цен­тров на­учно-тех­нических ис­сле­до­ва­ний и раз­ра­бо­ток в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий (смотрите Информационная революция ), элек­тро­ни­ки, ма­ши­но­строе­ния, био­тех­но­ло­гий; все­го свыше 200 ор­га­ни­за­ций, в т. ч. на­учные пар­ки «Kanagawa Sci­ence Park» (пер­вый на­учный парк в Япо­нии, 1989 год), «Shin-Kawasaki Science Park», «Techno Hub Innovation Kawasaki», «Ka­wasaki Microcomputer City». Важ­ный промышленный центр (1,8 тыс. пред­при­ятий, 56,2 тыс. за­ня­тых; 2005 год).

Ве­ду­щие от­рас­ли - неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (около 25% стои­мо­сти промышленной про­дук­ции; дей­ст­ву­ют НПЗ ком­па­ний «ExxonMobil», мощ­ность 335 тыс. барр./сутки, и «Toa Oil» груп­пы «Showa Shell», мощ­ность 185 тыс. барр./сутки), неф­те­хи­ми­че­ская («Nippon Petrochemicals Co.») и пи­ще­вая. Пред­при­ятия транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния (около 17% промышленной про­дук­ции Кавасаки, в т. ч. за­вод ком­па­нии «Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation» - гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли), стан­ко­строе­ния, элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной промышленности (за­во­ды ком­па­ний «Fujitsu», «NEC Corporation», «Toshiba»); ста­ле­ли­тей­ный за­вод ком­па­нии «JFE Steel». ТЭС «Хи­га­си-Оги­си­ма» (2 тыс. МВт).

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