КАВАСАКИ
КАВАСАКИ - город в Японии, префектура Канагава, входит в городскую агломерацию Токио.
Население 1363 тыс. человек (2008 год). Расположен на юге центральной части острова Хонсю, на западном побережье Токийского залива, в устье реки Тама. Транспортный узел. Через Кавасаки проходит линия «Токайдо - Санъё» (Токио - Фукуока) высокоскоростной железной дороги «Синкансен» и скоростная автотрасса «Томей» (Токио - Нагоя). Важный морской порт (грузооборот 91,4 млн. т, из них внешнеторговые грузы составляют 57,6 млн. т, каботаж - 33,8 млн. т; 2006 год). В 2006 году ввезено 50,6 млн. т внешнеторговых грузов (в т. ч. сырая нефть 41,2%, сжиженный природный газ 19,8%, железная руда 13,7%, каменный уголь 10,3%), отправлено 7 млн. т (в т. ч. автомобили 44,5%, мазут 15,7%, др. нефтепродукты 9,5%, химикаты 12%, металл 7,8%). Портовый логистический центр «Kawasaki Foreign Access Zone» (1995 год). Соединён с городом Кисарадзу на восточном берегу Токийского залива искусственным транспортным сооружением «Аквалайн» [1989-1997 годы; включает 2 насыпных острова, самый длинный в мире автомобильный подводный тоннель (9,5 км) и мост (4,4 км); пропускная способность около 23 тыс. автомобилей в сутки].
Впервые упоминается в XVII веке как селение, расположенное на дороге из Киото в Эдо (ныне Токио). Название «Кавасаки» в переводе означает «пункт на реке». С начала XX века важный промышленный центр. Город с 1924 года. В годы 2-й мировой войны был практически полностью разрушен в результате бомбардировок американской авиации. С 1972 года имеет статус города центрального подчинения. В 1976 году значительно пострадал от пожара.
Буддийский храм Хейкендзи (или Кавасаки-дайси, 1127 год; центр массового паломничества, 2-3 млн. человек ежегодно), синтоистский храм Вакамия-Хатиман. Университеты: музыкальные - Сэндзоку Гакуэн (1924 год) и Сёва (1984 год), университет Дэн-эн Тёфу (2002 год), медицинский факультет токийского университета Святой Марианны (1971 год).
Музеи: городской (1988 год); художественный имени Таро Окамото (1999 год); железных дорог и автобусов; научный музей компании «Toshiba»; мира; детский естественно-научный (с планетарием). Зоопарк. В парке Икута - этнографический музей под открытым небом (собрано 25 традицтонных крестьянских построек из разных районов Японии). В парке Дайси - крупнейший в Японии ландшафтный сад в китайском стиле «Синсю-Эн» (1987 год). Корейский квартал («Koreatown»; по численности коренного населения Кавасаки занимает 2-е место, после Осаки, среди японских городов). Ежегодный кинофестиваль «Kawasaki Shin-Yuri».
Футбольный клуб «Кавасаки Фронтале» (стадион «Тодороки», 25 тыс. мест) - 2-й призёр чемпионата Японии (2006 год). В 1969-2001 годах в Кавасаки также базировался футбольный клуб «Верди Кавасаки» (до 1993 года назывался «Иомиури») - многократный чемпион Японии (1983-1984, 1987, 1991-1994 годы), обладатель Кубка азиатских чемпионов (1988 год), в 2001 году был переведён в Токио и переименован в «Токио Верди». В 2007 году в Кавасаки проходил чемпионат мира по американскому футболу.
Кавасаки -один из крупнейших в Японии центров научно-технических исследований и разработок в области информационных технологий (смотрите Информационная революция), электроники, машиностроения, биотехнологий; всего свыше 200 организаций, в т. ч. научные парки «Kanagawa Science Park» (первый научный парк в Японии, 1989 год), «Shin-Kawasaki Science Park», «Techno Hub Innovation Kawasaki», «Kawasaki Microcomputer City». Важный промышленный центр (1,8 тыс. предприятий, 56,2 тыс. занятых; 2005 год).
Ведущие отрасли - нефтеперерабатывающая (около 25% стоимости промышленной продукции; действуют НПЗ компаний «ExxonMobil», мощность 335 тыс. барр./сутки, и «Toa Oil» группы «Showa Shell», мощность 185 тыс. барр./сутки), нефтехимическая («Nippon Petrochemicals Co.») и пищевая. Предприятия транспортного машиностроения (около 17% промышленной продукции Кавасаки, в т. ч. завод компании «Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation» - грузовые автомобили), станкостроения, электротехнической и электронной промышленности (заводы компаний «Fujitsu», «NEC Corporation», «Toshiba»); сталелитейный завод компании «JFE Steel». ТЭС «Хигаси-Огисима» (2 тыс. МВт).