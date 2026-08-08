КАВАКИБИ, АБД АР-РАХМАН
КАВАКИБИ, АБД АР-РАХМАН ИБН АХМАД АЛЬ-КАВАКИБИ - мусульманский реформатор, первый теоретик панарабизма.
Получил образование в медресе Антакии (Антиохии) и Халеба, изучив, кроме традиционных исламских дисциплин, арабский, турецкий и персидский языки, ряд светских гуманитарных наук. Общественная деятельность Кавакиби началась в Халебе, где в 1875-1880 годах он редактировал арабо-османскую газету «аль-Фурат», пытался издавать частные арабские еженедельники «аш-Шахба» (1878 год) и «аль-Итидаль» (1879 год).
Преследования властей заставили его в 1898 году (или в 1899 году) бежать в Каир, где Кавакиби сблизился с хедивом Египта Аббасом II Хильми (правил в 1892-1914 годах). Идеология панарабизма изложена в сочинении Кавакиби «Мать городов» («Умм аль-Кура», 1899 год) и «Природа деспотизма и борьба с порабощением» («Табаи аль-истибдад», 1900 год). Призывая к объединению арабов под властью халифов из рода Курейшитов, Кавакиби выступал за создание всеарабского государства со столицей в Мекке.