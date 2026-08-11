КАВАНАХ, ПАТРИК ДЖОЗЕФ

КАВАНАХ, ПАТРИК ДЖОЗЕФ - ирландский писатель.

Сын са­пож­ни­ка, по­сле окон­ча­ния шко­лы жил и ра­бо­тал на фер­ме. В 1939 году пе­ре­ехал в Дуб­лин. Как по­эт по­лу­чил из­вест­ность в начале 1930-х годов, по­сле га­зет­ных пуб­ли­ка­ций сти­хо­тво­ре­ний.

Ав­тор по­этических сборников «Па­харь и дру­гие по­эмы» («Plo­ug­hman and other poems», 1936 год), «Ве­ли­кий го­лод» («The great hunger», 1942 год), «Про­да­ёт­ся ду­ша» («A soul for sale», 1947 год), «Пой­ди по­пля­ши с Кит­ти Сто­блинг» («Come dance with Kitty Stob­ling», 1960 год) и др.; ро­ма­нов «Зе­лё­ный шут» («The green fool», 1938 год), «Тер­ри Флинн» («Tarry Flynn», 1948 год).

Во мно­гом ав­то­био­гра­фич­ное твор­че­ст­во Каванаха но­сит поч­вен­ни­че­ский ха­рак­тер, про­па­ган­ди­ру­ет пат­ри­ар­халь­ные цен­но­сти, эс­те­ти­зи­ру­ет тра­диционный ирландский жиз­нен­ный ук­лад, не ис­пор­чен­ный дос­ти­же­ния­ми ци­ви­ли­за­ции. Ис­тин­ную ирландскую иден­тич­ность Каванах ви­дел не в об­рет­ших литературную фор­му кельтских ми­фах , но в по­лу­язы­че­ском ми­ро­воз­зре­нии обыч­ных кре­сть­ян, за­ня­тых буд­нич­ным тру­дом.

Сочинения:

Соч.: Collected prose. L., 1967; По­эзия Ир­лан­дии. М., 1988. C. 316–330