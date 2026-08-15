КАВАЛЕРИДЗЕ ИВАН ПЕТРОВИЧ
КАВАЛЕРИДЗЕ ИВАН ПЕТРОВИЧ - украинский скульптор, режиссёр и художник кино, драматург.
Родился в крестьянской семье (отец - грузин, мать - украинка). Учился в Художественном училище в Киеве (до 1909 года) у Ф. П. Балавенского и в петербургской Академии художеств (1909-1910 годы) у И. Я. Гинцбурга, затем в Париже (1910-1911 годы) в студии Н. Л. Аронсона. Жил в Киеве. Исполнил портреты - Ф. И. Шаляпина (тонированный гипс, 1909 год, Театральный музей, Санкт-Петербург), его же в роли Дон Кихота в одноименной опере Ж. Массне (бронза, 1950 год, Музей украинского изобразительного искусства, Киев); Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, М. П. Мусоргского; декоративную группу «Камо грядеши» для фойе Оперы С. И. Зимина в Москве (гипс, 1914 год) и др.
Автор памятника княгини Ольге в Киеве (бетон, 1911 год, совместно с П. С. Сниткиным; уничтожен в 1919 году, восстановлен в 1996 году). Создавал модели (статуэтки) для ювелирной фабрики И. А. Овчинникова («Борис Годунов», «Скиф на коне» и др., гипс, все 1911-1912 годы). После 1917 года принимал участие в монументальной пропаганды плане; создал памятники [Т. Г. Шевченко для городов Ромны и Полтава (бетон, 1918 и 1926 годы); Артёму (Ф. А. Сергееву) для города Артёмовск (1923-1924 годы; не сохранился); И. Я. Франко для г. Лубны (1927 год) и др.], в которых революционная романтика своеобразно сочеталась с приёмами кубизма и экспрессионизма. Во время немецкой оккупации Киева работал в должности начальника отдела культуры городской управы. После Великой Отечественной войны исполнял композиции («Л. Н. Толстой и М. Горький в Ясной Поляне», бронза, 1951-1952 годы, Музей украинского изобразительного искусства, Киев; «Во глубине сибирских руд», оргстекло, 1972 год, и др.), проекты памятников (в т. ч. Г. С. Сковороде для Киева; бронза, гранит, установлен в 1977 году), горельефы («Прометей», оргстекло, 1962 год, Литературно-мемориальный музей Леси Украинки, Киев).
В 1911-1915 годах оформлял кинофильмы московского отделения торгового дома «П. Тиман и Ф. Рейнгардт», сотрудничал с режиссёрами Я. А. Протазановым, В. Р. Гардиным: фильмы «Уход великого старца» (1912 год), «Крейцерова соната», «Анна Каренина» (оба 1914 год), «Война и мир» (1915 год) и др. С конца 1920-х годов работал в украинском кино, поставил ряд фильмов по собственным сценариям, в т. ч. «Ливень» («Офорты к истории гайдаматчины», 1929 год), «Перекоп» (1930 год), «Колиивщина» (1933 год), «Прометей» (1935 год) (смотрите Прометей). Эти работы отличались эпичностью, остротой изобразительных и монтажных решений; ряд его фильмов был запрещён к показу. Экранизировал оперы «Наталка Полтавка» (1936 год), «Запорожец за Дунаем» (1938 год). Автор пьес («Вотанов меч», 1965 год; «Мост через Гнилое море. Перекоп», 1967 год; «Григорий Сковорода», 1968 год). В Киеве создан Мемориальный музей-мастерская И. П. Кавалеридзе.