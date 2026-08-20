«КАВАИ»

«КАВАИ» - японская фирма клавишных музыкальных инструментов .

Ос­но­ва­на в 1927 году, штаб-квар­ти­ра - в городе Ха­ма­ма­цу (пре­фек­ту­ра Сид­зуо­ка). Вто­рой (по ко­ли­че­ст­ву) в Япо­нии по­сле «Яма­хи» про­из­во­ди­тель аку­сти­че­ских фортепиано (в 1990 году из­го­тов­ле­но около 2 млн. ин­ст­ру­мен­тов). Вы­пус­ка­ет так­же элек­трон­ные и элек­тро­ме­ха­нические музыкальные ин­ст­ру­мен­ты , в 1980-1990-е годы боль­шим спро­сом на ми­ро­вом рын­ке поль­зо­ва­лись син­те­за­то­ры «Kаваи», ны­не ши­ро­ко по­пу­ляр­ны циф­ро­вые пиа­ни­но (не­до­ро­гие за­ме­ни­те­ли аку­сти­че­ских фортепиано, удоб­ные в до­маш­нем му­зи­ци­ро­ва­нии и при на­чаль­ном музыкальном об­ра­зо­ва­нии).

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