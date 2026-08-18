КАВАЛЕРИЯ

Род Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР.

В России кавалерию часто называют конницей. В 1920-1930-х гг. в СССР кавалерия оставалась важной частью армии. На ее вооружение поступала новая боевая техника. В 1939 г. в состав Красной Армии входили 32 кавалерийские дивизии. Начавшаяся 2-я мировая война с широким применением крупных танковых и механизированных соединений, а также авиации заставила руководство Красной Армии пересмотреть свои взгляды на использование кавалерии. С 1939 по 1941 гг. было расформировано 19 кавалерийских дивизий. Из оставшихся 13 дивизий 7 находились на западе СССР. В начале Великой Отечественной войны кавалерийские дивизии использовались для прикрытия отступления советских войск. Необходимость быстро перемещать силы с одного участка на другой и острая нехватка транспорта для моторизованных дивизий заставила командование Красной Армии вновь начать формирование кавалерийских дивизии, правда, уменьшенного состава. К кон. 1941 г. было сформировано 83 такие дивизии. В это время обнаружились серьезные просчеты в использовании кавалерии: применение ее небольшими группами, попытки с помощью конников атаковать укрепленные позиции, населенные пункты и др. Это приводило к тяжелым потерям без достижения ощутимых результатов. В ходе битвы за Москву осенью-зимой 1941 г. началось формирование кавалерийских корпусов. Они предназначались для развития успеха при прорыве обороны противника, его преследования, уничтожения вражеских резервов. Кавалерийские корпуса находились в подчинении командующего фронтом и являлись его резервом. Дробить кавалерийские корпуса на отдельные дивизии категорически запрещалось. Во время контрнаступления под Москвой успешно действовали 1-й и 2-й гвардейские кавалерийские корпуса генералов П. А. Белова и Л. М. Доватора. Они громили вражеские тылы, нарушали коммуникации, оттягивая на себя значительные силы противника. Немалым преимуществом кавалерийских корпусов было то, что они не требовали снабжения горючим и могли передвигаться в условиях бездорожья, в лесистой и горной местности. Успешно действовали кавалеристы под Сталинградом в 1942-1943 гг. Здесь сражались 3-й гвардейский и 8-й кавалерийские корпуса. 4-й и 5-й гвардейские корпуса, в которых служили в основном кубанские и донские казаки, сыграли значительную роль в изгнании фашистов с Кавказа. В 1943 г. была проведена реорганизация кавалерии — расширены штаты кавалерийских дивизий, усилено их вооружение. В Красной Армии было оставлено 8 кавалерийских корпусов (по 3 дивизии в каждом) и 3 отдельные дивизии в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Один из корпусов входил в группу советских войск в Иране, а остальные семь (все гвардейские) действовали на советско-германском фронте. Тогда же был создан штаб кавалерии и введена должность командующего кавалерией, которым стал Маршал Советского Союза С. М. Буденный. Кавалерииские корпуса успешно применялись в Курской битве, при освобождении Левобережной Украины и форсировании Днепра. С сер. 1943 г. для развития успеха при прорыве вражеской обороны стали использовать конно-механизированные группы (КМГ), состоящие из 1-2 кавкорпусов и 1 танкового или механизированного корпуса. Такие группы успешно применялись при освобождении Донбасса (1943 г.), Одессы, Белоруссии, Молдавии (1944 г.) и др. Учитывая успешный опыт использования временных КМГ, в кон. 1944 г. была сформирована штатная КМГ (в последствии 1-я гвардейская КМГ) под командованием генерала И. А. Плиева. Она принимала участие в боях в Венгрии и Румынии. На заключительном этапе 2-й мировой войны в разгроме японской Квантунской армии участвовала советско-монгольская КМГ. В условиях возросшей огневой мощи сухопутных сил и авиации использовать конницу в лихих кавалерийских атаках возможно было лишь при особо благоприятных обстоятельствах. Обычно кавалеристы сражались как пехота, используя лошадей только для скорейшего выхода на намеченные рубежи. На начальном этапе войны кавалерия компенсировала нехватку механизированных частей, а на последующих этапах сражений кавкорпуса усиливали (и весьма успешно) боевые возможности и мобильность советских армий. После Великой Отечественной войны началось сокращение численности кавалерии. В связи с широким поступлением на вооружение Советской Армии бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автотранспорта, а также развитием средств поражения (в т. ч. ядерного оружия) к сер. 1950-х гг. кавалерия как род войск прекратила свое существование, а кавалерийские части были расформированы. Однако в 1962 г. специально для участия в съемках кинофильма «Война и мир» был создан отдельный кавалерийский казачий полк, военнослужащие которого впоследствии участвовали в создании многих исторических художественных фильмов.

Исторические источники:

Перечень объединений и соединений советских вооруженных сил, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг: (справочник). М., 1992.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015