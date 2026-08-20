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«КАВАИ»
«КАВАИ» - японская фирма клавишных музыкальных инструментов.
Основана в 1927 году, штаб-квартира - в городе Хамамацу (префектура Сидзуока). Второй (по количеству) в Японии после «Ямахи» производитель акустических фортепиано (в 1990 году изготовлено около 2 млн. инструментов). Выпускает также электронные и электромеханические музыкальные инструменты, в 1980-1990-е годы большим спросом на мировом рынке пользовались синтезаторы «Kаваи», ныне широко популярны цифровые пианино (недорогие заменители акустических фортепиано, удобные в домашнем музицировании и при начальном музыкальном образовании).
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