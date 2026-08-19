КАВАКИБИ АБД АР-РАХМАН ИБН АХМАД

Кавакиби (аль-Кавакиби), Абд ар-Рахман ибн Ахмад (ок. 1849, Алеппо — 1902, Каир) — исламский реформатор, один из первых теоретиков панарабизма .

Вырос в Антакии (древняя Антиохия ), где получил образование в медресе , изучив, кроме исламского богословия, арабский, турецкий и персидский языки, а также некоторые светские дисциплины. Продолжил обучение в родном Алеппо, где начал общественную деятельность — в 1875—1880 редактировал официальную газету «Аль-Фурат» и пытался издавать частные еженедельники «Аш-Шахба» (1878) и «Аль-Итидаль» (1879). Преследования властей заставили его в 1898—1899 бежать из Сирии в Египет, где он сблизился с хедивом Аббасом II Хильми-пашой , а также с М. Абдо . Позднее К. путешествовал по Индии и Сев. Африке. Свои взгляды он изложил по преимуществу в двух сочинениях. В псевдоавтобиографической утопии «Мать селений» (Умм ал-кура, 1899) — протоколах вымышленного подпольного съезда делегатов со всего мусульманского мира — призывая к объединению арабов под властью халифов из племени курайш, выступал, в противовес панисламизму Абдулхамида II , за создание единого государства со столицей в Мекке (откуда и заглавие — в значении «Метрополия»). В памфлете «Природа самовластия и гибельность порабощения» (Таба’и‘ ал-истибдад ва-масари‘ ал-исти‘бад, 1900), написанном под сильнейшим влиянием В. Альфиери, подверг острой критике абсолютистскую политику Османов и, в целом, деспотические порядки Османской империи .